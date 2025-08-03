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14:02, 3 августа 2025

Объявления властей о подаче воды удивили жителей Тырныауза

Последствия схода селя в Тырныаузе. Фото: МЧС https://t.me/mchskbr/7944

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нарушенное после схода селя водоснабжение домов жителей Тырныауза восстановлено по временной схеме, но возможны новые отключения воды, заявили представители властей. Подачи воды в дома не было, возразили горожане.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя были эвакуированы около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставались около 3000 жителей города.

21 июля также сошел сель, и часть жителей Тырныауза была эвакуирована. Кроме того, более 40 туристов было эвакуировано из парка "Приэльбрусье" в пункт временного размещения. С этого дня в Эльбрусском районе действует режим ЧС.

Водоснабжение восстановлено по временной схеме

Сегодня на реке Герхожан-Суу в Тырныаузе потока селевых масс не наблюдается, но угроза схода сохраняется. Дорожные службы очищают дороги от селевых наносов, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Водоснабжение восстановлено по временной схеме. Электроснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации.

Движение транспорта открыто по объездной дороге через территорию завода «Гипсолит» только со стороны Приэльбрусья, отметило ведомство.

Администрация города минувшей ночью отчиталась, что завершен монтаж трубопровода на Верхний Герхожан. "В связи с тем, что угроза новых селевых сходов не миновала, мы протянули трубопровод гораздо выше прежнего уровня. Данная схема повлекла за собой установку нового насосного оборудования в авральном режиме. Удалось также запитать и нижний Герхожан. Однако схема временная, дебета воды не хватит достичь нормативного результата сегодня", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Нижний Герхожан, тоже возможны отключения в течение дня

Сегодня днем мэрия сделала репост публикации МЧС о возобновлении подачи воды по временной схеме, однако затем разместила в своем телеграм-канале публикацию МУП "Коммунальник". "Уважаемые жители Верхнего Герхожана. Наберите, пожалуйста, воду. Будут отключать, чтобы продолжить не законченные вчера работы. Нижний Герхожан, тоже возможны отключения в течение дня", - говорится в ней.

В 12.21 мск и 12.22 мск администрация Тырныауза сделала два собственных объявления. "К мечети подъехали две "Газели" с водой, пожалуйста, подойдите", - говорится в первом. "Ориентировочно сегодня запустим водоснабжение на нижний Герхожан", - указано во втором.

По состоянию на 13.55 мск, под публикацией о машинах с водой нет ни одного комментария, а к другому объявлению сделано несколько комментариев. "На Нижнем Герхожане с первых дней и по сегодняшний день нет воды", - указал Ais. "А когда дадут? Утром была, только сходил в магазины, и нет воды помыться", - пожаловался пользователь с ником "Пропал навсегда".

На Нижнем Герхожане воды нет и не было

Аналогичные комментарии размещены и под публикациями в телеграм-канале администрации Эльбрусского района, сделавшей сегодня репосты сообщения МЧС о восстановлении подачи воды и объявления МУП "Коммунальник". "На Нижнем Герхожане воды нет и не было", - указал пользователь Ami. "У нас так и нету воды", - пожаловалась Зульфия Б.

"Когда будет вода на Нижнем Герхожане?" - поинтересовался Aaa. "На 3-й километр водичка дойдет по водопроводу?" - написала Раузат Будай, не получив к 13.55 мск ответа на свой вопрос.

Настоятельно не рекомендуем выезжать в сторону города Тырныауз

Пользователь с ником Mountain задал вопрос, можно ли ехать в Приэльбрусье. "Официально в сторону Приэльбрусья движение закрыто, объездная дорога действует только в направлении выезда из Приэльбрусья. Мы настоятельно не рекомендуем выезжать в сторону города Тырныауз, в связи с тем, что возможность повторного схода селевых потоков сохраняется. Действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Данные меры приняты для обеспечения безопасности", - ответил на это представитель администрации.

"А скажите, как выехать, если уже на курорте? Есть ли пешеходный маршрут через мост в Тырныаузе, чтобы перейти, а уже с другой стороны города, например, вызвать такси и спокойно доехать до Нальчика?" - написал Антон. "Выехать можно по объездной дороге, через завод Гипсолит", - написал в ответ Je.

Город Тырныауз и селепропускной лоток. Фото http://vgistikhiya.ru/index.php/novosti-i-ob-yavleniya/310-obsledovanie-opolznya-buzulgan-i-bassejna-r-gerkhozhansu-18-20-maya-2021-g Спасатели предупредили об опасности схода селей близ Тырныауза

Напомним, еще семь лет назад, в 2018 году, геофизики указали властям на необходимость срочного ремонта селепропускного канала и организации системы оповещения жителей Тырныауза об угрозе сходов селя. 

В 2020 году геофизики обследовали оползень Бузулган, который за две недели подвинулся на 20 метров, оказавшись в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда Высокогорный геофизический институт.

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Автор: "Кавказский узел"

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