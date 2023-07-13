Число погибших в Туапсинском районе возросло до двух

13 июля 2023, 11:34

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В Туапсинском районе найдены тела 19-летней Ангелины Комбаровой и 67-летнего Владимира Филиппова, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в Туапсинском районе погиб 67-летний местный житель, машину которого унесло рекой при попытке переехать ее вброд. Несколько человек числятся без вести пропавшими.

В Туапсинском районе найдены тела двух погибших, сообщила прокуратура Краснодарского края. "Обнаружены тела двоих жителей Туапсинского района, пропавших без вести во время подтопления 12 июля. Это 19-летняя девушка и 67-летний мужчина", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника ведомства.

Оба тела были найдены в море, сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Погибли 19-летняя Ангелина Комбарова, которая находилась в унесенном доме, и 67-летний Владимир Филиппов, уточнил "Югополис" со ссылкой на пресс-службу Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.

Напомним, 12 июля потоки воды в поселке Тюменский унесли в море дом, где находились три человека.

Ранее также сообщалось, что не дождавшись помощи от спасателей, жители поселка Тюменский были вынуждены начать самостоятельно разгребать завалы и вести поиск пропавших людей. Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что в Туапсинском районе из-за сильного ливня подтопленными оказались 650 придомовых территорий.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе переменная облачность при температуре воздуха +28 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 14 июля также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +23 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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