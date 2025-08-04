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11:07, 4 августа 2025

Жители подтопленного Туапсинского района заявили проблемах с водой

Обстановка в Лермонтово. Скриншот фото Павла Чергинца из Telegram-канала "Мой Туапсе" от 03.08.25, https://t.me/c/1348361768/437133.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К ликвидации последствий подтопления в Туапсинском районе Кубани привлечены дополнительные силы МЧС и волонтеры из других поселений, отчитались сегодня местные власти. Комментаторы в телеграм-каналах обеспокоены отсутствием в пострадавших районах воды. 

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 3 августа власти Туапсинского района отчитались об участии более 200 человек в ликвидации последствий подтоплений. Авторы комментариев в соцсетях сетовали, что помощь так и не пришла.

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

В Туапсинский округ прибыли дополнительные силы МЧС, также к расчистке активно подключились волонтёры, в том числе из соседних территорий, сообщил глава района Сергей Бойко сегодня утром.

"В Новомихайловском идёт обследование повреждённой инфраструктуры. Без света остаётся лишь один населённый пункт. Работы по восстановлению электроснабжения идут", - сказано в его телеграм-канале. Для фиксации и оценки ущерба организована работа комиссий, которые обходят пострадавшие дома.

Бойко рассказал, что в результате подтопления пострадали не только придомовые территории, но и некоторые социальные объекты. 

"В школе номер 35, где работает пункт временного размещения, остаются несколько человек. Там же организована выдача питьевой воды", - отметил он.

Энергетики сегодня призвали жителей Туапсинского района, попавшим в зону подтопления, соблюдать правила электробезопасности в случае подтопления придомовых территорий. "Во избежание электротравм не предпринимайте самостоятельных действий на линиях электропередачи и других энергообъектах. Опасно попадание воды на электропроводку или электробытовые приборы, находящиеся под напряжением. После спада воды электропроводка и электроприборы также остаются опасными. Использование электричества в зданиях (помещениях), попавших в зоны подтопления, без просушки представляет опасность", - говорится в телеграм-канале Управления ЖКХ и ТЭК администрации Туапсинского муниципального округа.

Роспотребнадзор, в свою очередь, в связи с подтоплением территорий рекомендовал жителям Туапсинского района провести санитарную очистку территории (сбор и вывоз мусора), вскопать почву для благоприятного воздействия солнечных лучей, а также использовать перчатки при очистке территории и уборке жилищ.

Специалисты советуют обеззараживать поверхности помещений (пол, стены, двери), посуду, белье, игрушки, а также строго соблюдать правила личной гигиены, говорится в телеграм-канали районной администрации.

В комментариях под постами администрации района местные жители интересуются восстановлением водоснабжения.

"Когда возобновится подача воды в дома Лермонтово?, - пишет пользователь Ийя. - Поясните официально, по какой причине отсутствует водоснабжение? Разрыв/повреждение систем подачи воды? Попадание сточных вод в водохранилище? Иная причина? Люди смогут понимать проблему восстановления! Отдыхающие смогут сориентироваться, оставаться или эвакуироваться из зоны подтопления!". Комментатор подчеркивает, что "вода в бочках закончилась через час после установки", и задается вопросом: "Какие меры принимаются для обеспечения населения водой?".

"Да, очень хотелось получить ответ на этот вопрос!", - поддерживает Наталья

"Когда привезут воду жителям, живущим за мостом?", - интересуется Оксана в 6.32 мск под постом в телеграм-канале главы района.

"Во 2 мкр сегодня будет подвоз питьевой воды? - там же спрашивает Анна. - Хотелось бы узнать, когда дадут свет и нормально пойдет вода?".

В чате телеграм-канала "Мой Туапсе" сегодня с утра также активно обсуждается отсутствие водоснабжения. "В Лермонтово нет воды и нет официальной информации. Почему все молчат?", - спрашивает Елена Дережиева, комментарий который опубликован в канале в 8.59 мск.

"Трубу же оторвало, ждите пока восстановят, это не быстро", - отвечает Николая.

Жители Заречного района села Лермонтово сообщают, что оказались изолированы полностью от всей инфраструктуры - медучреждений, магазинов и так далее. При этом они недовольны решением администрации оперативно обустроить для местных жителей одноколейную серпантинную дорогу от улице Ленина через мусорный полигон в сторону Джубги длиной в восемь километров. По мнению комментатора с ником Птахи, эта дорога "опасна для жизни людей и для движения автомобилей". "Это ползущий с одной стороны к обрывам в пропасть серпантин, с другой стороны сыпятся глыбы камней с гор! - говорится в 3.53 мск в комментарии под постом главы района. - В то время, как есть возможность соединить кратчайшим путем, методом отсыпки,  дорогу от конца улицы Ленина по полю длинной не в километры, а в метры!".

Напомним, что 24-25 ноября 2023 года в результате обильных осадков были подтоплены десятки домов в Горячем Ключе и Безымянном сельском округе. В городе введен режим ЧС, в пункты временного размещения были эвакуированы девять человек. К 27 ноября в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске сильный ветер повалил деревья, пострадало несколько человек, минимум двое погибли. 28 ноября власти края отчитались, что подсчитывают ущерб от стихии, и подключили волонтеров к устранению последствий непогоды. Общая сумма выплат пострадавшим от последствий шторма жителям Краснодарского края составляет около 25 млн рублей, отчитались тогда власти.

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Автор: "Кавказский узел"

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