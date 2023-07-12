12 июля 2023, 10:38
Эвакуация жителей проводится в Туапсинском районе в связи с подтоплениями
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В четырех поселениях Туапсинского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации, там проводится эвакуация жителей.
Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Днем 10 июля число эвакуированных возросло до 240, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Сельчане из Мирного возложили на чиновников вину за потоп. Им пришлось самостоятельно чистить ливневки, чтобы ливни не стали причиной еще больших подтоплений. По данным на день 11 июля в Сочи эвакуированы 600 человек.
В связи с ливнями введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оперштаба.
По данным штаба, жителей эвакуируют в школы и дома культуры.
"Подтоплены дома в Горском по ул. Краснодарская и в СНТ "Ручеек". В Дефановке подтоплены дома по улицам Школьной и Комсомольской. В Джубге - дома на улицам Приморской, Советской, Набережной. А также один социальный объект – поликлиника. Затоплены ряд улиц в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском", - сообщает оперативный штаб.
В Туапсинском районе Кубани эвакуировали туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей. Они находились в лесу, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
"Проведена эвакуация из лесного массива зарегистрированной туристической группы в количестве 40 человек, из них 37 детей (размещены в поселке Дефановка)", - цитирует пресс-службу РИА "Новости".
По данным министерства, из-за сильных осадков на территории Туапсинского района - 144 миллиметра за три часа - произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань, при этом реки находятся в русле.
В пресс-службе Упрдор "Черноморье" сообщили, что движение на нескольких участках трассы М-4 "Дон" в Туапсинском районе перекрыто из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе в течение дня будет идти дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра составит 5 метров в секунду. В ночь на 13 июля дождь продолжится, температура понизится до +21, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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Автор: "Кавказский узел"