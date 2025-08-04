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15:59, 4 августа 2025

Сход селей в Кабардино-Балкарии указал на актуальность новых технических решений для предупреждения стихийных бедствий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Властям удалось решить технические проблемы селепропускного канала в Тырнаузе, избежать человеческих жертв помогло своевременное оповещение МЧС. При этом новые технологии для защиты от стихийных бедствий в Кабардино-Балкарии и на юге России в целом не внедряются, хотя это весьма актуально с учетом изменения климата.

Как писал "Кавказский узел", нарушенное после схода селя водоснабжение домов жителей Тырныауза восстановлено по временной схеме, но возможны новые отключения воды, заявили представители властей. Подачи воды в дома не было, возразили горожане.

31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставалось около 3000 жителей города.

Определенные работы по обновлению селепропускного канала в Тырнаузе были проведены, заявил ведущий сотрудник отдела стихийных явлений Высокогорного геофизического института в Нальчике Михаил Докукин.

«Все возможные варианты по расчистке лотка были очень хорошо вовремя сделаны. Хотя редко возникают финансовые возможности, но средства были найдены, и работа сделана», - сказал он.

Учёный отметил, что помогли избежать человеческих жертв и наблюдатели МЧС, которые вовремя предупредили о селевой опасности. «Само существование лотка перед селем дало возможность предотвратить человеческие жертвы. Что касается предупреждения, то его сделал делал пункт наблюдателей, который находится в ущелье. Они вовремя дали предупреждение о сходе селя. Были приняты серьезные меры по недопущению людей и транспорта на мост и другие объекты», - рассказал Докукин.

Напомним, еще семь лет назад, в 2018 году, геофизики указали властям на необходимость срочного ремонта селепропускного канала и организации системы оповещения жителей Тырныауза об угрозе сходов селя. В 2020 году геофизики обследовали оползень Бузулган, который за две недели подвинулся на 20 метров, оказавшись в двух километрах от Тырныауза. "Необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда Высокогорный геофизический институт.

В то же время, он указал, что требуются новые технические решения для предупреждения и защиты от селей и оползней. "Дело в том, что сам лоток уже старый и постепенно подвергается разрушается разрушению с каждым новым селевым потоком. Итог этого селевого потока, что пропускной лоток частично разрушен и заполнен. Он не в рабочем состоянии. И нужно проводить серьезные работы по его расчистке. Чтобы менять лоток, заменить его новым, нужны технические решения и конкретные изыскания, проекты новых защитных укреплений. Мы этим вопросом не занимаемся. Этим должен заниматься институт проектный. Но сейчас таких изысканий не проводилось, не было работы над этим в последние годы", - пояснил Докукин.

По его мнению, увеличение опасности селей связано с изменениями климата. "Меняется циркуляция влагонесущих масс. Они бывают широтные и зональные. Эти варианты меняются и увеличивается количество осадков в каких-то локальных участках. Это по всему миру происходит. И по всему Кавказу. Недавно сели и наводнения происходили и в Дагестане, и в Сочи. И у нас сель был очень масштабным и по объему, и по характеру», - сказал Докукин.

3 августа в Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

Руководитель "Программы экологизации промышленности" Игорь Шкарадюк подтвердил, что нынешние изменения климата увеличивают опасность возникновения селевых явлений и нуждаются в новых решениях для этих проблем.

«Изменение климата приводит к тому, что сухие периоды дольше, а дожди обильнее. Я взял архив погоды и выбрал график, показывающий увеличение количества воды, которая выпадает за 12 часов. Сейчас получается так, что в течение 12 часов склон горы может оказаться настолько насыщенным водой, что поедет. В отличие от 1930-х годов, когда начали осваивать месторождение в Тырнаузе, сейчас уже за сутки склон может набухнуть водой и поехать», - рассказал он.

По словам специалиста, необходимы постоянные работы по защите от селей и оповещению населения. «Удержать сель очень трудно, потому что людей и техники, как правило, не хватит техники закрепить его на монолитной скале, если вообще там есть монолитная скала. Поэтому сель нужно пропустить так, чтобы он не затронул человеческие поселения. Для этого расчищают ручьи, речки, где-то делают специальные бетонные лотки, чтобы сель прошел по нужному пути. И это все дело надо поддерживать в должном состоянии, продолжать чистить ручьи и реки, поддерживать, ремонтировать бетонные каналы и так далее», - пояснил Шкарадюк.

Он указал также на необходимость держать постоянную систему оповещения. «Это и датчики в самом селевом склоне, и громкоговорители и смс-рассылки для людей. В нашей стране слишком мало уделяют внимания и слишком мало тратят на предупреждение чрезвычайных ситуаций, что я очень ярко увидел на примере разлива мазута в Керченском проливе», - сказал Шкарадюк.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

По его мнению, властями игнорируется возможность людских и материальных потерь. "Собственность людей и жизни людей ничего не стоят. Надо понимать, что жизнь типичного американца застрахована на сумму более миллиона долларов. А на сколько застрахована жизнь типичного жителя Кабардино-Балкарии? На сколько застрахован его дом? Страховые компании – это те субъекты, которые могут отсудить миллионы у государства, если оно что-то не сделает. Но здесь такого субъекта нет, есть только жители», - подчеркнул Шкарадюк.

Эколог Евгений Витишко также заявил о возрастающей опасности селе и наводнений по всему Кавказу, поскольку пришла в упадок систему наблюдений за этими явлениями и на территории Краснодарского края, и на территории Кавказа.

«Науки, по сути дела, нет в решении этого вопроса. А при изменениях климата или усилении сейсмической активности должно происходить внедрение каких-то инновационных технологии для защиты, но этого нет», - сказал Витишко.

Адаптации в связи с изменением климатических условий не производится заявил эколог Владимир Сливяк*.

«С изменением климата селевая активность возрастает. Необходимо планировать меры по адаптации к изменению климата и уменьшению этой опасности, однако в России этим серьезно никто не занимается. Можно смело прогнозировать, что ущерб от селей будет возрастать, потому что их количество растет, а никакой адаптацией никто не занимается. Люди брошены властями на произвол судьбы», - отметил эколог.

Отметим, что 21 июля в Эльбрусском районе КБР также сошел сель, и часть жителей Тырныауза была эвакуирована. Кроме того, более 40 туристов было эвакуировано из парка "Приэльбрусье" в пункт временного размещения. С этого дня в Эльбрусском районе действует режим ЧС.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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