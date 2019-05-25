Выходные по случаю Ураза-Байрама объявлены в Чечне

25 мая 2019, 11:42

Власти Чечни объявили нерабочими дни с 4 по 6 июня в связи с завершением поста месяца Рамадан. Местные жители опасаются повышения цен перед праздником Ураза-Байрам.

Как писал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в 2019 году выпал на 6 мая. В этот день в республиках Северного Кавказа прошли различные благотворительные акции, коллективные ифтары.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр (Ураза-байрам), который длится в течение трех дней. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки о Рамадане и Ураза-байраме.

"4-6 июня в республике будут праздничными днями по случаю Ураза-Байрама. Указ, в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях», подписан председателем Кабинета министров республики Муслимом Хучиевым, временно исполняющим обязанности главы республики", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

В 2018 году власти республики по случаю Ураза-Байрама объявляли нерабочими четыре дня.

Последний день месяца поста Рамадан в этом году, скорее всего, выпадет на 3 июня, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в Духовном управлении мусульман Чечни. "Месяц Рамадан в разные годы может составлять полные 30 дней или же 29 дней. Все зависит от появления на небе новой луны, что принимается в расчет как при начале Рамадана, так и его завершении. В этом году последний день этого месяца ориентировочно придется на понедельник, 3 июня. Следовательно, последующие три дня – вторник, среду и четверг - будет отмечаться праздник Ид аль-фитр, или Ураза-Байрам", - сказал представитель муфтията.

Местные жители опасаются скачка цен. "Цены пока что возросли не очень заметно, хотя фрукты и овощи уже и так достаточно дорогие. Обычно скачок случается в последние два-три дня перед Ураза-Байрамом. Это закономерность, потому что люди начинают активно закупать продукты на праздник. Так бывает практически всегда, и этот год вряд ли станет исключением", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни Зарема.

"Я заметила, что каждый год на приобретение продуктов питания к Уразе-Байраму приходится тратить на две-три тысячи рублей больше, чем в минувшем. Это такая закономерность у нас. В позапрошлом (2017. - Прим. "Кавказского узла") году на это у меня ушло 12 тысяч, в прошлом – 15. В этом значит, будет тысяч 17-18, как минимум. Суммы, конечно, серьезные, но праздник-то бывает раз в год, поэтому и отмечать его надо соответственно", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Хеда.