15 человек остались в ПВР в Тырныаузе

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Пятнадцать человек, в том числе четверо детей, находятся в пункте временного размещения, развернутом в одной из школ в Тырныаузе.

Как писал "Кавказский узел", мощный селевой поток сходит сегодня в Тырныаузе, власти объявили эвакуацию жителей ряда домов. Часть микрорайонов города осталась без воды, света и газа. Селевой поток заполнил первый этаж здания Эльбрусской районной администрации.

22 июля сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находилось в пункте временного размещения.

В пункте временного размещения, который организован для эвакуированных жителей в тырныаузской школе №3, находятся 15 человек, среди них четверо детей, сообщил представитель администрации Эльбрусского района.

"Пострадавших среди них нет. Люди обеспечиваются всем необходимым, в том числе горячим питанием", - цитирует его слова “Интерфакс-Юг”.

По словам представителя администрации, в пункте дежурит медицинский работник. В Эльбрусском районе продолжает действовать региональный режим ЧС, введенный после предыдущего схода селя 21 июля.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который сейчас возвращается в республику из командировки, лично контролирует ситуацию в Тырныаузе, заявила администрация главы в официальном Telegram-канале.

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