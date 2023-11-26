Власти Горячего Ключа анонсировали выплаты пострадавшим от подтоплений

26 ноября 2023, 01:20

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Жители Горячего Ключа, чьи дворы и дома были подтоплены, получат от 10 до 100 тысяч рублей, сообщил глава города Сергей Белопольский. По его словам, уже составлены 26 актов о подтоплении в станице Пятигорской и поселке Мирном, а 50 актов - в самом Горячем Ключе.

Как писал "Кавказский узел", 24-25 ноября в результате обильных осадков были подтоплены 12 домов в Горячем Ключе и 94 - в Безымянном сельском округе, сообщил мэр Сергей Белопольский. В городе введен режим ЧС, в пункты временного размещения были эвакуированы девять человек.

Вечером 25 ноября глава Горячего Ключа Сергей Белопольский отчитался в своем телеграм-канале о ситуации с подтоплениями. По его словам, специалисты обследовали дома в станице Пятигорской и поселке Мирный, где составлены акты по 26 домам, которые были подтоплены. В самом Горячем Ключе были обследованы 225 домов, составлено 50 актов. Работа на этом не завершена, на сегодня, 26 ноября запланированы новые обходы.

Глава города также отметил, что тревожная ситуация была в станице Саратовской, где вода поднялась на 9,5 метров. "Такого еще не было", - написал Белопольский, добавив, что опасность миновала. Сохраняется она, впрочем, в станице Бакинской, которая находится ниже по течению реки. Этот населенный пункт - единственный в крае, где датчик повышения уровня воды остается красным в ночь с 25 на 26 ноября.

Белопольский анонсировал выплату гражданам, чьи дома и участки пострадали от подтопления. В зависимости от величины ущерба им выплатят от 10 до 100 тысяч рублей. Заявления на получение финансовой помощи будут приниматься в течение двух месяцев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Горячем Ключе сегодня днем прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +20 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 27 ноября прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +16 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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