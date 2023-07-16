Жители Новомихайловского остались без воды после подтоплений

16 июля 2023, 15:24

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Из-за подтоплений в поселке Новомихайловском были эвакуированы 167 человек, подтоплены дома на 10 улицах, у жителей части поселка нет воды, сообщила администрация Туапсинского района.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля после сильных ливней реки Нечепсуха и Псебе вышли из берегов из-за сильных осадков. Власти сообщили об эвакуации более 110 человек.

После сильных ливней на Кубани 11-12 июля в Туапсинском районе вышли из берегов реки, пять человек признаны погибшими, поиски пропавшей без вести девушки продолжаются.

Квечеру 15 июля в Новомихайловском были эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей. В поселка подтоплены дома на 10 улицах - им. Ленина, Колхозной, Морской и Шапсугской, а также переулках Московском, Советском, Светлом, Вишневом, Речном и Колхозном - всего 72 придомовые территории и 30 домов, сообщила администрация Туапсинского района.

В поселке частично отсутствует свет и подача воды, в Telegram-канале районной администрации сегодня опубликованы адреса, по которым ведется раздача технической и бутилированной воды.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался сегодня, что прибыл в пострадавший от ливней Туапсинский район. По его словам проблема подтоплений возникает из-за застроенных пойм рек. "Пообщались с местными жителями. Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. Полностью с ними согласен. Но есть еще и другая причина - поймы рек застроены, воде просто некуда уходить. И тут только одно решение - создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Это немалые деньги, но сегодня это необходимость", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Опрошенные "Кавказским узлом" экологи отметили, что чрезвычайная ситуация в Туапсинском районе, вызванная обильными осадками, усугубилась из-за многочисленных градостроительных нарушений и отсутствия последовательной работы по предотвращению подобных ЧП.

В Telegram-чате "Новомихайловский", на который подписаны 8107 человек, сегодня активно обсуждается проблема подачи воды.

"У нас нет во 2-м микрорайоне воды" - написала Валентина. "Мы на Морской, у нас нет", - отметила Natalia. "Пока так" - написала Лидия, приложив видео, на котором вода из крана идет тонкой струйкой.

В Telegram-чате "Джубга Лермонтово Новомихайловский" опубликовано видео, которое, как утверждается снято сегодня утром в 10.31. На нем туристы прогуливаются по набережной, сидят в кафе и не видно никаких последствий ливня.

Ситуация вызвала недовольство туристов."Мы приехали на неделю отдохнуть. За неделю видели два потопа и всего один раз окунулись в море, сидим без света и воды". - написала в группе "Новомихайловский море" в соцсети "ВКонтакте" Екатерина Шерстникова.. "Тоже самое", - ответила Ульяна Петрова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе сильный дождь при температуре воздуха +25 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 16 июля также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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