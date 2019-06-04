Ростовские мусульмане призвали построить вторую мечеть

04 июня 2019, 19:21

Порядка 15 тысяч человек пришли на праздничную молитву в соборную мечеть Ростова-на-Дону. В городе следует построить вторую мечеть, поскольку многим верующим приходится молиться у дороги, считают ростовские мусульмане.

Как писал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в этом году выпал на 6 мая, а празднование Ураза-байрама - на 4-6 июня. Мусульмане юга России готовились к этому празднику заранее.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Мусульмане Ростовской области сегодня начали отмечать Ураза-байрам. Тысячи верующих пришли сегодня рано утром в соборную мечеть на улице Фурмановской, чтобы совершить праздничное богослужение и принять участие в коллективной молитве. Праздник будет длиться несколько дней и завершится 8 июня, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Молитва продолжалась около получаса, после чего к собравшимся с проповедью обратился имам ростовской соборной мечети Наиль Бикмаев. Мероприятие не предполагало коллективного разговения за столами с едой, но верующие сами угощали друг друга конфетами, самсой и лепешками. До начала богослужения еду раздали нуждающимся.

Люди приезжали к мечети на автомобилях, приходили пешком и добирались на общественном транспорте, не перегораживая проезжую часть. Личные автомобили верующие оставляли возле входа на стадион СКА или в проулках поселка Чкаловский, поэтому пробок и закрытия движения удалось избежать. За порядком во время собрания следили четыре полицейских экипажа и порядка 20 дружинников. На случай ЧП рядом с мечетью находились несколько автомобилей МЧС и эвакуатор.

Участие в празднике приняли не только ростовские мусульмане, но и приезжие из области, республик Северного Кавказа и стран Средней Азии, а также иностранные студенты из мусульманских стран Азии и Африки. Тысячи людей не поместилась в мечеть, поэтому сидели рядом на асфальте и на мокром газоне между деревьями расположенной поблизости рощи. В Ростове-на-Дону следует построить вторую мечеть, уверены опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" верующие.

"Я приехал из села Кая Кулинского района Дагестана. У нас в селе праздник проходит веселее: все радуются, ходят друг к другу в гости, угощают друг друга. Нет никого, кто остался бы в стороне. Здесь людей очень много, мало кто друг друга знает. Для такого количества людей необходима вторая мечеть, и она желательно должна быть в центре города, потому что сюда трудно добираться", - сказал "Кавказскому узлу" студент Абдулла.

"Это большой праздник для всех мусульман. В этот день мы просим прощения, даем милостыню, готовим праздничные блюда. Сейчас я нахожусь не дома, и этот праздник - возможность для нас собраться вместе, почувствовать себя как на Родине. Что касается второй мечети, вы сами все видите, люди рядом с дорогой сидят, конечно, нужна вторая мечеть", - заявил продавец шаурмы Бекназар из Киргизии.

"Мы сами согласовали мероприятие с властями города, полицией, хотя и не обязаны этого делать. Пришло примерно 15 тысяч, на столько мы и рассчитывали", - сообщил "Кавказскому узлу" заместитель муфтия мечети Мохаммад.