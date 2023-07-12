Сочинцы опасаются ухудшения ситуации с подтоплением

12 июля 2023, 05:25

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Жителям Мирного пришлось самостоятельно чистить ливневки, чтобы ливни не стали причиной еще больших подтоплений. Они опасаются, что ситуация с подтоплениями будет ухудшаться на фоне застройки окрестностей и халатности чиновников.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Днем 10 июля число эвакуированных возросло до 240, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Сельчане из Мирного возложили на чиновников вину за потоп. По данным на день 11 июля в Сочи эвакуированы 600 человек.

Жители Сочи опасаются новых потопов и продолжают устранять последствия подтопления. Дом жителя Мирного, проживающего на улице Хуторской, Юрий Ермаков рассказал 11 июля корреспонденту "Кавказского узла", что его дом затопило, но никто не предлагал эвакуироваться. В произошедшем он винит чиновников.

"До сих пор не приняли водовод и канализацию на баланс, до сих пор не чистят ливневки. Мы все делали сами. Лично на мою улицу приехали спецтехника, так они стояли и смотрели, как я откачивают воду со своего дома и не подумали подключиться. По нашей улице вместе с потоками воды неслись фекалии, я и мои соседи чистили ливневки, чиновники включили, наконец, насосы. Был сильный дождь днем, сильнее чем раньше, но мы не утонули и только потому, что мы сами прочистили ливневки, которые были все забиты, и сказали им включить насосы. Мы с соседями еще раз обсуждали безобразную работу мэрии, которая ведет к таким катастрофам. Ведь сегодняшний день показал, что дело не в дожде, а в забитых ливневках. Приезжали с МУП "Водосток". Их задача чистить ливневки, но они как будто бы этого не знают. А сегодня (11 июля) у нас был даже град. Приехали казаки-волонтеры к нам на помощь, но чем они уже могут помочь, когда дома уже подтоплены и имущество уничтожено?" - задается он вопросом.

Он также рассказал, что в тот время, когда он вычерпывал воду из дома, к нему подошли два человека и сказали, что они из администрации. Ермакову сообщили, что если он хочет бутерброд, то ему нужно подойти на пункт на улице Перелетной, 15, где выдают пайки. "Я добрался до Перелетной 15, но мне там сообщили, что у них ничего не выдают. Потом кто-то сказал, что выдают на Перелетной, 34. Пошел туда. Там дали какой-то сэндвич. Это и была вся помощь", - рассказал Ермаков.

Житель поселка Виктор Кобылин согласен с мнением соседа, что из-за недоработок чиновников имуществу сельчан нанесен ущерб.

Евгений Пивоварова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что купила квартиру в доме, который, как выяснилось позднее, построен в русле реки Херота, и теперь она не может спокойно спать, опасаясь, что дом просто смоет. «Не передать, как это страшно, когда идет хоть маленький дождь в горах, а река поднимается за считанные секунды и разливается. Мы все плаваем, вода заходит на первый этаж. Застройщик продал квартиры и исчез. Квартиры узаконивали судом. Мэрия говорит, что мы сами виноваты, а они нам ничего не должны. Мы абсолютно бесправны в Сочи. И то, что чиновники рассказывают про то, что во всем виновата погода - это неправда. Виноваты они сами и застройщики, которым они разрешают строить и продавать, не предупреждают нас, покупателей о том, что горные реки опасны и нас может унести в море с нашими домами. Никто не знает истинного ущерба», - рассказала Пивоварова, которая переехала в Сочи из Орла.

Аналогичные истории рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители домов, построенных в водоохранных зонах сочинских горных рек Дагомыс, Мзымта, Сочи и других.

Олег Степанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он живет в Сочи с рождения, но никогда город так не топило после дождя, как сейчас. «Все жители Сочи возмущены градостроительной политикой приезжих чиновников. Им все без разницы, что Сочи медленно, но верно сползает в море с их коррупционной застройкой. В Сочи все сейчас решают деньги. Платишь? Строй хоть на оползне, хоть в реке. Хоть в море. Посмотрите рекламу. Обещают «курортную недвижимость». Люди со всей России летят, как моль на лампочку на эту рекламу, а получается, что обжигаются и остаются у разбитого корыта - и без денег, и без жилья. Из-за этого страдаем мы, местные жители, дома которых построены по всем правилам градостроения. Но ведь чиновники не успокаиваются, они лезут увечить все, что построено правильно. К примеру, затеяли застроить Цветной бульвар высотками. Когда люди возмутились - притихли немного. Но мы живем как на вулкане, потому что строительный бандитизм развит настолько, что в Сочи, как видите, стало опасно жить, а не только отдыхать. И конца и края этим стройкам ради их личной наживы нет», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе мэрии Сочи корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что городские власти готовятся к ухудшению погоды. «На территории Сочи вероятны сильные дожди, а также ливни с грозами и градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности», - сообщил сотрудник мэрии.

Он также отметил, что представители администрации обошли порядка 200 домов и составили акты о подтоплениях, обходы продолжаются. «Людям полагаются выплаты в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, но тем, кто зарегистрирован в доме. Но эта процедура требует времени», - уточнил он.

Представитель пресс-службы Юного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Римма Чернова сообщила, что спасательные и эвакуационные работы на территории Адлерского района города Сочи и поселка городского типа Сириус продолжаются. «[На утро 11 июля] сотрудниками ЮРПСО МЧС России было проведено 29 спасательных работ, спасено 85 человек, из них – 35 детей», - сказала она.

Помощник директора по связям с общественностью Сочинского филиала "Россети Кубань" Ирина Сальникова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что компания "выставила посты наблюдения и контроля за энергообъектами у горных рек в Сочи". "В связи с неблагоприятными погодными условиями и прохождением грозового циклона энергетики Сочинских электрических сетей усилили контроль за электрооборудованием у водоемов, отметки уровня воды которых приближены к критическим", - сказала она.

По словам юриста Александра Батурина, что перед людьми, которые потеряли имущество из-за подтоплений, отвечать должны своим имуществом чиновники. «Деньги подтопленцам выдаются за счет бюджета, то есть за счет жителей Сочи. Это неправильно. Деньги должны платить потерпевшим те чиновники судов и мэрии, которые ставили свои подписи и разрешали строить там, где строит категорически нельзя. Такой практики к Сочи пока нет, но, скорее всего, к ней придется прийти, потому что ущерб не только гражданам, но и всему городу-курорту наносится невосполнимый после каждого дождя», - сказал юрист.