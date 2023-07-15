Обстановка на дорогах в Туапсе. Стоп-кадр видео из Telegram-канала оперштаба Кубани от 15.07.23, https://t.me/opershtab23/7284

15 июля 2023, 14:40

Жители поселка в Туапсинском районе эвакуированы из-за ливней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Реки Нечепсуха и Псебе вышли из берегов из-за сильных осадков, в поселке Новомихайловском подтоплены 15 домов, эвакуированы 15 жителей, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", после сильных ливней на Кубани в Туапсинском районе вышли из берегов реки, пять человек признаны погибшими, поиски пропавшей без вести девушки продолжаются.

Сегодня после залповых ливней, в ходе которых выпало до 20 миллиметров осадков  в Туапсинском районе произошло поднятие уровня рек Нечепсуха и Псебе, сообщило управление министерства чрезвычайных ситуаций России по Краснодарскому краю. В результате в поселке городского типа  Новомихайловском подтоплены 25 придомовых территорий, в 15 домов зашла вода. Спасатели эвакуировали 15 жителей поселка, проведено оповещение населения, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

К ликвидации последствий непогоды привлечены более 150 человек и 42 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС в пресс-службе.

Оперштаб Краснодарского края разместил в своем Telegram-канале видео госавтоинспекции Кубани с описанием обстановки на дорогах в Туапсе. Как следует из видео, дороги покрыты водой, идет сильный дождь.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе сильный дождь при температуре воздуха +25 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 16 июля также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Эвакуация жителей проводится в Туапсинском районе в связи с подтоплениями", "Сочинцы опасаются ухудшения ситуации с подтоплением", "Сельчане из Мирного возложили на чиновников вину за потоп".

Автор: "Кавказский узел"

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