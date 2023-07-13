Число погибших от наводнения близ Туапсе достигло четырех

13 июля 2023, 21:31

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В Туапсинском районе обнаружены тела 58-летнего местного жителя и неизвестного мужчины, общее число погибших достигло четырех. Поиски еще двух человек продолжаются, сообщило сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в Туапсинском районе погибли 67-летний Владимир Филиппов, машину которого унесла река и 19-летняя Ангелина Комарова. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Следком по Краснодарскому краю сообщил сегодня, что вблизи села Новомихайловское на проселочной дороге в салоне автомобиля "Нива" обнаружено тело 58-летнего местного жителя. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления. Также на берегу моря в посёлке Ольгинка Туапсинского района обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления. "Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе переменная облачность при температуре воздуха +28 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 14 июля также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +23 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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