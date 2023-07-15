Число эвакуированных в Новомихайловском достигло 110

15 июля 2023, 18:03

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Свыше 110 человек эвакуированы в поселке Новомихайловском, потоки воды снесли пешеходный мост, сообщила сегодня администрация Туапсинского района.

Как писал "Кавказский узел", после сильных ливней на Кубани 11-12 июля в Туапсинском районе вышли из берегов реки, пять человек признаны погибшими, поиски пропавшей без вести девушки продолжаются. Сегодня реки Нечепсуха и Псебе вышли из берегов из-за сильных осадков. В поселке Новомихайловском подтоплены 15 домов, спасатели отчитались об эвакуации 15 жителей.

В поселке Новомихайловском продолжается эвакуация местных жителей. сообщил сегодня глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале . "Сотрудники МЧС эвакуировали более 110 человек из затопленных домовладений. Люди в безопасности, они находятся в пунктах временного размещения".

Сильные потоки воды снесли пешеходный мост в Новомихайловском, сообщила сегодня администрация Туапсинского района. "Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший микрорайон "Остров" и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна", - говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Местные власти также сообщили, что на месте происшествия работают 150 спасателей и 42 единицы техники.

Опрошенные "Кавказским узлом" экологи отметили, что чрезвычайная ситуация в Туапсинском районе, вызванная обильными осадками, усугубилась из-за многочисленных градостроительных нарушений и отсутствия последовательной работы по предотвращению подобных ЧП.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе сильный дождь при температуре воздуха +25 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 16 июля также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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