Власти расширили зону эвакуации в Тырныаузе

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Из-за угрозы повторного схода селя власти объявили эвакуацию жителей еще одной части Тырныауза. Горожан попросили освободить дворы от машин и проследовать в пункты временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", в связи с угрозой нового схода селя власти призвали эвакуироваться жителей тырныаузского микрорайона Герхожан, для которых организованы три пункта временного размещения. На утро 1 августа были эвакуированы 342 человека.

31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, селевой поток заполнил первый этаж здания администрации Эльбрусского района. Часть микрорайонов осталась без воды, света и газа, власти объявили эвакуацию жителей ряда домов. Предыдущий поток селевых масс в Тырныаузе сошел 21 июля, с этого дня в Эльбрусском районе действует режим ЧС.

Администрация Тырныауза сегодня вечером объявила эвакуацию жителей еще одной части города - жильцов многоэтажных домов №36-40 по Эльбрусскому проспекту, а также жителей всех домов в Молодежном переулке.

"В связи с изменениями погодных условий и риском схода селя жители этих домов должны незамедлительно покинуть жилые помещения и направиться в пункты временного размещения", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале городской администрации.

Чиновники попросили людей убрать из дворов машины и назвали адреса двух пунктов временного размещения, открытых на Эльбрусском проспекте и улице Энеева для жителей указанных домов. Дополнительные пункты временного размещения организованы в школах Тырныауза, а также в школах сел Былым и Кенделен Эльбрусского района.

После схода селя 31 июля в городе были зафиксированы локальные повреждения инженерных коммуникаций, без воды осталось не менее 3 тысяч жителей, для них организован подвоз воды, отмечает "Интерфакс-Юг".

Правительство Кабардино-Балкарии сегодня днем сообщило, что специалисты уже приступили к восстановлению газопроводов, водопроводных труб и электроснабжения, но пока сохраняется угроза повторного схода селя, спецтехника не может приступить к расчистке улиц города и селепропускного лотка реки Герхожан-Суу. По подсчетам властей, селевой поток 31 июля "принес тысячи тонн горных пород", поэтому лоток не смог сдержать весь объем грязи.

Женщины на поздних сроках беременности и риском осложнений эвакуированы из Эльбрусского района в Перинатальный центр и роддом Баксанской центральной районной больницы, также был госпитализирован пациент, нуждающийся в диализе. Других тяжелобольных пациентов власти готовы при необходимости эвакуировать в Нальчик.

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