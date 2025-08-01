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11:55, 1 августа 2025

Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуированы более 340 человек

Сход селя в КБР. Фото: МЧС по КБР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в связи со сходом селевого потока и угрозой подтопления домов эвакуировали 342 человека. 

Как писал "Кавказский узел", в связи с угрозой нового схода селя власти призвали эвакуироваться жителей тырныаузского микрорайона "Герхожан", для которых организованы три пункта временного размещения.

31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе,селевой поток заполнил первый этаж здания администрации Эльбрусского района. Часть микрорайонов осталась без воды, света и газа, власти объявили эвакуацию жителей ряда домов. В пункте временного размещения, организованном в школе №3, были размещены 15 человек, в том числе четверо детей.

"В связи с выходом селевой массы из защитного лотка и угрозой подтопления близлежащих домов произведена эвакуация населения в количестве 342 человека в том числе 96 детей", - сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

По состоянию на 9 мск потока селевых масс нет, но сохраняется угроза нового схода.

"Селевым потоком поврежден водопровод, питающий микрорайоны Верхний и Нижний Герхожан в Тырныаузе. Без водоснабжения остались 700 абонентов, 3000 человек", - говорится в сообщении. МЧС На время ограничений администрация муниципалитета организовала подвоз воды. Электроснабжение и газоснабжение нарушено не было. 

Отметим, что предыдущий поток селевых масс в Тырныаузе сошел 21 июля. Сель прошел по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу после сильных осадков. Тогда сель повредил мост на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, а также оставил без воды, света и газа часть жителей Тырныауза. 

Напомним, 21 июля сель повредил опоры моста на трассе к курорту "Эльбрус", в Эльбрусском районе был введен режим ЧС. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована. Кроме того, более 40 туристов были эвакуированы из парка "Приэльбрусье" в пункт временного размещения в Тырныаузе.

Геофизики еще в 2018 году предупредили власти о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя. В 2020 году, геофизики в течение двух недель проводили обследование оползня Бузулган. За это время оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. Чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо расчистить и реконструировать селепропускной лоток, заявили тогда ученые.

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