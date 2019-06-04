Празднование Ураза-байрама поставило вопрос о возвращении мусульманам мечети в Краснодаре

04 июня 2019, 20:31

В Краснодаре нет ни одной действующей мечети, а ближайшие находятся в Адыгее и на праздники всегда переполнены, сообщили местные имамы. Часть опрошенных "Кавказским узлом" верующих отметили, что из-за этого вынуждены в праздничные дни молиться дома или уезжать в другие регионы. В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края не согласились с призывом имамов требовать возвращения исторического здания мечети в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в этом году выпал на 6 мая, а празднование Ураза-байрама - на 4-6 июня. Власти большинства республик Северного Кавказа и Адыгеи объявили по случаю праздника выходные дни. В Дагестане, Чечне и Ингушетии перенесены выпадающие на праздник единые государственные экзамены для выпускников школ.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам, который длится три дня, говорится в справках о Рамадане и Ураза-байраме, подготовленных "Кавказским узлом".

Праздник Ураза-байрам соберет в мечети поселка Яблоновский около трех тысяч мусульман, тогда как здание рассчитано на 500 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" имам Анзор Джеукожев. "У нас нет такой большой парковки, и люди оставляют автомобили на прилегающих улицах. ДПС нашу улицу перекрывает. Конечно, это создает людям определенные неудобства. Верующие молятся прямо на улице. Зимой холодно, летом жарко", - рассказал Джеукожев. По его словам, открытие мечети в Краснодаре помогло бы разгрузить Яблоновскую мечеть.

"Верующих в Краснодаре становится все больше, все больше желающих молиться не только на праздники. Это приводит к пробкам на Яблоновском мосту, который и без того испытывает большую нагрузку", - отметил Джеукожев. Из-за того что в Яблоновском стоимость жилья дешевле, чем в Краснодаре, поселок перенаселен, а на работу люди ездят в краевой центр, добавил имам.

По его словам, с вечера 3 июня мусульмане начали накрывать праздничные столы и разговляться, сегодня в мечетях проходят праздничные молебны и вечерняя проповедь, 5 июня в республике объявлено нерабочим днем.

Все мечети, которые находятся поблизости от Краснодара, во время праздников переполнены, подтвердил имам мечети Тахтамукайского района Адыгеи Асфар Мысс. Он отметил, что историческое здание мечети в Краснодаре, построенное черкесским меценатом Лю Траховым, верующим не возвращают. Если бы это здание передали в собственность мусульманам, то адыгские мечети разгрузились бы, сказал Мысс. Он добавил, что при этом Русская православная церковь массово получает в пользование храмовые здания.

Лю Трахов (1854-1914) - черкесский купец и меценат. На собственные средства он построил приюты, мечети, каналы, дамбу в районе хуторов Яблоновский и Новый Сад и мост через реку Кубань.

"Единое на два региона Духовное управление мусульман не может нормально работать в Краснодаре, вынуждены снимать офисы. В историческом здании мечети живут несколько семей. Я думаю, городу не составило бы труда их переселить", - сказал Асфар Мысс. Он отметил при этом, что ДУМ не обращалось с такой инициативой к властям Краснодара. "Мы все время чего-то стесняемся, а может, боимся. Необходимо заявить о своих правах и вернуть верующим здание", - считает Мысс.

19 марта Арбитражный суд Адыгеи постановил передать здание первой Майкопской мечети на Краснооктябрьской улице из собственности министерства обороны России в собственность Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Ведомство обжаловало это решение. Возвращение исторического здания мечети верующим станет прецедентом для Духовного управления мусульман, поскольку это единственный случай, когда мусульмане потребовали здание, принадлежавшее им когда-то, заявил "Кавказскому узлу" имам Асфар Мысс.

Вопрос о строительстве мечети или молельного дома в Краснодаре не поднимался несколько лет, поскольку у верующих есть возможность посещать мечети в Адыгее, и их вполне достаточно, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в ДУМ Краснодарского края и Адыгеи. "Мечеть поселка Яблоновского находится в 15 минутах езды от центра Краснодара, туда можно добраться на общественном транспорте. Мечети в праздники переполнены везде: посмотрите на Москву, там и зимой люди молятся на улице, а у нас тепло", - указал представитель Духовного управления.

Он добавил, что в этом году в преддверии праздника Ураза-байрам верующим было рекомендовано в качестве обязательной милостыни, закят аль-фитр, давать нуждающимся по 150 рублей. "Минимальный размер милостыни рассчитан, исходя из средней стоимости сыпучих продуктов, распространенных в регионе. Милостыня разговения становится обязательной после заката солнца в последний день Рамадана, и крайним сроком ее выплаты является праздничный намаз", - рассказал представитель ДУМ.

Нехватка мест в мечети на праздники является характерной проблемой юга России. В Волгоградской области, где в праздновании Ураза-байрама сегодня участвовали не менее 200 тысяч мусульман, верующим также не хватило места в мечетях. Ростовские мусульмане заявили, что в городе нужно построить вторую мечеть, поскольку многим верующим приходится молиться у дороги.

Часть верующих не посещает адыгейские мечети из-за тесноты

Приезжий из Узбекистана Сухроб Алиев, работающий на стройках Краснодара, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что старается посещать мечеть в Яблоновском по пятницам, но не в праздники, поскольку тогда здание переполнено. "В помещение вообще не попасть - молиться всегда приходится на улице, там же слушать проповедь. Я хотел бы молиться в мечети и видеть лицо имама, чтобы быть ближе к Всевышнему. Это невозможно, поэтому отказываю себе в посещении мечети сегодня, а это очень плохо для моей души", - рассказал верующий.

Он отметил, что возможности посещать мечеть по праздникам лишена вся его семья. "В Узбекистане женщины берут детей и идут в мечеть. У меня их семеро, машины у нас нет - жена не может взять и повести детей на молитву. Стараюсь старших брать на пятничный намаз, но в основном молимся дома", - пояснил Сухроб Алиев.

Житель Краснодара, сотрудник аудиторской компании Юсуф Касымов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на мусульманские праздники вынужден ездить к родным в Татарстан. "Я считаю, что это притеснение – отсутствие мечети в Краснодаре. Мой прадед был имамом до революции. Мы очень верующие мусульмане и должны ездить в мечеть в другой регион. Там все переполнено, просто давка, невозможно спокойно молиться. Мы на праздники стараемся уехать в Казань, там нет таких проблем", - рассказал мужчина.

Он отметил, что уже несколько лет не может отмечать мусульманские праздники на Кубани. "Приходится у родственников останавливаться. Мы лишены возможности проводить ифтар дома. Меня, как истинного мусульманина, это очень расстраивает. В Краснодаре нет мусульманского кладбища. Приходится хоронить людей в Адыгее, но это другой регион, и похороны от этого становятся дороже в два раза", - рассказал мужчина.

Он отметил, что ранее власти обещали расширить Славянское кладбище и выделить там участок для захоронения мусульман. "Но его так и не расширили. Выделили место под новое, а там не предусмотрено кладбище для других конфессий. Родителей моей жены мы хоронили в Казани - пришлось отступить от канонов и не хоронить в день смерти, поскольку целый день ушел на согласование по перевозке", - посетовал Юсуф Касымов.

Житель станицы Динской, таксист из Чечни Заур Пешхоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с семьей посещает мечеть в Яблоновском и по пятницам, и по праздникам. "Очень много здесь людей, машину поставить негде, поселок буквально парализован по праздникам. Но мы, правоверные мусульмане, все это принимаем с благодарностью - несмотря на трудности, у нас есть возможность посетить мечеть и помолиться вместе. Никакой давки, все уважают друг друга", - сказал мужчина.

Он отметил, что воспитан в религиозной семье, которая даже советское время исполняла все требования ислама. "И моя семья так живет. Мы выполняем все, держали пост, вчера накрыли богатые столы дома, на ифтар приехали земляки. Сегодня все вместе поехали в мечеть. Без этого не могу ни я, ни мои дети. Мы держали строгий пост и с благодарностью к лишениям разговелись", - рассказал мужчина.

Мусульмане Кубани и Адыгеи рассказали о подготовке к празднику

Жительница Майкопа, продавец Сафият Шамова рассказала, что на праздники ее семья всегда приезжает на родину в поселок Яблоновский, поскольку ее родственники вложили деньги в ее строительство. "Несмотря на то, что здесь всегда очень много народа, для нас это благодать. Люди потянулись к Всевышнему, это не может не радовать", - отметила женщина.

По словам верующей, к разговению в канун Ураза-байрама ее семья готовилась несколько дней. "Мы готовим много еды на этот самый светлый для мусульман праздник - ведь его празднуют три дня, все ходят друг к другу в гости, и стол должен быть накрыт всегда. Поскольку мусульмане разных национальностей, и блюда у всех разные. Мы варим много баранины в котлах прямо на улице, готовим джэдлыбжьэ – курицу в соусе, жарим тхурыжа – это выпечка вроде хвороста, сыку – это плов из жареной пшенной крупы. И много сладостей для детей", - рассказала женщина.

Традиционно черкесы к празднику варят много мамалыги, которую едят с курицей джэдлыбжьэ, не редки на столах в честь Ураза-байрама блюда русской кухни, добавила она. "Мы стараемся все вкусности сделать сразу. Я обязательно делаю блюда русской кухни: оливье, голубцы. Все это с говядиной, естественно. Мы, адыги, в основном не воспитаны в исламских традициях, поклоняемся больше своим родам. Лично в моей семье ежедневные намазы никто не совершает, но мужчины держат пост, и мы отмечаем все праздники", - рассказала женщина.

Приверженность исламским традициям усилилась с приездом в Адыгею беженцев из Сирии, отметила Сафият Шамова. "У нас всегда была проблема с обучением имамов, от их невысокой образованности и люди не очень тянулись в мечети, ходили в основном по праздникам. А сирийские черкесы многие закончили медресе и объясняют людям тонкости ислама, вот люди и потянулись к вере", - пояснила она.

Жительница Краснодара, домохозяйка Лейла Алиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее семья готовится к празднику за неделю. "Мы заказываем хорошее молодое мясо барана в ауле под Майкопом для плова. Обязательно на столе должна быть долма из виноградных листьев, а на сладкое пахлава. Стол должен быть богатым, чтобы угощения хватило всем гостям", - рассказала женщина.

Она отметила, что замужем за военным, и семья часто переезжает, но не изменяет традициям. "Мы поменяли 10 регионов России и сами являемся гражданами России, а не Азербайджана. Мы вне религии воспитывались. Родители мои были партработниками, но священные праздники все равно дома отмечали. Сейчас мы с мужем начинаем приходить к религии, стали приходить в мечеть по праздникам", - рассказала женщина.

Она сказала, что рада видеть Яблоновскую мечеть заполненной людьми. "Столько молодежи, детей, женщин молодых, многие в хиджабах - возрождение веры происходит на наших глазах. Может, и наши дети придут к вере. На праздник наши сыновья прилетели из Москвы, где учатся, но пока это скорее ради праздника и обильного стола", - отметила женщина.