Мусульмане юга России готовятся к празднованию Ураза-байрама

03 июня 2019, 18:48

Власти большинства республик Северного Кавказа и Адыгеи объявили выходные дни по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. Накануне празднования глава Ингушетии призвал правоохранителей дать послабления мелким нарушителям, а кавказские муфтияты сообщили о проведении коллективных ифтаров не только в своих регионах, но и за их пределами.

Как писал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в этом году выпал на 6 мая. В Чечне в связи с празднованием Ураза-байрама объявлены нерабочими 4-6 июня, а в Дагестане - 5, 6 и 7 июня.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр, или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Не только в Чечне и Дагестане власти объявили выходные дни по случаю Ураза-байрама. Дополнительные нерабочие дни в связи с праздником будут в большинстве республик Северного Кавказа, а также в Адыгее.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал указ, согласно которому нерабочими днями в связи с празднованием Ид аль-фитр объявлены 4, 5 и 6 июня. На сегодняшнем совещания в Магасе он обратился к правоохранительным органам с просьбой дать послабления мелким нарушителям в дни празднования Уразы-байрам. "Есть моменты, когда именно в праздничные дни кто-то тонирует автомобиль, разукрашивает его. Надо к таким вещам относиться в щадящем режиме. Тех, кто решил помолодежничать, пожурите, проведите профилактику и отпускайте. Пускай пацаны побалуются, главное - чтобы аварии не совершали", - сказал Юнус-бек Евкуров, слова которого приводит «Интерфакс».

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в связи с празднованием Ураза-байрама подписал указ о нерабочем дне 5 июня. Уже сегодня, в канун праздника, во всех городах и районах республики пройдут коллективные ифтары, организованные Темрезовым, и в рамках общереспубликанского ифтара будут совершены массовые вечерние молитвы, передает РИА КЧР.

В Кабардино-Балкарии также по случаю Ураза-байрама нерабочим праздничным днем объявлено 5 июня - указ главы республики об этом опубликован на сайте главы и правительства региона. Во время месяца Рамадан в республике проводились коллективные ифтары. Подобные мероприятия республиканский муфтият организовывал и в местах лишения свободы. Так, 1 июня коллективный ифтар с участием помощника председателя ДУМ КБР Хизира Отарова прошли в ИК №3 строгого режима. В нем приняли участие соблюдающие пост верующие, отбывающие наказание, а также сотрудники учреждения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ДУМ Кабардино-Балкарии.

В Адыгее праздничным днем в честь мусульманского праздника Ураза-байрам также объявили 5 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Мурат Кумпилов. В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края отметили, что в день празднования Ураза-байрама после праздничной молитвы и проповеди правоверные мусульмане по традиции отправляются готовить праздничные угощения, дарить подарки родным и близким, приносить пожертвования нуждающимся людям, в Майкопе планируется организация большого праздника для детей, передает портал «Юга.ру». На сайте муфтията опубликована информация о проведении во время Рамадана благотворительных ифтаров в Сухуме и Гудауте.

В преддверии праздника муфтият Дагестана также сообщил о проведении коллективных ифтаров не только в регионе, но и за его пределами. На сайте республиканского Духовного управления мусульман опубликована информация о коллективных разговениях верующих в Москве, Кирове, Норильске, Кемерове. В сообщениях отмечается, что эти мероприятия были организованы выходцами из Дагестана, а также представителями местных дагестанских землячеств. Среди мероприятий, которые проводились в канун Ураза-байрама в республике, праздник в детском саду селения Костек Хасавюртовского района, на котором дети читали стихи, пели песни, танцевали, дарили друг другу сласти, передает РИА «Дагестан».

В Чечне основные мероприятия в честь Ураза-байрам пройдут в центральной мечети имени Ахмат-Хаджи Кадырова «Сердце Чечни». В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики предположили, что в праздновании могут принять участие не менее 12 тысяч человек, передает «Реальное время», отмечая, что на прошлой неделе в центральной мечети прошла демонстрация священных реликвий пророка Мухаммада и святых шейхов (авлия), а также состоялись обряды мавлид и зикр.

В этом году Рособрнадзор согласовал Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос госэкзаменов для выпускников школ, которые приходятся на празднование Ураза-байрама. Сдача экзаменов в резервные сроки уменьшает шансы поступить на бюджетные отделения вузов и исключает возможность пересдать нужный предмет, указали критики решения Рособрнадзора в Дагестане. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни в целом положительно отнеслись к переносу экзаменов.

Ураза-байрам – важный праздник для юга России, так как здесь проживает значительная часть мусульман страны. В марте 2018 года глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин оценивал общую численность российских мусульман в 25 млн человек. Больше всего мусульман, отметил он, живет в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также Татарстане, Башкирии и республиках Северного Кавказа. Председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин в январе 2017 года дал приблизительную оценку численности мусульман в России — по его данным, они составляют до четверти жителей страны, сообщило 3 марта издание « Инфо24».

Процентное соотношение, которое привел Говорухин, в абсолютных цифрах соответствует примерно 36 млн человек, согласно же официальной переписи, в России проживает 20 млн мусульман, отмечало в январе 2017 года ИА IslamNews.

Точной и актуальной информацией о численности мусульман в регионах юга России «Кавказский узел» на данный момент не располагает. Однако, согласно приведенным 23 ноября 2012 года данным портала “Ислам Сегодня”, на юге России на тот момент проживало более 5 млн мусульман: в Дагестане – 2430 тысяч человек, в Чечне – 1058 тысяч, Кабардино-Балкарии – 535 тысяч, в Ингушетии – 458 тысяч, в Карачаево-Черкесии – 276 тысяч, в Астраханской области – 260 тысяч, в Ставропольском крае – 190 тысяч и в Северной Осетии – 150 тысяч человек.