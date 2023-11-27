Ураган нанес ущерб жителям Кубани

27 ноября 2023, 08:41

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В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске сильный ветер повалил деревья, пострадали несколько человек. Ураган сорвал кровли со зданий, повредил линии электропередачи, в результате ливня оказались подтоплены жилые дома. Около анапского поселка Витязево из-за шторма сел на мель иностранный сухогруз.

Как информировал "Кавказский узел", 25 ноября из-за непогоды в Горячем Ключе оказались подтоплены 12 домов и 94 – в Безымянном сельском округе, были эвакуированы девять человек. 26 ноября из-за урагана в Краснодарском крае были задержаны пассажирские поезда. Сочинский аэропорт не смог принять ряд авиарейсов. Сегодня ночью власти Сочи отчитались, что железнодорожное сообщение восстановлено.

В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске среди местных жителей есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций из-за урагана. Они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Всего в регионе минувшей ночью ветром было повалено 255 деревьев, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В Ейске в поселке Ясенская переправа до опасных отметок поднялся уровень воды, возникла угроза подтопления жилых домов, в пункты временного размещения эвакуированы 42 человека. В Новороссийске селевой поток сошел на территорию частного домовладения, пострадавших нет. В станице Вышестеблиевской Темрюкского района ветер сорвал кровлю с двухэтажного дома, жертв и пострадавших также нет.

Из-за урагана в школах и детсадах Анапы временно отменены занятия, аварийные службы продолжают восстанавливать в городе линии электропередачи, оборванные сильным ветром. Ураган сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по улице Ленина, пострадавших нет. В Геленджике в селе Архипо-Осиповка сильный ветер повредил кровлю на гостевом доме "Тешебс", сказано в другом сообщении оперштаба.

Около анапского поселка Витязево из-за урагана на мель сел сухогруз "Blue Shark", его команда не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий. Это стало известно из переговоров между командой судна и диспетчером, передал сегодня телеграм-канал Shot.

Сухогруз сел на мель минувшей ночью, на его борту около 30 человек, пострадавших нет. Судно будет стоять на мели пока не закончится шторм, сказано в сообщении.

Сухогруз "Blue Shark" сел на мель в 440 метрах от берега из-за проблем с двигателем и сильного волнения моря, судно под флагом Белиза, уточнила сегодня "Кубань 24".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Анапе скорость ветра составляет 9 метров в секунду, температура воздуха +7 градусов, идет слабый дождь. В Геленджике скорость ветра 5 метров в секунду, температура воздуха +8 градусов, также идет слабый дождь. В Краснодаре скорость ветра – 7 метров в секунду, температура воздуха составляет +7 градусов, переменная облачность. В Ейске скорость ветра составляет 5 метров в секунду, температура воздуха – +4 градуса, идет слабый дождь.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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