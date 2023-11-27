Железнодорожное сообщение восстановлено в Сочи

27 ноября 2023, 07:48

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В Сочи восстановлено железнодорожное сообщение после расчистки контактной линии от поваленных ураганом деревьев, отчитались власти города.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября из-за урагана в Краснодарском крае были задержаны пассажирские поезда. Сочинский аэропорт не смог принять ряд авиарейсов, и они были перенаправлены на запасные аэродромы.

В Сочи восстановлено железнодорожное сообщение, прерванное из-за поваленных ветром деревьев на контактную линию путей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"Пострадавших нет. Ж/д сообщение восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде", – написал он сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Коммунальщики освободили дороги от деревьев, поваленных из-за сильных ливней и шквалистого ветра. В ликвидации последствий стихии принимают участие более 250 человек и свыше 80 единиц техники, добавил Копайгородский.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи скорость ветра составляет 2 метра в секунду, температура воздуха ­– +7 градусов, идет умеренный дождь. В ночь на 28 ноября скорость ветра останется прежней, температура воздуха повысится до +8 градусов, также ожидается умеренный дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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