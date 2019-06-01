Жители СКФО неоднозначно отнеслись к переносу ЕГЭ из-за Ураза-байрама

01 июня 2019, 16:35

Рособрнадзор согласовал Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос тех госэкзаменов для выпускников школ, которые приходятся на празднование Ураза-байрама. Сдача экзаменов в резервные сроки уменьшает шансы поступить на бюджетные отделения вузов и исключает возможность пересдать нужный предмет, указали критики решения Рособрнадзора в Дагестане. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни в целом положительно отнеслись к переносу экзаменов.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне в связи с празднованием Ураза-байрама объявлены нерабочими 4-6 июня, а в Дагестане - 5, 6 и 7 июня.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр, или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

В Ингушетии, Чечне и Дагестане экзамены ЕГЭ, выпадающие на дни празднования Ураза-байрама, перенесены на резервные сроки во второй половине июня, со ссылкой на Рособрнадзор сообщило 31 мая министерство образования Дагестана. Ведомство отметило, что само попросило об этом Рособрнадзор.

В Дагестане перенос коснется экзаменов по физике и иностранным языкам. Перенесена и сдача ОГЭ девятиклассниками, информировало на своем сайте Минобразования Дагестана.

В Чечне также будут перенесены на две недели экзамены по физике и иностранным языкам, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Минобре Чечни. В ведомстве отметили, что Единый госэкзамен в Чечне в этом году сдают 7 135 выпускников, но не уточнили, какого числа учащихся коснется перенос экзаменов.

В Чечне спокойно восприняли перенос экзаменов

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" родители и выпускники в Чечне в целом положительно восприняли сообщение о переносе госэкзаменов. "Решение перенести ЕГЭ в связи с Ураза-байрамом я считаю правильным. Все будут готовиться к праздникам, и у детей просто не будет времени на то, чтобы сфокусироваться на экзаменах. Тем более, таким серьезным, как физика и иностранный язык", - сказала мать выпускницы этого года, жительница Грозного Роза.

"Сдача ЕГЭ - само по себе тяжелое испытание, требующее большей сосредоточенности и внимания. А в праздник кто будет думать об экзамене? Интересы совсем другие будут. Правильно сделали, что перенесли", - считает другой местный житель, Руслан.

В этом году верующим выпускникам пришлось сдавать экзамены, соблюдая при этом пост, отметила выпускница одной из грозненских школ Зарема. "Сейчас Рамадан. Многие, и я в том числе, держим пост, поэтому на экзамене приходится очень тяжело. В аудиториях достаточно жарко и очень сильно хочется пить. А в остальном – терпимо, за прошедшие недели организм уже привык к голоданию. В том, что перенесли экзамены по двум предметам по случаю Ураза-байрама, я считаю, есть свои плюсы и минусы. Хорошо, что будет перерыв и можно будет дополнительно подготовиться, а плохо, что это на две с лишним недели растянется", - пояснила она.

"Ураза-байрам отмечается три дня. Поэтому мне кажется, что особой нужды переносить экзамены не было. Кто не успел поздравить родных и знакомых в первый день, может это сделать на следующий. По мне, так лучше, чтобы экзамены как можно быстрее закончились", - высказался другой выпускник, Адам.

В Дагестане указали на негативные последствия переноса экзаменов для выпускников

Автор сегодняшней публикации в группе "Город наш" в соцсети Facebook Мадина Ибрагимова указала на целых ряд негативных последствий переноса экзаменов на вторую половину июня. "13 июня - последний день сдачи ЕГЭ. Приемные комиссии в вузах открываются с 15 июня. Многие купили билеты на самолет, поезд, чтобы сдать документы. Из-за переноса экзаменов наши выпускники сдадут документы позже остальных регионов. Есть такой нюанс. При одинаковом количестве баллов предпочтение отдают тем, кто сдал раньше документы. В связи с этим наши выпускники могут лишиться бюджетных мест", - пояснила она.

Кроме того, резервные дни, на которые перенесли экзамены, задуманы для того, чтобы выпускники имели возможность пересдать соответствующие предметы. Теперь такой возможности у них нет, отметила Мадина Ибрагимова. Она указала и на психологическую сторону проблемы. "Дети уже были настроены на экзамены. А после столь длительных праздников трудно будет войти в колею", - считает Ибрагимова.

"Это либо саботаж, либо страшная глупость и некомпетентность. Во многих вузах [есть] дополнительные внутренние испытания, которые проходят с 10 июля. Дети [из] наших республик на них уже не попадут!" - написала сегодня Юлия Тахтарова в группе Минобразования Дагестана в Facebook.

Другой комментатор выразил недоумение по поводу переноса экзаменов именно на резервные даты. "Ну и зачем было с 6-го аж на 27-е кидать? Неужели нельзя было 10 или 11-го?" - написал Rain Gabriel.