18 июля 2023, 09:55

Власти Кубани отчитались о выплатах пострадавшим от подтоплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Туапсинском районе начаты выплаты пострадавшим от подтоплений, компенсации получили уже около 240 человек, сообщила администрация Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 11-12 июля после сильных ливней в Туапсинском районе вышли из берегов реки, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим чрезвычайной ситуации. Пять человек погибли при наводнении, в Новомихайловском из затопленных домов были эвакуированы 160 человек.

Выплаты пострадавшим от подтоплений начаты в Туапсинском районе, компенсации в размере 10 тысяч рублей уже получили около 240 человек, сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края. "В пострадавшем от удара стихии Новомихайловском городском поселении продолжают работу 43 оценочные комиссии, которые обследуют дома и составляют соответствующие акты об ущербе", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получат все признанные пострадавшими, по 50 тысяч рублей будет выплачено за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества, уточнили власти края.

В муниципалитете по-прежнему действует режим ЧС, там продолжают ликвидировать последствия ливней и "ведется работа по организации доставки адресной помощи пострадавшим", отмечается в публикации.

В Новомихайловском завершен ремонт разрушенного водозабора, запущены все канализационно-насосные станции, электроснабжение также восстановлено в полном объеме, отчитались краевые власти.

"Завершена работа по восстановлению поврежденного газопровода низкого давления на пересечении ул. Колхозная и пер. Цветочный. Сейчас специалисты ведут очистку септиков в частных секторах. За сутки здесь вывезено более 720 кубометров мусора. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств из 1279 человек и 88 единиц техники", - говорится в публикации.

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Примечание:

"Число эвакуированных в Новомихайловском достигло 110", "Четыре человека пропали без вести в Туапсинском районе", "Сочинцы опасаются ухудшения ситуации с подтоплением".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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