Власти приступили к подсчету ущерба жителей от непогоды на Кубани

28 ноября 2023, 10:32

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В Краснодарском крае к устранению последствий непогоды подключились волонтеры. Вместе с коммунальщиками и спасателями они устраняют завалы и подтопления в круглосуточном режиме. Эвакуированные жители возвращаются в свои дома, отчитались власти.

Как информировал "Кавказский узел", к 27 ноября в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске сильный ветер повалил деревья, пострадало несколько человек. Ураган сорвал кровли со зданий, повредил линии электропередачи, в результате ливня оказались подтоплены жилые дома.

Из-за непогоды на юге России эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. Специалисты полностью восстановили нарушенное в результате непогоды электроснабжение в Краснодарском крае, передал сегодня ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В результате непогоды в Южном федеральном округе пострадали 18 человек, рассказал сотрудник экстренной службы, слова которого привело сегодня РИА "Новости".

В Краснодарском крае пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Пятеро из них, включая несовершеннолетнего, госпитализированы, уточнил он.

К восстановительным работам на Кубани подключились волонтеры. Они вместе с коммунальщиками и спасателями убирают ветки и мусор, расчищают дороги, восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры. В Ейском районе эвакуированные ранее из-за угрозы подтоплений местные жители вернулись в свои дома, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

В Ейске, станице Должанская и поселке Ясенская Переправа оказались подтоплены 220 придомовых территорий, в том числе 15 домов. В большинстве воду уже откачали, в Ейске работы продолжаются. В границах Ясенской Переправы и Должанской ввели режим ЧС, сказано в сообщении.

В Славянском районе и Горячем Ключе откачку воды завершили, работают оценочные комиссии. Действует режим ЧС. Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме в Приморско-Ахтарском и в Лазаревском районах, добавили в оперштабе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре скорость ветра составляет 4 метра в секунду, температура воздуха +7 градусов, переменная облачность. В Ейске скорость ветра 5 метров в секунду, температура воздуха +4 градуса, идет слабый дождь. В Горячем Ключе скорость ветра 2 метра в секунду, температура воздуха составляет +8 градусов, переменная облачность.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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