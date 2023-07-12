Четыре человека пропали без вести в Туапсинском районе

12 июля 2023, 16:27

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Потоки воды в поселке Тюменский Туапсинского района унесли в море дом, где находились три человека, и машину с водителем, сообщили Telegram-каналы. Представители МЧС подтвердили информацию о четырех пропавших без вести в результате наводнения. Оперштаб Краснодарского края проинформировал о подтоплениях десятков жилых домов, а также детсадов и школ.

Как писал "Кавказский узел", в связи с ливнями введен режим чрезвычайной ситуации в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района, проводится эвакуация жителей сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Три человека пропали без вести в результате стихии, сообщило сегодня МЧС по Краснодарскому краю на своей странице в Telegram в 11.50 мск.

После этого представители МЧС сообщили, что число пропавших без вести выросло до четырех. "Четыре человека числятся пропавшими при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края", - сообщило в 14.20 мск ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.

По данным Telegram-канала Shot, все пропавшие без вести находились в поселке Тюменский. В снесенном потоком воды доме доме находились двое подростков и девушка, мужчина был за рулем машины.

"Россия.Кубань" опубликовала в своем Telegram-канале видео с места, где стоял смытый вышедшей из берегов рекой дом. "На этом месте, вот фундамент, что остался, столя дом и всю семью в море унесло", - говорится в сюжете . На опубликованном видео рядом с фундаментом течет сильный поток воды.

Telegram-канал "Коммерсант-Кубань Черноморье" опубликовал сегодня видео, на котором в бурном потоке воды быстро проплывает машина белого цвета.

Оперштаб Кубани озвучил предварительный масштаб ущерба. "В Новомихайловском поселении пострадали детские сады «Малышок» и «Ромашка», школы № 30 и №19, стадион «Олимп», 200 жилых и 25 многоквартирных домов, здесь вода зашла в подвалы, подъезды и первые этажи. В Новомихайловском, Пляхо, Ольгинке есть повреждения полотна улично-дорожной сети. В Джубгском поселении пострадали 60 жилых домов, разрушен автомобильный мост в районе хутора Полковничий, два пешеходных моста в Дефановке и один пешеходный мост в Джубге. В Тенгинском поселении пострадали 30 жилых домов и объекты инженерной инфраструктуры. В Небугском поселении в поселке Тюменском пострадали 14 многоквартирных домов, в 12 из них потоплены подвальные помещения, в двух - первые этажи, протекла крыша детского сада", - указано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался, что к ликвидации последствий наводнения привлекли более 300 человек и 50 единиц техники, прибыли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. "Самое важное — помочь всем жителям как можно скорее вернуться в свои дома. Для этого в ближайшие три дня будут проведены подворовые обходы, чтобы обследовать пострадавшие дома, оценить ущерб и оперативно выплатить компенсации", - написал он во своем Telegram-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе в течение дня будет идти дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра составит 5 метров в секунду. В ночь на 13 июля дождь продолжится, температура понизится до +21, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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