Власти назвали число эвакуированных жителей Тырныауза

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Для обеспечения безопасности в случае повторного схода селевого потока из трех микрорайонов Тырныауза эвакуировано около тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", в связи с угрозой нового схода селя власти призвали эвакуироваться жителей тырныаузского микрорайона Герхожан, для которых организованы три пункта временного размещения. На утро 1 августа были эвакуированы 342 человека. Вечером власти объявили эвакуацию жителей еще одной части Тырныауза. Горожан попросили освободить дворы от машин и проследовать в пункты временного размещения.

31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, селевой поток заполнил первый этаж здания администрации Эльбрусского района. Часть микрорайонов осталась без воды, света и газа, власти объявили эвакуацию жителей ряда домов. Предыдущий поток селевых масс в Тырныаузе сошел 21 июля, с этого дня в Эльбрусском районе действует режим ЧС.

Около тысячи человек из трех микрорайонов Тырныауза эвакуировано из города для обеспечения их безопасности на случай, если селевой поток сойдет повторно, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

По словам представителя администрации, для эвакуированных организована работа четырех пунктов временного размещения. В этих пунктах, как сообщил глава республики Казбек Коков, эвакуированные обеспечены водой и всем необходимым. При благоприятных условиях они вернутся домой.

Еще в 2018 году геофизики предупредили власти о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и призвали организовать систему оповещения об угрозе сходов селя. В июне 2021 года МЧС отчиталось, что на реке Герхожан-Су создан круглосуточный пост для наблюдения за возможным сходом селевых потоков.

В 2020 году геофизики в течение двух недель проводили обследование оползня Бузулган. За это время оползень подвинулся вниз на 20 метров, его граница находилась в двух километрах от Тырныауза. Чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо расчистить и реконструировать селепропускной лоток, заявили тогда специалисты.

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