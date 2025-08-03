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19:13, 3 августа 2025

Жители нескольких сел Кубани эвакуированы из-за подтоплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села отключены от электричества.

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. В селе Дефановка подтоплены 25 домов, в Молдавановском - девять домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском - 20 придомовых территорий. Открыты два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что в Лермонтово разрушен мост, за рекой без переправы остались 300 домов, организован альтернативный путь объезда.

По его словам, пункты временного размещения организованы в селах Небуг,  Агой, поселке Тюменский, ауле Агуй-Шапсуг, открыты пункты временного размещения в сельских домах культуры.

В Молдавановке разрушены два автомобильных и один пешеходный мост. Из берегов также вышли реки в Пляхо и Новомихайловском. Поступают сообщения о подтоплении придомовых участков. В Пляхо размыто около 400 метров дорожного полотна. Водой залило и сельхозугодья. В Лермонтово поврежден водовод. "До особого распоряжения  отключены от электроэнергии сёла Пляхо, Дефановка и Молдовановка", - сообщил Бойко.

Из-за большого потока воды опрокинулся частный автобус. Водитель не справился с управлением. Специалисты "Кубань СПАСа" эвакуировали 25 человек. Жертв и пострадавших нет, отметил он.

Видео затопленного автобуса опубликовал Telegram-канал "Мой Туапсе". Автобус стоит вдалеке в воде, от него пробираются люди, они практически по пояс в воде.

 В селе Фанагорийском в Горячем Ключе резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной. Также затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15-20 человек. Туристов удалось безопасно эвакуировать, сообщил глава района Сергей Белопольский.

Как писал "Кавказский узел", 24-25 ноября 2023 года в результате обильных осадков были подтоплены десятки домов в Горячем Ключе и Безымянном сельском округе. В городе введен режим ЧС, в пункты временного размещения были эвакуированы девять человек. К 27 ноября в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске сильный ветер повалил деревья, пострадало несколько человек, минимум двое погибли. 28 ноября власти края отчитались, что подсчитывают ущерб от стихии и подключили волонтеров к устранению последствий непогоды. Общая сумма выплат пострадавшим от последствий шторма жителям Краснодарского края составляет около 25 млн рублей, отчитались тогда власти.

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Автор: "Кавказский узел"

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