Участникам празднования Ураза-байрама в Волгоградской области не хватило мест в мечетях

04 июня 2019, 11:55

В праздновании Ураза-байрам сегодня участвовало не менее 200 тысяч мусульман, проживающих и приехавших в Волгоградскую область к родственникам или на сезонную работу, заявил управляющий делами муфтията региона Андрей Кириленко. Этот день принято проводить с родственниками и друзьями, прощать все обиды, рассказали мусульмане региона.

Как писал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в этом году выпал на 6 мая, а празднование Ураза-байрама на 4-6 июня. Мусульмане юга России готовились к этому празднику заранее.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Праздничные мероприятия в честь Ураза-байрама сегодня прошли во всех мечетях Волгоградской области, которые не смогли вместить всех желающих мусульман, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» управляющий делами Волгоградского муфтията Андрей Кириленко. «Думаю, нехватка мест в мечетях и молельных домах области во время этого праздника повсеместная. Но есть много свободного места во дворах мечетей. Так что все могут принять участие в праздновании Ураза-байрама», - сказал Кириленко.

По его информации, в Волгограде насчитывается не менее пяти тысяч мусульман, для которых в областном центре расположены две мечети и молельный дом. В городе Волжском – одна мечеть, а по районам области – 45 мечетей и молельных домов, рассказал Кириленко. «В области сейчас насчитывается не менее 200 тысяч мусульман. Хотя по Всероссийской переписи населения 2010 года в крае проживало 128 тысяч человек, исповедующих ислам», - отметил управляющий делами областного муфтията, добавив, что около 70 тысяч мусульман могут быть приезжими сезонными рабочими и родственниками жителей региона, приехавшими в гости. По словам Кириленко, в праздновании Ураза-байрама в регионе сегодня приняли участие все находящиеся в области мусульмане. Также управляющий делами регионального муфтията отметил, что число празднующих Ураза-байрам каждый год растет примерно на треть.

Исламский культурный центр в городе Волжском вмещает одну тысячу верующих, но сегодня на празднование Ураза-байрама, по словам Кириленко, пришло втрое больше мусульман. Для обеспечения мер безопасности в помощь полиции были выделены дружинники из членов религиозной общины города. Они проводили осмотр людей, входящих на территорию мечети. Общая молитва началась в 8.30 по местному времени (7.30 мск), сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший в исламском центре Волжского. «Обычно празднование начинается через полчаса - час после восхода солнца», - пояснил Андрей Кириленко.

Мечеть в Волжском не смогла вместить всех мусульман, поэтому большая их часть молилась и слушала проповеди во дворе мечети. Участники празднования – мужчины и мальчики - уложили во дворе линолеум, поверх которого расстелили ковры, принесенные из дома. Верующие были доброжелательны: поздравляли друг друга с праздником, просили простить старые обиды, приглашали к себе в гости. Слова молитвы, произносимые священнослужителем в мечети, звучали во дворе через динамики, передал корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

Молитва и проповедь закончились в 9.30 по местному времени (8.30 мск), после чего люди стали расходиться. К накрытому в мечети столу подошли около 20 человек. К мечети подъехала машина хлебозавода, и верующим стали раздавать хлеб бесплатно, рассказал корреспондент «Кавказского узла».

Праздничный намаз в мечети в Ворошиловском районе Волгограда, расположенной в частном секторе, также прошел сегодня при большом скоплении верующих. Часть из них расположилась напротив мечети на улице Поворинской. На близлежащей автомобильной дороге образовались пробки, за ситуацией следили сотрудники ГИБДД. Верующие, приехавшие в мечеть, оставляли свои автомобили у частных домов, сообщает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Мусульмане Волгограда пожаловались на нехватку мест и проблемы с парковкой



В Волгограде всего две мечети – в Кировском и Ворошиловском районах, все люди не помещаются, отметил волгоградец Наиль.

"Эта мечеть (в Ворошиловском районе. - Прим. "Кавказского узла") рассчитана на 1200-1500 человек. Мы не разрешали ставить машины рядом с мечетью. Здесь огромное количество людей, мы рассчитываем на понимание. Полиции я не видел, видел сотрудников ГИБДД. Жители настроены к нам миролюбиво, они выходили с утра, смотрели. Сегодня верующие сидели перед мечетью, но это бывает только два раза в год на праздничный намаз", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Акбар, представившийся как активист, вызвавшийся следить за порядком во время праздничных мероприятий.

Акбар предположил, что намаз сегодня посетили 4-5 тысяч человек. "Были заполнены два этажа, плюс подвал и территория перед мечетью", - отметил он.

О том, что опоздала сегодня на намаз, потому что отводила внучку в садик, рассказала жительница Волгограда Фарюзя. "Я живу в районе ТЮЗа, по национальности татарка. Мечетей очень не хватает, я думаю, они нужны в каждом районе, потому что такое количество людей невозможно уместить, у нас очень много мусульман", - рассказала женщина.

"Мы сегодня были в женском отделении на втором этаже, там мест хватает. Но у мужчин было очень много народу", - заявила посетившая намаз вместе со своем пожилой родственницей Римма.



Она отметила, что приехала на маршрутке и у нее не возникло проблем с парковкой.

"Сегодня было очень хорошо видно, что мечетей не хватает. Если по городу будет несколько равномерно распределенных мечетей, будет намного лучше. Транспортные проблемы также возникают из-за того, что реально не хватает мечетей, много верующих. Здесь за углом живут мои родственники, им не очень нравится, что под окнами ставят машины. Парковка перед мечетью в праздники заполнена верующими", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" посетивший праздничный намаз Владимир Кругляков.



Люди едут в мечеть Ворошиловского района с Тракторного, Красноармейского, Советского, отметил раздававший мусульманскую газету Хусейн. "Надо, чтобы в каждом районе было по мечети. Сегодня люди располагались на улице, было, наверное, более двух тысяч на улице. Парковок нет, как-то перебиваются и ставят машины у дороги. Хорошо, местные жители навстречу идут, проявляют терпение и разрешают парковать машины у своих домов", - пояснил Хусейн.

"Людей много, мечетей мало, начали молиться на улице. Так на праздники и по пятницам. В плохую погоду люди терпят. Если ставить машину рядом с калитками, то местные жители могут и ругаться", - рассказал приехавший в мечеть студент Амир.



Местные жители терпимо относятся к верующим, заявила жительница соседней с мечетью улицы, представившаяся как Нина Александровна. "Я сама православная, и мы, бывает, всем миром храмы строим. Надо уважать любую религию", - подчеркнула она, отметив, что у ее забора мусульмане часто оставляют машины, но она с этим смирилась.

После праздничного намаза перед мечетью развернулась ярмарка, где можно было приобрести халяльные продукты, книги, сувениры с исламской тематикой, ковры и другие принадлежности, сообщает корреспондент "Кавказского узла".



В Волгоградской области нет ни одной соборной мечети, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад. "В Волгограде мечети перестроены из частных домов. Конечно, люди в них не помещаются. В Волжском положение лучше, сейчас на территории исламского духовного центра мы начали реконструировать здание, которое будет соборной мечетью. Трудно сказать, когда она откроется. Как пожертвования есть – она строится, пожертвования кончаются – стройка останавливается", - пояснил он.

Верующие рассказали о традициях празднования Ураза-байрама

Основная часть мусульман после молитвы расходится по домам или идут в гости к родственникам, заявил Андрей Кириленко. "Мы накрыли стол, но основная часть мусульман ушла праздновать к себе домой или пошли в гости к родственникам и друзьям. Многие в районах области после праздничного обеда, скорее всего, займутся полевыми работами. Это вполне нормально. Хотя, конечно, желательно этот день посвятить родственникам и друзьям", - рассказал управляющий делами муфтията региона.

В Ураза-байрам каждый у себя дома накрывает стол, ждет гостей, рассказал Бата Кифах Мохамад. "Никогда не знаешь, кто придет. Стараемся увидеть тех, кого давно не видели. Праздник длится три дня. Сегодня в мечетях были праздничные молитвы и проповеди – наставления мусульман", - пояснил он.

В день Ураза-байрама принято принимать гостей и родственников в гости. "Укрепляем родственные связи. Сегодня приезжают дальние родственники из Палласовского района (Волгоградской области). Будем вместе праздновать, вспоминать предков, чествовать стариков", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек, назвавший себя Магометом.

"Ураза-байрам - самый светлый праздник для нас, мусульман. Мы готовимся к нему заранее. Настраиваем себя на позитивный лад. Прощаем обиды, сами просим прощения. Иногда это не так просто. Надо уметь прощать. Да и просить прощения нелегко бывает", - добавил другой участник празднования Хамзат.

"Мы поедем на кладбище с моей тетей, она почитает молитву над нашими усопшими. Кто-то останется дома, накроет стол, мы приедем и будем радоваться", - подчеркнула жительница Волгограда Фарюзя.