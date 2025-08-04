Жители Туапсинского района пожаловались на отсутствие помощи после подтоплений

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Власти Туапсинского района отчитались об участии более 200 человек в ликвидации последствий подтоплений. Авторы комментариев в telegram-канале главы района посетовали, что помощь так и не пришла.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села отключены от электричества.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко отчитался вечером 3 августа, что оперативные службы трудятся в круглосуточном режиме. "Всего в ликвидации задействовано 236 человек и 55 единиц техники. Одна из основных задач - обеспечение населения водой. Пункты выдачи действуют в домах культуры сёл Молдавановка, Дефановка и в школе 35 посёлка Новомихайловского. Емкости с водой размещены на улицах в селе Лермонтово", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также проинформировал, что с 4 августа представители властей начнут подворовые обходы пострадавших улиц.

Эта публикация набрала в его Telegram-канале, на который подписаны 3092 человека, девять комментариев.

"Хотелось бы понять, где эти оперативные службы трудятся. Поселок Новомихайловский, микрорайон 2. Ни одного представителя хоть какой-то службы за целый день так и не появилось. Сами гребем как можем, зато у администрации человек 30 с оперативно-тактическими лицами, все на телефонах, одеты как на парад", - написала Anastasia Mishurova.

"В поселке городского типа Новомихайловский затопило много улиц и домовладений, больше 20, а также первые этажи многоквартирных домов второго микрорайона, улицы Строителей, Молодежная, Ленина", - отметила Демидова Надежда.

"Посёлок Новомихайловский, переулок Колхозный. Воды нет. Газовая труба порвана. Грязные и голодные. Помощи пока нет", - отметила Нардуи Семенова в комментариях к другому сообщению главы округа, которое прокомментировали шесть человек.

"Никто ни к чему не приступил, ни к какой ликвидации, сидим дома с детьми, на улице вода не спадает, воды нет, никто не привозит", - написала там же Лена Лена.

"Интересно, это что за объездной путь они организовали? По горе, где не разъехаться? Так это люди сами едут, никто ничего не организовывал. А мы отрезаны от мира, еще и воду привозят в центральную часть села, нам же <ничего>, простите", - указала Людмила Кондрашина, комментируя слова главы района об открытии объездного пути в Лермонтово.

Смытый утром 3 августа мост в Лермонтово просят отремонтировать уже минимум восемь лет. Построили его, говорят жители, "после Великой Отечественной войны пленные немцы". И вот уже долгое время он считался аварийным, сообщило сегодня издание 93.ru

В 2017 году местные чиновники после жалоб "распорядились создать комиссию" по обследованию конструкций. Чем все закончилось, не понятно. В феврале 2025 года жители снова начали жаловаться на мост, но уже публично. Глава Туапсинского района Сергей Бойко пообещал сделать реконструкцию. А летом 2025 года он заявил, что на работы даже выделили деньги – 64,5 миллиона из необходимых 700 миллионов рублей. Спустя неделю после этих слов мост смыло паводком, пишет издание.

Видео разрушенного моста опубликовал сегодня Telegram-канал "Мой Туапсе". Как следует из ролика, мост полностью разрушен.

Как писал "Кавказский узел", 24-25 ноября 2023 года в результате обильных осадков были подтоплены десятки домов в Горячем Ключе и Безымянном сельском округе. В городе введен режим ЧС, в пункты временного размещения были эвакуированы девять человек. К 27 ноября в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске сильный ветер повалил деревья, пострадало несколько человек, минимум двое погибли. 28 ноября власти края отчитались, что подсчитывают ущерб от стихии, и подключили волонтеров к устранению последствий непогоды. Общая сумма выплат пострадавшим от последствий шторма жителям Краснодарского края составляет около 25 млн рублей, отчитались тогда власти.

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