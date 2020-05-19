Четыре дня объявлены нерабочими в Чечне по случаю Ураза-байрама

19 мая 2020, 10:12

Власти Чечни объявили праздничными дни с 23 по 26 мая. Коллективного намаза в мечетях на Ураза-байрам не будет, заявили в муфтияте.

Как писал "Кавказский узел", в этом году 24 апреля начался священный для мусульман месяц Рамадан, который завершится праздником Ураза-байрам. В этом году мечети из-за коронавируса закрыты. Жители юга России в условиях ограничительных мер молятся дома и проводят вечерние разговения в семейном кругу. Представители благотворительных фондов, оказывающих помощь в регионах Северного Кавказа и Москве, сообщили "Кавказскому узлу", что в этом году не организовываются традиционные для Рамадана шатры, приоритет отдается раздаче продуктов жизненной необходимости.

Представитель муфтията Чечни сообщил, что точная дата завершения месяца поста Рамадан пока не установлена. "Предположительно, это будет четверг 22 мая или следующий день. Завершение Рамадана знаменуется появлением новой луны, поэтому будем ждать визуального подтверждения", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". В Духовном управлении республики проинформировали, что коллективный Ид-намаз в мечетях совершаться не будет.

Региональные власти уже определили, какие дни будут выходными по случаю Ураза-байрама. "Объявить 23, 24, 25 и 26 мая 2020 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики", – говорится в указе, подписанном Рамзаном Кадыровым и опубликованном на сайте главы Чечни. Документ датирован 18 мая.

В 2019 году Ураза-байрам праздновался в Чечне три дня, с 4 по 6 июня. Это праздник разговения после поста Рамадан. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных. Также в числе обязательных условий начала празднования является совершение общей коллективной молитвы в мечетях – Ид-намаза.

В условиях карантина не было необходимости объявлять нерабочие дни в связи с празднованием Ураза-байрама, заявили местные жители. "Какой смысл объявлять четыре выходных дня по случаю Ураза-байрама, если люди и так находятся на вынужденных "выходных" из-за карантина по коронавирусу? Уже все знают, что возможности отмечать праздник, как это бывает обычно – с посещением родных и знакомых, совершением коллективного намаза и так далее, – в этом году не будет. Праздновать будем каждый у себя дома", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Ибрагим.

"До последнего надеялся, что хотя бы на Уразу людей выпустят, но теперь этой надежды нет", – отметил другой местный житель, Муса.

Грозненка Залина сообщила, что не намерена закупать большое количество продуктов для праздничного стола на Ураза-байрам, как делала это раньше. "Все сидят на карантине. Ходить в гости другу к другу, как говорят, не разрешат. Немного продуктов и напитков вчера взяли, чтобы для домашних или близких и соседей, если вдруг кто придет, приготовить угощение. Жаль, конечно, что не получится, как обычно отпраздновать, да ничего не поделаешь – карантин", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".