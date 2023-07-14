Кубанские экологи указали на недоработки властей в ситуации с подтоплением

14 июля 2023, 01:05

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Чрезвычайная ситуация в Туапсинском районе, вызванная обильными осадками, усугубилась из-за многочисленных градостроительных нарушений и отсутствия последовательной работы по предотвращению подобных ЧП, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

Как писал "Кавказский узел", в связи с ливнями режим чрезвычайной ситуации действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района, была организована эвакуация жителей из зоны подтопления. Как минимум четыре человека в Туапсинском районе пропали без вести, двое из них погибли.

Тяжелые последствия потопа вызваны совокупностью факторов: в Туапсинском районе возникла чрезвычайно редкая метеорологическая ситуация с очень обильными осадками, но усугубили ее многочисленные градостроительные нарушения, считает эколог Евгений Витишко.

«Если говорить о градостроительных нарушениях, то там были гаражи, в том числе многоэтажные на улице Спортивная, эту стройку необходимо проверить на законность. Также между гаражами было слишком маленькое расстояние. В наиболее пострадавшем районе – Тюменском – располагались старые строения, и похожая метеорологическая активность доселе не наблюдалась», - рассказал Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог отметил, что гидрометеорологические посты не показывают высокого подъема воды в районе ЧП. «То есть как такового наводнения не было, а на локальном участке вывалилось огромное количество воды, прием за короткий временной период», - сказал эколог.

Состояние ливневок Витишко оценивает неудовлетворительно. «Ливневок явно недостаточно. Любопытное наблюдение: рядом с железнодорожным вокзалом на Маршала Жукова ливневку чистили шваброй. Тем не менее, я бы не сказал, что ливневки, расположенные в части города, подверженной затоплениям, не работали. Так сложилось, что мой офис находится в центральной части Туапсе. Стоял залповый дождь, на улице Горького, 4 воды стояло около 30 см, ливневка работала, вода прямо (засасывалась) туда», - сказал Витишко.

Эколог также назвал неудовлетворительной работу по расчистке русла рек. «Это комплекс мероприятий, но общего понимания [расчистки русел у властей] нет. Курирующий орган – МЧС, но в гидрологии вряд ли там что-то понимают, они занимаются спасением. Проблема может быть решена с помощью организации мониторинга метеорологических процессов», - отметил Витишко.

Экоактивист Валерий Хот обратил внимание, что за день до ЧП в районе Туапсе у моря наблюдалось девять смерчей, которые «сильно набирали воду». По словам активиста, ветер погнал их в сторону Лазаревского, где выпал круглый град, после чего смерчи направились в сторону Туапсе. За ночь они достигли Горячего ключа, где сформировались в единую тучу.

Хот отметил, что МЧС предупредило население о возможном выпадении осадков. При этом активист уверен, что к тяжелым последствиям потопа привели «недоработки спецслужб, которые должны были как минимум в зоне потенциального затопления осуществить подворовой обход». «Необходимо было раздать памятки, просмотреть, есть ли старшие люди. А сделано было так: в соцсетях написал и ответственность с себя снял», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Одним из главных негативных факторов Хот назвал застройку так называемых «зон затопления и подтопления». Как напомнил экоактивист, в 2019 году Институтом мелиорации Краснодарского края за 460 миллионов рублей была проведена работа по определению зон затопления и подтопления с занесением в кадастровую карту. Согласно водному кодексу, с 2019 года строительство жилых объектов в этих зонах запрещено, однако ранее возведенные строения не сносились.

Мероприятия по предупреждению ЧС, в частности расчистка рек от плотин, возникших в результате падения деревьев, проводились в Туапсинском районе неудовлетворительно, считает Хот. «Вода двигалась с корчеходом, пространства между домами были забиты бревнами. Они создают плотину, которая, прорываясь, несется по воде со скоростью до 100 км\ч, бревно сносит все на своем пути. По закону, расчисткой рек на территориях, неподконтрольных городским, районным или сельским администрациям, должен заниматься Рослесхоз Кубани либо министерство природных ресурсов. Администрация же может расчищать реки в пределах своих населенных пунктов, тратить средства на расчистку лесного фонда просто не имеют права», - сказал Хот.

Никакие ливневки при таких потоках воды не спасли бы ситуацию, полагает экоактивист. «Разумеется, часть ливневок уже не эксплуатируются, часть застроена, перегружена. Я и не видел, чтобы были построены новые», - сказал Хот.

Лидер экологической организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко согласен с коллегами: чрезвычайная ситуация, вызванная аномальными осадками, усугубилась из-за неготовности властей к подобным погодным условиям.

«К самым тяжелым последствиям приводит сочетание неблагоприятных обстоятельств, но в первую очередь это застройка горных склонов и рубка леса. Поселки растут все дальше от берега в горы, застраиваются прибрежные участки рек. При стройке никто не заботится об обеспечении отвода ливневых вод, а если и делают ливневки, то они не подразумевают залповые осадки, это явление последних лет. С таким объемом осадков никто справляться и не думал, этого нет даже в строительных нормах. Впрочем, реалии есть, и исходя из них необходимо строить градостроительную политику, чего в Краснодарском крае не происходит. Необходимо брать планы всех прибрежных городов и выправлять их с учетом новых реалий», - сказал Шевченко "Кавказскому узлу".

Важным фактором защиты от катастрофических подтоплений являются леса по берегам рек, их необходимо сохранять, а расчистка рек, по мнению Шевченко, не гарантирует предотвращения ЧП. «Да, часто русло действительно заносит деревьями, и его необходимо расчищать, но зачастую расчистка происходит без учета местности – выгребается гравий, в результате чего она становится прямой. Но по своей природе горная река не имеет прямой формы, она имеет изгибы, которые и гасят энергию воды. Расчитка рек – не универсальный прием. Чаще всего реку стоит оставить в покое и убрать все незаконные пристройки», - отметил активист.

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