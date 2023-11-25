Люди эвакуированы из зоны подтопления в Горячем Ключе

25 ноября 2023, 09:41

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В результате обильных осадков подтоплены 12 домов в Горячем Ключе и 94 в Безымянном сельском округе, сообщил мэр. В городе введен режим ЧС, в пункты временного размещения были эвакуированы девять человек.

Как писал "Кавказский узел", в июле после сильных ливней в Туапсинском районе вышли из берегов реки, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим чрезвычайной ситуации. Пять человек погибли при наводнении, в Новомихайловском из затопленных домов были эвакуированы 160 человек. Компенсации в размере 10 тысяч рублей получили около 240 пострадавших, сообщили 18 июля власти края.

Из-за сильных дождей вышла из берегов река Каверзе в станице Пятигорская, которая относится к Горячему Ключу, там подтопило 10 придомовых территорий, в 10 домов зашла вода, сообщил поздно вечером 24 ноября оперштаб Кубани. "Подготовлен пункт временного размещения по адресу: п. Мирный, ул. Новая, 14, СОШ № 11 (на 50 человек). В Горячем Ключе произошло подтопление 4 придомовых территорий, в дома зашла вода", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Кроме того, на участке дороги М4 "Дон" в Горячеключевском районе в результате сильных осадков вода реки Кобза поднялась через мост на проезжую часть. "На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют контроль за безопасностью участников дорожного движения", - сообщил краевой оперштаб.

Второй пункт временного размещения развёрнут на базе школы № 3, сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский. "Сейчас в них находятся 9 человек", - написал он в 02.02 мск в своем телеграм-канале.

По его данным, за день в муниципалитете выпала месячная норма осадков. "Обильные дожди прошли и в горах, откуда истоки берут наши реки. Объехал все районы, которые наиболее подверглись подтоплению. Больше всего пострадала станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе", - написал чиновник.

Белопольский сообщил, что провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Введен режим ЧС. Поручил сформировать мониторинговые группы для обхода домовладений - к работе приступят с утра. Определят степень нанесения ущерба. Волонтеры, сотрудники администрации и бюджетных учреждений займутся ликвидацией последствий стихии", - говорится в публикации.

В 09.10 мск глава города сообщил, что в пунктах временного размещения остаются два человека. "Накануне самая сложная ситуация была в Безымянном сельском округе (входит в структуру городского округа. - Прим. "Кавказского узла"). С 3 часов ночи начал подниматься уровень воды в ст. Саратовской. На месте развернут штаб, четыре поста наблюдения", - написал он.

Всего в муниципалитете в ликвидации последствий осадков задействованы 93 человека и 25 единиц техники. "По состоянию на 7 утра, по предварительным данным, в городе подтоплено 12 частных домовладений, 94 - в Безымянном сельском округе", - сообщил Сергей Белопольский.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Горячем Ключе сегодня слабый дождь при температуре воздуха +16 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 26 ноября дождь усилится, температура воздуха понизится до +14 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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