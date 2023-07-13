Источники сообщили об одном погибшем при потопе в Туапсинском районе

13 июля 2023, 10:22

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Михаил Симунян пропал в Туапсинском районе после того, как его машину унесло рекой при попытке переехать ее вброд, сообщили источники. По данным оперштаба, еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Жители поселка Тюменский сами приступили к разбору завалов и поиску пострадавших, не дождавшись помощи от властей и спасателей.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июля потоки воды в поселке Тюменский Туапсинского района унесли в море дом, где находились три человека, и машину с водителем. Спасатели подтвердили информацию о четырех пропавших без вести в результате наводнения. Оперштаб Краснодарского края проинформировал о подтоплениях десятков жилых домов, а также детсадов и школ.

По данным источника в экстренных службах, один человек погиб в Краснодарском крае из-за наводнения, вызванного проливными дождями, передал сегодня ТАСС.

67-летнего сотрудника новомихайловского совхоза Михаила Симуняна унесло рекой, когда он пытался переехать ее вброд на "Ниве" у села Подхребтовое. Он стал пятым местным жителем, поиски которого ведутся в Туапсинском районе, привел сегодня ночью слова источника Telegram-канал "Мой Туапсе".

Не дождавшись помощи от спасателей, жители поселка Тюменский были вынуждены начать самостоятельно разгребать завалы и вести поиск пропавших людей, отметил Telegram-канал tuapse_info.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показаны около десятка мужчин, которые разбирают завалы, возникшие в результате наводнения. "Это правильное решение. В этом месте был найден холодильник из дома, в котором пропали люди", – сказал автор ролика.

На месте, где жители самостоятельно ведут поиски, также были найдены и другая бытовая техника из дома, который унесло в море. При этом чиновники, вместо того, чтобы приступить в поискам, проводят совещание в местной администрации, сказано в другой публикации.

В Туапсинском районе из-за сильного ливня подтопленными оказались 650 придомовых территорий, уточнил оперативный штаб Краснодарского края. "К вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех выявленных территорий и домовладений. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском", – привел "Интерфакс" сообщение штаба.

В населенных пунктах, которым непогода нанесла урон, восстанавливается инфраструктура, проводится подворовой обход для оценки ущерба. В пункте временного размещения остаются семь человек, в том числе двое детей, уточнил штаб.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе переменная облачность при температуре воздуха +28 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 14 июля также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +23 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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