Объявления властей о подаче воды удивили жителей Тырныауза

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Нарушенное после схода селя водоснабжение домов жителей Тырныауза восстановлено по временной схеме, но возможны новые отключения воды, заявили представители властей. Подачи воды в дома не было, возразили горожане.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя были эвакуированы около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставались около 3000 жителей города.

21 июля также сошел сель, и часть жителей Тырныауза была эвакуирована. Кроме того, более 40 туристов было эвакуировано из парка "Приэльбрусье" в пункт временного размещения. С этого дня в Эльбрусском районе действует режим ЧС.

Водоснабжение восстановлено по временной схеме

Сегодня на реке Герхожан-Суу в Тырныаузе потока селевых масс не наблюдается, но угроза схода сохраняется. Дорожные службы очищают дороги от селевых наносов, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Водоснабжение восстановлено по временной схеме. Электроснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации.

Движение транспорта открыто по объездной дороге через территорию завода «Гипсолит» только со стороны Приэльбрусья, отметило ведомство.

Администрация города минувшей ночью отчиталась, что завершен монтаж трубопровода на Верхний Герхожан. "В связи с тем, что угроза новых селевых сходов не миновала, мы протянули трубопровод гораздо выше прежнего уровня. Данная схема повлекла за собой установку нового насосного оборудования в авральном режиме. Удалось также запитать и нижний Герхожан. Однако схема временная, дебета воды не хватит достичь нормативного результата сегодня", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Нижний Герхожан, тоже возможны отключения в течение дня

Сегодня днем мэрия сделала репост публикации МЧС о возобновлении подачи воды по временной схеме, однако затем разместила в своем телеграм-канале публикацию МУП "Коммунальник". "Уважаемые жители Верхнего Герхожана. Наберите, пожалуйста, воду. Будут отключать, чтобы продолжить не законченные вчера работы. Нижний Герхожан, тоже возможны отключения в течение дня", - говорится в ней.

В 12.21 мск и 12.22 мск администрация Тырныауза сделала два собственных объявления. "К мечети подъехали две "Газели" с водой, пожалуйста, подойдите", - говорится в первом. "Ориентировочно сегодня запустим водоснабжение на нижний Герхожан", - указано во втором.

По состоянию на 13.55 мск, под публикацией о машинах с водой нет ни одного комментария, а к другому объявлению сделано несколько комментариев. "На Нижнем Герхожане с первых дней и по сегодняшний день нет воды", - указал Ais. "А когда дадут? Утром была, только сходил в магазины, и нет воды помыться", - пожаловался пользователь с ником "Пропал навсегда".

На Нижнем Герхожане воды нет и не было

Аналогичные комментарии размещены и под публикациями в телеграм-канале администрации Эльбрусского района, сделавшей сегодня репосты сообщения МЧС о восстановлении подачи воды и объявления МУП "Коммунальник". "На Нижнем Герхожане воды нет и не было", - указал пользователь Ami. "У нас так и нету воды", - пожаловалась Зульфия Б.

"Когда будет вода на Нижнем Герхожане?" - поинтересовался Aaa. "На 3-й километр водичка дойдет по водопроводу?" - написала Раузат Будай, не получив к 13.55 мск ответа на свой вопрос.

Настоятельно не рекомендуем выезжать в сторону города Тырныауз

Пользователь с ником Mountain задал вопрос, можно ли ехать в Приэльбрусье. "Официально в сторону Приэльбрусья движение закрыто, объездная дорога действует только в направлении выезда из Приэльбрусья. Мы настоятельно не рекомендуем выезжать в сторону города Тырныауз, в связи с тем, что возможность повторного схода селевых потоков сохраняется. Действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Данные меры приняты для обеспечения безопасности", - ответил на это представитель администрации.

"А скажите, как выехать, если уже на курорте? Есть ли пешеходный маршрут через мост в Тырныаузе, чтобы перейти, а уже с другой стороны города, например, вызвать такси и спокойно доехать до Нальчика?" - написал Антон. "Выехать можно по объездной дороге, через завод Гипсолит", - написал в ответ Je.

Напомним, еще семь лет назад, в 2018 году, геофизики указали властям на необходимость срочного ремонта селепропускного канала и организации системы оповещения жителей Тырныауза об угрозе сходов селя.

В 2020 году геофизики обследовали оползень Бузулган, который за две недели подвинулся на 20 метров, оказавшись в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда Высокогорный геофизический институт.