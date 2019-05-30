Три дня объявлены выходными в Дагестане по случаю Ураза-байрама

30 мая 2019, 18:33

Власти Дагестана предоставили жителям республики для празднования Ураза-байрама на один день больше выходных, чем в 2018 году.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году в Дагестане по случаю Ураза-байрама были объявлены выходными днями две даты - 14 и 15 июня.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр, или Ураза-байрам, который длится три дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки о Рамадане и Ураза-байраме.

"Считать 5, 6 и 7 июня 2019 года нерабочими праздничными днями", - говорится в сегодняшнем постановлении "О мусульманском празднике Ураза-байрам", опубликованном на сайте правительства Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в этом году выпал на 6 мая. В Чечне в связи с празднованием Ураза-байрама объявлены нерабочими 4, 5 и 6 июня.