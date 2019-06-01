Минобороны обжаловало решение о возврате здания первой мечети Майкопа муфтияту

01 июня 2019, 06:10

Решение о передаче здания первой мечети Майкопа Духовному управлению мусульман обжаловано в апелляционном суде. Возвращение здания муфтияту позволило бы привести в порядок объект культурного наследия в центре города, считают опрошенные "Кавказским узлом" мусульмане.

Как информировал "Кавказский узел", 19 марта Арбитражный суд Адыгеи вынес решение о передаче здания первой Майкопской мечети на Краснооктябрьской улице из собственности Министерства обороны России в собственность Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Здание состояло на учете в Минобороны как помещение "штаба". Представители ДУМ потребовали безвозмездной передаче здания объединению мусульман, поскольку оно возводилось для богослужений и имеет духовную ценность для верующих. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

По словам историка Азамата Бузарова, точная дата открытия мечети в Майкопе неизвестна, но в дореволюционных газетах первые упоминания о ней встречаются в 1911 году, а на фотографиях 1920-х годов, хранящихся в республиканском музее, рядом со зданием виден минарет, который до наших дней не сохранился. Бузаров отмечал, что с учетом пожеланий жителей близлежащего дома в здании планируется расположить не мечеть, а архив центральной мечети и ДУМ. Профессор Адыгейского госуниверситета Асфар Шаов сообщал "Кавказскому узлу", что исторический облик Майкопской мечети почти не сохранился, но вернуть его можно.

Министерство обороны России обжаловало решение адыгейского арбитража. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону назначил рассмотрение дела на 6 июня, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел "Электронное правосудие".

"Министерство обороны не устраивает тот факт, что судом [в Адыгее] был восстановлен пропущенных ДУМ трехмесячный срок обжалования, и по внутренним документам Министерства обороны здание мечети является зданием штаба. То есть они не согласны с тем, что это здание именно мечети, и не считают указанный факт подтвержденным. Также Министерство обороны говорит о том, что данное здание нельзя отчуждать, так как в нем находится военная прокуратура и военно-следственный комитетом", - сообщил 31 мая корреспонденту "Кавказского узла" юрист, представляющий интересы ДУМ, Андрей Покровенко.

По его словам, первое обращение ДУМ в адрес федерального государственного казенного учреждения «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ об передаче мечети было в 2015 году, затем еще одно в 2017 году, а еще позже, в 2018 году, было обращение в адрес Министерства обороны.

"Позиция ДУМ в том, что судом срок [обжалования отказа Минобороны в передаче здания] восстановлен правомерно. Мы полностью доказали, что данное здание - именно здание мечети. Фактически здание мечети не используется военной прокуратурой и военно-следственным комитетом и является заброшенным", - отметил юрист.

Мечеть Майкопа представляет историческую ценность

Здание исторической мечети в центре Майкопа является выявленным объектом культурного наследия по заключению эксперта, который проводил исследование на этом объект, сообщил "Кавказскому узлу" начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи Рустем Ципинов.

«По описаниям специалистов, мечеть находится в удовлетворительном состоянии, признаки мечети есть, михраб еще сохранился, ... внешние черты сохранились. Восстановить можно, здание никаких практически изменений не претерпело», - рассказал Ципинов.

По его словам, здание представляет историческую ценность как первая мечеть Майкопа. «Это история города Майкопа, а к какому виду объекта его отнести, это определит историко-культурная экспертиза. Эксперт должен определить, к какой категории охраны его причислить, к какому объекту - или архитектуры, или истории», - отметил Ципинов.

Несмотря на то, какой охранный статус будет принят, в здании снова может быть открыта мечеть, так как именно таким было его первоначальное назначение, также в нем может быть открыт музей, отметил он.

По словам Ципинова, это здание является единственным, в котором располагалась мечеть до революции, построенная на средства адыгского мецената Лю Трахова. «Согласно федеральному законодательству, объекты религиозного назначения передаются по назначению духовенству. С этим обращением на Минобороны выходило Духовное управление мусульман Адыгеи. Им отказали, сославшись на то, что они его используют как учебный класс», - сообщил Ципинов.

Лю Трахов (1854-1914) - черкесский купец и меценат. На собственные средства он построил приюты, мечети, каналы, дамбу в районе хуторов Яблоновский и Новый Сад и мост через реку Кубань.

Рядом со зданием мечети находится еще одно историческое здание - объект культурного наследия, в котором находится Дом офицеров, отметил чиновник. «К сожалению, оно находится в ужасном состоянии, и оно находится в собственности Минобороны. Они бы там все разместились вместе с учебными классами. Мероприятия там не проводят ввиду того, что оно находится в аварийном состоянии. На него есть проект реставрации. Когда Минобороны приступит к нему, мы не знаем», - рассказал Ципинов.

По его словам, все жители Майкопа, с которым ему доводилось общаться, поддерживают возвращение исторического здания ДУМ. «Все хотят, чтобы этот уголок города привели в порядок, потому что в самом центре города огромная территория с двумя объектами культурного наследия в ужасном состоянии. Люди жалуются, что ничего не делается», - заключил он.

Прецедент в возвращении мечети Майкопа поможет вернуть историческое здание в Краснодаре

Возвращение исторического здания мечети верующим станет прецедентом для Духовного управления мусульман, поскольку это единственный случай, когда мусульмане потребовали здание, принадлежавшее им когда-то, заявил "Кавказскому узлу" имам мечети Тахтамукайского района Адыгеи Асфар Мысс.

По словам Мысса, в Краснодаре нет мечети, несмотря на то, что историческое здание, построенное адыгским меценатом Лю Траховым, до сих пор существует. Он отметил, что несмотря на то, что Духовное управление мусульман работает на два региона - Краснодарский край и Адыгею, в Краснодаре нет его представительства.

«Почему мы обязаны арендовать офис, когда у нас есть там историческое здание, в котором было черкесское благотворительное общество, которое содержалось на деньги Трахова, там было "Адыгэ Хасе" и религиозная организация в одном месте. До сих пор это здание стоит, никто его нам возвращать не собирается», - отметил Мысс.

Вернуть историческое здание в Краснодаре мусульманам не составит труда, сейчас это жилой дом, и нужно переселить несколько семей, считает он. «Я надеюсь, что в Майкопе прецедент будет создан, это будет хороший фон для того, чтобы в последующем мы могли использовать наконец-то закон о реституции и начать этот процесс, которым между прочим РПЦ успешно пользуется уже десятки лет. А мы кого-то все время стесняемся, боимся», - рассказал Мысс.

По его словам, в Майкопе есть большая современная мечеть и там «нет жизненной необходимости для возврата». «Просто чтобы историческая справедливость восторжествовала, хочется, чтобы вернули нам, тем более Минобороны не нуждается в этом маленьком здании особо, они могут себе позволить его отдать, у них имущества достаточно по всей стране. Я думаю, для них это не принципиально, могли бы вообще не опротестовывать решение Майкопского суда», - считает имам.

Вариант использования исторического здания определит муфтий

Возвращение бывшего здания мечети верующим является данью исторической памяти, считает координатор ДУМ Адыгеи и Краснодарского края Руслан Машитлев. "Я думаю, что было бы справедливо и логично, чтобы то здание, которое раньше использовалось по назначению для молитв для мусульман, сейчас было бы восстановлено и использовалось также для молитв», - сказал Машитлев "Кавказскому узлу".

По его словам, все верующие Адыгеи поддерживают возвращение здания и переживают сегодня за результат суда. С верующими уже обсуждалась возможность восстановления мечети за счет пожертвований, отметил он.

«Я думаю, что мусульмане смогли бы приложить усилия для восстановления мечети, для придачи ей первоначальных функций. Принимать решение о том, будет ли это мечеть или оно будет по-другому использоваться, будет муфтий, сначала нам надо пройти первый этап - вернуть мечеть верующим», - заключил Машитлев.

Возвращение исторического здания мечети ДУМ поддерживают многие горожане и не только среди мусульман, сказал "Кавказскому узлу" житель Майкопа Юрий Петров. «Я - православный, но я хочу, чтобы это здание отдали мусульманам, и наш исторический центр привели в порядок. У нас такие красивые здания, они ремонтируются, а Дом офицеров [здание первой мечети Майкопа], на него страшно смотреть. Не понимаю позицию Минобороны: ни себе, ни людям», - считает Петров.

Житель Майкопа Аскер Тугуз рассказал «Кавказскому узлу», что мечеть Майкопа вмещает всех желающих, но верующие все равно хотят вернуть историческое здание мечети. «Это просто несправедливо, православным уже что только не вернули. Мы тоже хотим вернуть единственную историческую мечеть. Пусть там музей будет или библиотека - не важно. Мы хотим, чтобы восторжествовала историческая справедливость», - сказал Тугуз.