Власти предупредили об угрозе новых сходов селя в Тырныаузе

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Подача воды и газа в Тырныаузе до сих пор не восстановлена, МЧС предупреждает об угрозе новых селевых потоков.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа жители Тырныауза заявили, что нарушенное после схода селя водоснабжение домов, вопреки заявлениям властей, не восстанавливалось. Властям удалось решить технические проблемы селепропускного канала в Тырнаузе, а избежать человеческих жертв помогло своевременное оповещение МЧС, однако новые технологии для предупреждения стихийных бедствий в Кабардино-Балкарии не внедряются, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставалось около 3000 жителей города.

Газоснабжение и водоснабжение Тырныауза, в частности микрорайонов Верхний и Нижний Герхожан, по состоянию на 4 августа не восстановлено, при этом опасность схода новых селевых потоков сохраняется. МЧС предупреждает о шторме и других неблагоприятных природных явлениях 5 и 6 августа, а также об угрозе повторного схода селевой массы на город.

Проезд в город и в сторону Приэльбрусья ограничен, туристам и местным жителям рекомендуют воздержаться от поездок в опасный район: поврежденная опора моста федеральной автодороги «Прохладный-Баксан-Эльбрус» пока не восстановлена, участок дороги по-прежнему перекрыт селевой массой, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Эвакуированных жителей Тырныауза обеспечили питанием и спальными местами в здании одной из школ Тырнауза и в спортивном комплексе, а также в зданиях школ селений Былым и Кенделен. По сообщениям властей, эвакуированным была оказана медицинская и психологическая помощь.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, комментируя восстановительные работы в Тырныаузе, сообщил, что “от наносов освобождена проезжая часть центральной улицы города”. “Главная цель - полноценное восстановление транспортного сообщения в городе и по всей его агломерации”, - написал он, отметив, что на фоне сохраняющейся угрозы новых сходов селя составлен план неких “руслорегулировочных мероприятий”.

На встрече сотрудников МЧС с представителями научного сообщества было заявлено, что селевая опасность сейчас достигла пика. "По Герхожан-Суу особую опасность представляет оползень Бузулган, где имеются значительные деформации стенок в результате обвально-осыпных процессов", - отмечается в сообщении ведомства.

В 2020 году геофизики обследовали оползень Бузулган, который за две недели подвинулся на 20 метров, оказавшись в двух километрах от Тырныауза. "Необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда Высокогорный геофизический институт.

Сход селя такого рода, какой произошел в Тырныаузе, невозможно предупредить, отметил ведущий научный сотрудник и член Ученого совета Высокогорного геофизического института Михаил Докукин. По словам специалиста, единственным способом минимизировать ущерб от стихии является восстановление разрушенного селепропускного лотка.

“Если бы речь шла об озере, можно было бы провести берегоукрепительные работы, однако в верховьях Герхожан-Суу озера нет. Здесь сель связан с оползневым процессом, выносящим гигантские грязевые массы”, - пояснил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Михаил Докукин отметил, что впервые сель на Тырныауз сошел в 1960 году, в 1961 и 1962 годах это повторилось. Разрушительный сель обрушился на Тырныауз также в 1977 году, тогда были повреждены дома.

В 1999 году в Тырныаузе была построена противоселевая дамба, которая уже в 2000 году была разрушена мощным селевым потоком. Тогда город понес значительный ущерб от стихии: были погибшие и пропавшие без вести, первые этажи нескольких пятиэтажек пришли в негодность.

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