Жители Самашек рассказали об избиениях нарушителей карантина

25 мая 2020, 16:04

Силовики в селе Самашки Ачхой-Мартановского района избили человека, вышедшего в Ураза-байрам на улицу вопреки режиму карантина, и его родственницу, рассказал местный житель. Сообщения об инциденте распространили 24 мая и пользователи WhatsApp в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне по случаю Ураза-байрама объявлены праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. В преддверии праздника муфтият призвал жителей республики встретить Ураза-байрам в семейном кругу из-за коронавируса. Чеченские силовики в свою очередь пообещали усилить патрулирование на улицах, и местные жители решили отметить праздник дома.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких и соседей. Однако в этом году из-за коронавируса жители регионов Северного Кавказа встретили Ураза-байрам в домашних условиях, как и жители Чечни.

Жители села Самашки в первый день Ураза-байрама были избиты силовиками, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» источник в селе. "Парень просто выглянул из дома и зашел (обратно). Его позвали, он подошел, один сзади подошел и начал его душить, он чуть не потерял сознание, мать вышла с месячным внуком на руках и начала кричать, ее толкнули, она ударилась о [служебный] УАЗ. Один из сотрудников на гравии поскользнулся и упал, другие сотрудники в это время толкнули парня, и он на него упал, на парня сверху мать упала, защищая. У женщины гематома под глазом, ее ударили несколько раз", - рассказал он.

Несколько аудиосообщений о том, что в селе Самашки Ачхой-Мартановского района силовики избили прохожих за нарушение режима карантина в первый день празднования Ураза-байрама, распространили 24 мая пользователи WhatsApp, позиционирующие себя как жители села, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

"Женщин, детей, женщин с грудными детьми избивали. Тут ужас что творится на улице. Парню голову разбили, его матери фингал под глазом поставили. Ногами избивали. Мы тут воюем, мужчин наших забрали", - говорит в одном из сообщений женщина, слова которой перевел с чеченского языка "Кавказский узел".

Telegram-канал "1ADAT" 24 мая опубликовал видео, на котором видно, как на сельской улице останавливается УАЗ. К нему подходят люди, в том числе женщина. Женщина заглядывает в салон машины, после чего оттуда выпрыгивают двое мужчин. Женский голос за кадром комментирует происходящее словами "Посмотри на маму".

Автор другого аудиосообщения также указала, что избита была в том числе женщина. "Её сыну голову разбили, страшно избили. Мужа [местной жительницы] избили. А что сделали с братом, вообще страшно. Его сына тоже избили", - говорится в аудиосообщении, перевод которого также выполнен "Кавказским узлом".

"Ради Всевышнего, не выходите сегодня, даже не выглядывайте. Здесь у нас страшное дело. Соседей жестоко избили. Двоих серьезно ранили, прикладами по голове били. [...] Два «УАЗика» здесь катаются, [сидящие в них] провоцируют людей. «Выходите, если вы мужчины», говорят", - сообщила автор еще одного аудиосообщения, переведенного на русский язык "Кавказским узлом".

Кроме того, в одном из сообщений говорится о том, что силовики привязали к столбу нарушителя карантина. На фото, которым проиллюстрировано сообщение, виден человек, стоящий привязанным к столбу, и еще двое мужчин, один из которых с обритой головой. "Видишь того, кто к столбу привязан? Это [называет имя]. На улице стоит сын моего брата, а рядом мой брат. Того привязали к столбу за то, что он вышел. После него ещё одного забрали... У нас тут ужас в Самашках творится", - указал автор этого сообщения, которое перевел с чеченского языка "Кавказский узел".

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации, озвученной пользователями мессенджера, и сведениями о том, где и когда были сделаны опубликованные фото и видео. Представитель МВД по Чечне сообщил сегодня, что не слышал об этих инцидентах. "Я не слышал о том, чтобы в Самашках или где-то еще был конфликт между сельчанами и сотрудниками полиции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В МВД Чечни сообщений о совершенных противоправных действиях в отношении жителей села Самашки не поступало, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" по телефону доверия отдела собственной безопасности МВД Чечни.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, каждой семье отведено на покупки шесть часов в неделю. С 18 мая в республике частично сняты ограничения на работу общественного транспорта, однако власти объявили о запрете на передвижение в дни Ураза-байрама.

Короткий видеоролик с машинами силовиков, опубликованный Telegram-каналом "1ADAT" и представленный как свидетельство рейдов в Чечне, размещен 24 мая также в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 102 тысячи подписчиков. "Предупреждали ведь, чтобы не выходили", - говорится в аннотации к видео.

К 16.00 мск 25 мая публикация набрала 253 комментария. Авторы некоторых из них упрекнули нарушителей карантина. "Почему не сидите дома? Чем хуже те, кто соблюдает режим самоизоляции, и чем вы лучше? Вы ведь разносите вирус... Одумайтесь!" - написал, в частности, iuiu9593.

Другие, напротив, подвергли критике действия властей. "Куда катимся! К чему придем! Разделяй и властвуй. Как вы думаете, кто после этого будет любить наших чиновников", - написал, в частности, abdurakhman_khadzhiev.

Сообщения об избиениях нарушителей карантина в Чечне поступают не впервые

Напомним, в начале мая Рамзан Кадыров потребовал выявлять и отправлять на уборку улиц авторов видеороликов, на которых силовики преследуют жителей Чечни или задерживают нарушителей карантина. При этом продолжилась публикация роликов о задержаниях, на которых силовики предстают как блюстители закона. Эти ролики вызвали недовольство пользователей Instagram, которые также раскритиковали силовиков за жесткие меры и задержание подростка, зафиксированное в одном из видеороликов.

В конце апреля Рамзан Кадыров поручил усилить контроль над передвижением людей в республике. Нарушителей карантина будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, пригрозил он. Местные жители раскритиковали жесткий контроль силовиков за теми, кто выходит на улицу.

Ранее пользователей Instagram возмутили видео, на которых дети, несмотря на карантин, играют на площадке во дворе многоквартирного дома и разбегаются при появлении полицейской машины с включенной сиреной. Жители Грозного, опрошенные "Кавказским узлом", пояснили тогда, что устали от многодневного пребывания в домах, и признались, что выходят на прогулки с детьми, стараясь избегать встреч с полицейскими патрулями.

Также в апреле пользователи соцсетей раскритиковали аргунских силовиков после видеокадров, на которых те пинают нарушителя карантина. Глава республики пообещал поощрить силовиков за это избиение и сообщил о готовности "бить дубинками, сажать в тюрьму и подвал кого надо" ради защиты народа от коронавируса. При этом в полиции Аргуна действия тех же силовиков осудили и пообещали наказать их. Сам избитый публично раскаялся в нарушении карантина в эфире телекомпании "Грозный", а еще двое мужчин извинились за то, что распространили видео его избиения.

В конце марта "Новая газета" сообщила, что силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер. Тогда же пользователи WhatsApp распространили как минимум два сообщения об избиении силовиками нарушителей карантина в Чечне. Силовики бьют людей пластиковыми трубами и отбирают машины у владельцев, утверждали пользователи мессенджера. Патрули, которые следят за соблюдением карантина, не нарушают закон, заявил тогда Рамзан Кадыров.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".