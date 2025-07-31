Пункт временного размещения организован в Тырныаузе из-за схода селя

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Власти эвакуировали жителей Тырныауза, оказавшихся в опасности из-за схода селя, пункт размещения организован в школе. Перед тем как на город обрушился сель, прозвучал сигнал тревоги. Часть города осталась без света, газа и воды, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", мощный селевой поток сходит сегодня в Тырныаузе, власти объявили эвакуацию жителей ряда домов. Часть микрорайонов города осталась без воды.

22 июля сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находилось в пункте временного размещения. Около 700 абонентов в одном из микрорайонов Тырныауза остается без воды и газа. Более 40 туристов эвакуировано с территории парка Приэльбрусье и оставлено в пункте размещения в Тырныаузе. Из-за новой аварии на газопроводе жители микрорайона Герхожан остаются без газа.

В полдень в Тырныаузе стало темно, потом раздалась сирена тревоги, после чего на город обрушился мощный селевой поток. Он перекрыл дорогу, снес газовую трубу, повредил электрические столбы. Часть города остается без света, газа и воды, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Селевой поток заполнил первый этаж здания Эльбрусской районной администрации, сообщили они.

Как следует из видео, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла", в здании администрации выдавлены двери, в холле на полу у бюста Ленина - следы селевого потока.

На другом видео селевой поток выходит за пределы лотка, мужчины, стоящие на мосту, убегают от него в сторону.

МЧС Кабардино-Балкарии отчиталось, что эвакуация населения из близлежащих домов завершена, на базе школы №3 развернут пункт временного размещения.

Местные жители подтвердили "Кавказскому узлу", что эвакуация завершена.

В 19.01 мск МЧС отчиталось, что реверсивное движение автомобилей организовано по объездной дороге - через территорию завода "Гипсолит" в районе промзоны, однако в 21.04 мск уточнило, что на объездной дороге введены ограничения, а в 21.13 мск сообщило о ее закрытии.

Ведомство сообщило, что "произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка".

В городе произошел обрыв телефонной линии, сообщила администрация Эльбрусского района.

Напомним, геофизики в 2018 году предупредили власти Кабардино-Балкарии о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя. "Потенциал селевых потоков в бассейне реки Герхожан-Су огромен, и в будущем не предполагается снижения селевой активности", - заявил, в частности, и.о. заведующего отделом экологических исследований Высокогорного геофизического института Михаил Докукин.

В июне 2021 года МЧС сообщило, что круглосуточный пост создан на реке Герхожан-Су для наблюдения за возможным сходом селевых потоков. Специалисты Высокогорного геофизического института проводили обследование оползня Бузулган в августе-сентябре 2020 года. За две недели, которые продолжалось обследование, оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда институт.

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