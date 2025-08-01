Власти призвали жителей Тырныауза к эвакуации из-за угрозы схода селя

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В связи с угрозой нового схода селя власти Эльбрусского района призвали эвакуироваться жителей тырныаузского микрорайона "Герхожан", для которых организованы три пункта временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе,селевой поток заполнил первый этаж здания администрации Эльбрусского района. Часть микрорайонов осталась без воды, света и газа, власти объявили эвакуацию жителей ряда домов. В пункте временного размещения, организованном в школе №3, были размещены 15 человек, в том числе четверо детей.

Будет организован транспорт до мест временного размещения

Объявление об эвакуации администрация Эльбрусского района разместила сегодня в своем телеграм-канале. "В связи с угрозой схода селевых масс объявляется эвакуация жителей микрорайона «Герхожан» (Верхний и Нижний). В зависимости от погодных условий. Для вас будет организован транспорт до мест временного размещения. Просим вас подготовиться к эвакуации. Мы будем информировать вас о времени выездов и местах размещения транспорта", - говорится в публикации.

Пункты временного размещения жителей микрорайона «Герхожан» (Верхний и Нижний) организованы в школах сёл Былым и Кенделен. "Для жителей микрорайонов выше территории моста: лицей №1 в г.п.Тырныауз. При себе иметь: документы, лекарства, воду (по возможности), теплые вещи и все необходимое. Информация будет дополнительно передана через систему оповещения! Вас будут ждать автобусы", - сообщили районные власти.

Просим вас покинуть город, если есть возможность

Также открыто автомобильное движение по объездной дороге в сторону Нальчика, сообщила районная администрация. Движение будет осуществляться до 11:00 часов [мск], в зависимости от погодных условий. Просим вас покинуть город, если есть возможность", - говорится в публикации.

Напомним, 21 июля сель повредил опоры моста на трассе к курорту "Эльбрус", в Эльбрусском районе был введен режим ЧС. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована. Кроме того, более 40 туристов были эвакуированы из парка "Приэльбрусье" в пункт временного размещения в Тырныаузе.

Геофизики еще в 2018 году предупредили власти о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя.

В июне 2021 года МЧС сообщило, что круглосуточный пост создан на реке Герхожан-Су для наблюдения за возможным сходом селевых потоков. Ранее, в 2020 году, геофизики в течение двух недель проводили обследование оползня Бузулган. За это время оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. Чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо расчистить и реконструировать селепропускной лоток, заявили тогда ученые.