Верующие рядом с соборной мечетью в Ростове-на-Дону. Фото Валерия Люгаева для "Кавказского узла"

04 июня 2019, 19:21

Ростовские мусульмане призвали построить вторую мечеть

Порядка 15 тысяч человек пришли на праздничную молитву в соборную мечеть Ростова-на-Дону. В городе следует построить вторую мечеть, поскольку многим верующим приходится молиться у дороги, считают ростовские мусульмане.

Как писал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в этом году выпал на 6 мая, а празднование Ураза-байрама - на 4-6 июня. Мусульмане юга России готовились к этому празднику заранее.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Мусульмане Ростовской области сегодня начали отмечать Ураза-байрам. Тысячи верующих пришли сегодня рано утром в соборную мечеть на улице Фурмановской, чтобы совершить праздничное богослужение и принять участие в коллективной молитве. Праздник будет длиться несколько дней и завершится 8 июня, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Молитва продолжалась около получаса, после чего к собравшимся с проповедью обратился имам ростовской соборной мечети Наиль Бикмаев. Мероприятие не предполагало коллективного разговения за столами с едой, но верующие сами угощали друг друга конфетами, самсой и лепешками. До начала богослужения еду раздали нуждающимся.

Люди приезжали к мечети на автомобилях, приходили пешком и добирались на общественном транспорте, не перегораживая проезжую часть. Личные автомобили верующие оставляли возле входа на стадион СКА или в проулках поселка Чкаловский, поэтому пробок и закрытия движения удалось избежать. За порядком во время собрания следили четыре полицейских экипажа и порядка 20 дружинников. На случай ЧП рядом с мечетью находились несколько автомобилей МЧС и эвакуатор.

Участие в празднике приняли не только ростовские мусульмане, но и приезжие из области, республик Северного Кавказа и стран Средней Азии, а также иностранные студенты из мусульманских стран Азии и Африки. Тысячи людей не поместилась в мечеть, поэтому сидели рядом на асфальте и на мокром газоне между деревьями расположенной поблизости рощи. В Ростове-на-Дону следует построить вторую мечеть, уверены опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" верующие.

"Я приехал из села Кая Кулинского района Дагестана. У нас в селе праздник проходит веселее: все радуются, ходят друг к другу в гости, угощают друг друга. Нет никого, кто остался бы в стороне. Здесь людей очень много, мало кто друг друга знает. Для такого количества людей необходима вторая мечеть, и она желательно должна быть в центре города, потому что сюда трудно добираться", - сказал "Кавказскому узлу" студент Абдулла. 

"Это большой праздник для всех мусульман. В этот день мы просим прощения, даем милостыню, готовим праздничные блюда. Сейчас я нахожусь не дома, и этот праздник - возможность для нас собраться вместе, почувствовать себя как на Родине. Что касается второй мечети, вы сами все видите, люди рядом с дорогой сидят, конечно, нужна вторая мечеть", - заявил продавец шаурмы Бекназар из Киргизии.

"Мы сами согласовали мероприятие с властями города, полицией, хотя и не обязаны этого делать. Пришло примерно 15 тысяч, на столько мы и рассчитывали", - сообщил "Кавказскому узлу" заместитель муфтия мечети Мохаммад.

Примечание:

"Мусульмане юга России готовятся к празднованию Ураза-байрама", "Жители СКФО неоднозначно отнеслись к переносу ЕГЭ из-за Ураза-байрама", "Три дня объявлены выходными в Дагестане по случаю Ураза-байрама".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июня 2019, 23:00

04 июня 2019, 22:25

04 июня 2019, 22:16

04 июня 2019, 22:13

  • Жители Чечни рассказали о традициях празднования Ураза-байрама

    Мусульмане в Чечне отмечают Ураза-байрам выплатой закята, коллективными молитвами и посещением могил родных. Предприниматели необоснованно повышают цены на продукты и все товары перед праздником, посетовали жители республики. Повышение цен означает, что Ураза-байрам прижился в России как массовый праздник, отметил востоковед Ахмед Ярлыкапов.

04 июня 2019, 21:15

  • Оставлен в силе приговор главреду азербайджанского сайта

    Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию на приговор главному редактору сайта Criminal.az Анару Мамедову, осужденному по обвинению в публичных призывах, направленных против государства. Американский Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана прекратить преследование журналиста.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости