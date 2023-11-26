Ураган привел к задержке пассажирских поездов на Кубани и отмене авиарейсов

26 ноября 2023, 23:24

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Железнодорожники ликвидируют последствия ураганного ветра в Краснодарском крае, задержаны пассажирские поезда. Ряд рейсов не смогли приземлится в Сочи и направлены на запасные аэропорты.

Ливни и сильный ветер обрушились во второй половине дня на Кубань. В крае действует штормовое предупреждение.

Из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД, сообщила кампания сегодня в 22.36 мск.

"Выявлено отсутствие напряжения в контактной сети на перегоне Адлер - Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское - Лоо, Лоо - Дагомыс в Краснодарском крае. Это привело к нарушению движения поездов. В настоящее время задержки составляют около 2-х часов", - говорится в сообщении. Полный перечень поездов, чей график движения оказался нарушен, в сообщении не приводится.

Направлявшиеся в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы: "восемь - в Минводы, один - Владикавказ и еще один - в Махачкалу", сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Администрации Сочи информирует, что оперативные службы города расчищают автодороги от упавших деревьев. "26 ноября вследствие сильных ливней и ветра в Сочи повалено около 30 деревьев", - говорится в релизе. "Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок частично затруднено, движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок", - говорится в релизе.

Оперативный штаб Краснодарского края распространил предупреждение об ураганном ветре и опасности подтоплений по всему черноморскому и азовскому побережью. В телеграм-канале оперштаба сообщается о повреждении кровли на жилых и общественных зданиях в Туапсе, Сочи, Краснодаре, Архипо-Оспиповке и других населенных пунктах края.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Анапе скорость ветра составляет 12 метров в секунду, температура воздуха +15, без осадков. В Геленджике ветер скоростью 8 м/с, без осадков, температура воздуха +17. В Новороссийске скорость ветра также достигает 10 м/с, температура воздуха составляет +15. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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