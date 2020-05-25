Жители республик Северного Кавказа с пониманием отнеслись к ограничениям на Ураза-байрам

25 мая 2020, 03:06

Ограничения, введенные в связи с коронавирусом, внесли коррективы в празднование Ураза-байрама в республиках Северного Кавказа. Жители Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии ограничились празднованием в кругу семьи, почти не посещали кладбища и поздравляли друг друга по телефону. Многие жители Адыгеи сочли призыв не посещать кладбища излишним.

Как писал "Кавказский узел", Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после поста Рамадан, в этом году пришелся на 24 мая. Мусульмане Кабардино-Балкарии послушались призыв отмечать Ураза-байрам дома и воздержаться от визитов к родным.

23 мая завершился месяц поста Рамадан. В этом году мечети из-за коронавируса закрыты. Жители юга России в условиях ограничительных мер молятся дома и проводят вечерние разговения в семейном кругу. Представители благотворительных фондов, оказывающих помощь в регионах Северного Кавказа и Москве, сообщили "Кавказскому узлу", что в этом году не организовываются традиционные для Рамадана шатры, приоритет отдается раздаче продуктов жизненной необходимости.

Духовное управление мусульман Северной Осетии рекомендовало всем верующим республики отмечать праздник Ураза-байрам в кругу семьи, рассказал заместитель муфтия Ибрагим Дзагуров 24 мая корреспонденту "Кавказского узла".

"Общая установка была такова, что мы сидим дома, в условиях самоизоляции. Праздничного намаза не было, все намаз проводят у себя дома. Никто в мечети не ходил, все люди напуганы, даже на похороны сейчас никто не ходит. Только сейчас до людей в республике начало доходить, что все очень серьезно и опасно", - рассказал Дзагуров.

Мусульмане Северной Осетии признались корреспонденту "Кавказского узла", что распространение коронавируса и ограничения, связанные с ним, внесли свои коррективы в празднование Ураза-байрама. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только мнения опрошенных жителей республики.

"В этом году у нас нет ни праздничного намаза, ни гостей. Мы отмечаем праздник дома, даже дочь ко мне не приедет. Все мы соблюдаем режим самоизоляции", - рассказала пожилая женщина Клара.

По ее словам, имамы рассылали праздничные проповеди посредством мессенджеров, чтобы все прихожане мечетей смогли послушать ее. "Люди боятся, никто не ходит по гостям, никто не посещает в этот день кладбища", - сообщила женщина.

У мусульман распространен обычай посещения кладбищ в Ураза-байрам, сообщил ранее "Кавказскому узлу" имам Тахтамукайского района Адыгеи Асфар Мысс. "К сожалению, до сих пор практикуется это, что не является сунной (религиозно рекомендованным обычаем. – Прим. "Кавказского узла") на этот праздник. Присутствует еще невежество, и люди посещают кладбища", – сказал он.

В условиях самоизоляции отмечали праздник жители селения Чикола Ирафского района, рассказал имам местной мечети Алан Гецаев.

"У нас, как и везде, самоизоляция. На кладбище люди поехали, но очень мало, в основном это приезжие из Владикавказа. Шел дождь и это тоже, наверное, им помешало", - рассказал Гецаев.

Житель селения по имени Маирбек рассказал, что празднует Ураза-байрам в кругу семьи. "У нас Духовное управление объявило, чтобы праздничный намаз, так же, как и таравихи (таравих-намазы - особые ночные намазы, которые проводятся в период Рамадана - прим. "Кавказского узла"), не проводили коллективно. В мечети я не был, не знаю, проводили там или нет. Если и отмечают праздник, то небольшими группами, соседи собираются. Мы тоже дома сделали стол детям, подарки. Из-за карантина масштабно это не происходит, лишь в узком семейном кругу. С утра я ехал в магазин - возле кладбища стояло немного машин. Но у нас в последние годы сократилось количество людей, посещающих кладбище. Мы объясняем соседям, родным, что это праздничный день, и чтобы именно в этот день не ходили на кладбище, что это день для радости. А в любой другой день - пожалуйста. И в последние годы посещение ощутимо сократилось, а сейчас еще и из-за карантина", - рассказал он.

Праздник в этом году отличается и у жителей мусульманского селения Ногкау Северной Осетии, рассказал местный житель Таймураз. "Праздник отличается от привычного, конечно. Скорее всего, праздничной молитвы не было ни в одном из сел в связи со сложной ситуацией эпидемиологической и просьбой ученого совета при ДУМ отмечать дома и не ходить в гости. Общих молитв не было", - сказал он.

24 мая в Северной Осетии выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2585. В республике умерли еще три пациента, зараженные коронавирусом, общее число умерших возросло до 28. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В городе Моздоке мечеть не работает уже две недели, сообщил местный житель Рустам. "Конечно, никаких пятничных молитв не было с первых дней. Не было и праздничной молитвы. Не знаю, была ли она где-либо. По кладбищам сегодня (24 мая) ходят некоторые этнические группы, которые и прежде пренебрегали всеми рекомендациями. И чем более люди невежественны в религии, тем больше они нарушают и карантинные меры. Массовых передвижений я не увидел. Я ходил к нескольким близким друзьям, поздравил. На этом в этом году и закончился наш праздник», - рассказал он.

Жители Ингушетии поздравляли друг друга по телефону

Старейшины одного из больших тейпов Ингушетии - Леймой - 22 мая призвали жителей республики в связи с эпидемией коронавируса отпраздновать Ураза-байрам в кругу своей семьи. Взрослые из-за отказа от коллективного празднования решили не готовить изысканных блюд, но для детей подготовили сладости, рассказали местные жители.

Депутат Народного собрания Республики Ингушетия Закрий Мамилов сообщил 24 мая корреспонденту "Кавказского узла", что праздничная молитва в Ураза-байрам в его семье совершалась совместно со всеми членами, кроме младших внуков.

"В этом году много испытаний выпало на долю нашего народа. В республике растет число жертв COVID 19. В СИЗО томятся лидеры протестного движения, авторитетные люди республики. В нашей семье арестован и находится под следствием мой сын Дауд. Его обвиняют в преступлении, которого он не совершал. И в своей молитве я просил Всевышнего простить грехи наши, чтобы восторжествовала справедливость, и невинно арестованные обрели свободу", - рассказал депутат.

По версии следователей, пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Мамилову грозит до 20 лет заключения, вину он отрицает. В июне за Дауда Мамилова безрезультатно поручились более 70 жителей Ингушетии, в том числе депутаты Народного собрания, которые гарантировали, что Мамилов, находясь на свободе, будет своевременно посещать следователя и не станет мешать расследованию дела. Закрий Мамилов, выступавший против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью.

По словам Мамилова, в дни священного месяца Рамадан он практически не видел людей без масок, и, судя по всему, тех, кто ранее нарушал режим самоизоляции, стало значительно меньше. "Уверен, что в каждой семье в молитвах Всевышнему звучали просьбы, чтобы в каждом доме были мир и счастье", - сказал он.

Для жителей селения Насыр-Корт праздничный день бы омрачен печальными новостями: еще два жителя этого села ушли в мир иной. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил председатель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев.

По его словам, в похоронах принимало участие ограниченное число людей. Абадиев также отметил, что в связи с закрытием мечети праздничная молитва проходила автономно в каждой семье. "Но от этого не были менее горячими обращённые к Всевышнему слова молитвы, чтобы ушла болезнь, которая безжалостно уносит жизни людей, чтобы в каждом доме царили согласие, мир и благосостояние", - сказал он.

Член Совета тейпов Республики Ингушетия Осман Оздоев, который тоже живет в Насыр-Корте, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на улицах села практически нет людей. "Это очень непривычно, особенно в такой важный для мусульман день, как Ураза-байрам. Даже на похоронах было очень мало людей", - сообщил он.

По его мнению, население республики прислушалось к просьбе старейшин Ингушетии, духовенству и к настоятельной просьбе врачей не нарушать режим самоизоляции. "Поэтому все поздравления с праздником Ураза-байрам и пожелания мира и согласия я получаю сегодня по телефону", - рассказал Оздоев.

Хозяйкам очень трудно было ограничить себя в приготовлении праздничных блюд на Ураза-байрам, считает Люба Мальсагова. "Привыкли каждый год к главному празднику мусульман готовить много, чтобы гости, которые приходят в дом на протяжении трех дней, по достоинству оценили кулинарные возможности женщин. Вот и в этом году жена моего сына Аминат приготовила много всего вкусного. Когда я пыталась ее остановить, она ответила, что хоть гостей и не будет, зато у нас каждый день будет накрыт праздничный стол", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина высказала сожаление, что в этом году приходится ограничиваться поздравлениями по телефону. "Хочется поздравить старших нашего рода, угостить сладостями детишек. Но все решили соблюдать режим самоизоляции, а потому и наша семья все эти дни не покидает дом", - сказала она.

В Ингушетии 24 мая выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число зараженных достигло 1778. В республике насчитывается 38 умерших из числа зараженных. Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Житель селения Долаково Исмаил Манкиев отметил, что в последнее время значительно уменьшилось число людей без масок. "Скептиков, которые считали, что никакого вируса нет, а люди умирают из-за инфарктов и онкологии, стало меньше. Так считали многие, пока эта беда не коснулась их родных", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на людей повлияло резко возросшее число инфицированных, и жители республики стали, наконец, при посещении мест скопления людей пользоваться масками. "Также не остались без внимания обращения духовенства, врачей соблюдать режим самоизоляции. Некоторые опасались, что в день Ураза-байрама будут ходить по гостям. Однако сегодня (24 мая) практически все остались дома и принимают поздравления по телефону", - сообщил Манкиев.

Жители Адыгеи сочли излишним запрет на посещение кладбищ

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Адыгеи поддержали закрытие мечетей на фоне эпидемии коронавируса, но запрет на посещение кладбищ посчитали излишним. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных жителей республики.

Житель Тахтамукайского района Адыгеи Али Шагдетов рассказал, что 24 мая после домашнего праздничного намаза мужчины его семьи посетили могилы родственников. "Нам разрешено ходить в магазин, но запрещено идти на кладбище. Я не вижу логики в этом запрете. В магазине мы встречаем десятки человек и там есть реальная возможность заражения", - считает мужчина.

Он отметил, что его отец, который родился в 1948 году, рассказывает, что в советское время, когда мечети были запрещены, люди проводили праздничные намазы возле кладбищ. "Он вспоминает, что его отец - мой дед - работал в совхозе, был коммунистом, но при этом отмечал все мусульманские праздники, поскольку родился до революции и был воспитан в традициях ислама. Традиция посещения кладбища после праздничного намаза в Ураза-байрам сильна в нашей семье, поэтому мы от нее не отказались", - сказал мужчина.

При этом он поддержал закрытие мечетей, назвав эту меру оправданной. "Там закрытое помещение, на кладбище - открытый воздух. Мы в масках и перчатках были на кладбище, совершили дуа (молитву) за усопших и уехали. Там были еще люди, но все они держались семейными группами. Мы ни к кому не подходили, как это бывает обычно", - заявил мужчина.

В Адыгее 24 мая зафиксировано 49 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 671. В республике умерли девять человек, зараженных COVID-19.

Жительница Майкопа Сулиет рассказала, что мужчины ее семьи также решили посетить могилы предков на кладбище в родном ауле. "Женщины обычно не посещают кладбища, только мужчины. Сегодня (24 мая) мой муж, два сына, племянники поехали на могилы. Они считают, что это нелогичный запрет. Хотя закрытие мечетей мы поддерживаем, режим самоизоляции соблюдаем", - указала женщина

Она сообщила, что члены ее семьи поехали на кладбище в том же составе, в котором они находятся на самоизоляции, а также взяли с собой необходимые средства защиты.

Пенсионер из Майкопа Юрий Беданоков воздержался от поездки на кладбище, поскольку он входит в группу риска по возрасту и соблюдает режим самоизоляции в одиночестве. Он также считает запрет на посещение кладбищ излишним, но поддерживает закрытие мечетей, как крайнюю меру по борьбе с распространением коронавируса.

"Я сижу дома, не выхожу даже в магазин, постился и совершал намазы исключительно дома. Думаю, что на это воля Всевышнего, хотя отсутствие возможности сходить в мечеть меня как истинного мусульманина очень печалит. Особенно остро это чувствуется в праздник, после разговения. Сегодня (24 мая) мужчины моей семьи посетили кладбище, мне и это не доступно", - посетовал он.

Пенсионерка из Майкопа Амннет Хагурова рассказала, что из-за запрета на посещение мечетей и кладбищ ее семья отмечает окончание Рамадана дома.

"Мы законопослушные граждане, поэтому предпочли остаться дома, хотя полностью не согласны с запретом на посещение кладбищ. Нас пугают этим случаем вспышки в Красногвардейском районе, но там люди никаких мер безопасности не соблюдали", - сказала Хагурова.

Власти 22 мая закрыли въезд и выезд в Красногвардейский район Адыгеи, где вопреки ограничениям были проведены многолюдные похороны. "С начала пандемии в Красногвардейском районе Адыгеи выявлено 183 больных, из них 11 человек выздоровели, один умер. В общей сложности врачи оказывают медицинскую помощь 171 человеку, 104 человека из них лечатся амбулаторно. В инфекционные учреждения Майкопа госпитализированы 67 жителей района", – сообщил сотрудник пресс-службы республиканского Роспотребнадзора.

По ее словам, в гости к ней приехали несколько семей родственников. "Все они с марта соблюдали самоизоляцию, и заразиться не могли нигде. Мы приняли решение встретиться наконец-то, почувствовать праздник, поскольку мы весь Рамадан его не ощущали", - заключила женщина.

Житель хутора Гавердовского Рамазан сообщил, что, несмотря на запреты, мужчины его семьи посетили 24 мая кладбище, где похоронены несколько поколений его семьи, и совершили дуа. "Без этого наша семья не представляет Ураза-байрам. Нас и так лишили возможности коллективных намазов в этот священный праздник. Поэтому мы решили отдать дань памяти усопшим, как это делали наши деды и прадеды", - рассказал мужчина.

Он отметил, что на сельском кладбище было достаточно много людей. "Не так, как обычно, конечно, но семей десять было точно. Все в масках, в перчатках. Люди, в принципе, всю опасность понимают. Никаких физических контактов. Я не думаю, что после этого будет вспышка коронавируса", - сказал Рамазан.

Все молитвы, тем более праздничные, должны совершаться в мечетях, заявил житель Майкопа Аскер Саферов. Он считает, что коллективная молитва в мечети ценнее индивидуальной в 27 раз, а вознаграждение за нее увеличивается в 25 раз.

"Многие в Адыгее делают вид, что они мусульмане, поэтому так просто и легко переживают закрытие мечетей в Ураза-байрам. В Коране после повеления совершать молитву Всевышний говорит нам: "Кланяйтесь вместе с кланяющимися". Мне очень горько, что я не могу весь Рамадан кланяться вместе с братьями", - сказал мужчина.

Он также сообщил, что посетил могилы предков. "Я считаю, что личные меры безопасности необходимы, конечно, поскольку это вирус, и он передается воздушно-капельным путем. Но сходить с ума и запрещать посещение кладбищ - это вообще нелогично", - заключил Саферов.

Житель Майкопа Абу Джаримок поддерживает принятые в Адыгее меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он считает правильным и закрытие мечетей, и запрет на посещение кладбищ. "Аллах дает нам испытания, и мы должны их достойно пройти. Муфтий лично призвал мусульман оставаться дома в Ураза-байрам, мы должны подчиниться. Мы прошли пост, мысли и помыслы наши очищены, сидим дома и ждем помощи Всевышнего", - отметил мужчина.

Дагестанцы отказались от посещения гостей

Накануне Ураза-байрама и в день праздника МЧС рассылало абонентам сотовых операторов в Дагестане смс-уведомления с призывом соблюдать режим самоизоляции, совершить праздничную молитву дома, а также уберечь детей от возможного заражения.

По данным на 24 мая в Дагестане зарегистрировано 1407 случаев заражения коронавирусом. По числу инфицированных лидирует Махачкала. Минздрав России признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает более серьезные опасения, чем в других регионах страны. Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в республике фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. Глава Минздрава Дагестана 17 мая в интервью Руслану Курбанову сообщил о 657 таких случаях, а более свежих данных Минздрав пока не обнародовал. По мнению главы правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдина Увайсова, на самом деле эти смерти – тоже от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Традиционно Ураза-байрам с раннего утра начинают отмечать дети, которые ходят по квартирам и домам населенных пунктов и поздравляют жильцов, а те взамен их одаривают сладостями. Однако в этом году от этой традиции было решено отказаться, и на улицах Махачкалы детей с пакетами конфет корреспондент "Кавказского узла" не встретил.

Взрослые жители республики также изменили свои планы. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" дагестанцы признались, что решили отказаться от посещения гостей. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных жителей Дагестана.

"Сейчас болезнь присутствует, время тяжелое. И поэтому ощущения как такового праздника нет. Навестить никого невозможно, потому что всех призвали самоизолироваться и не рекомендуют ходить по городу. Придется сесть за телефон и поздравлять всех", - сказал пенсионер из Махачкалы Мухаммад.

Он отметил, что согласно нормам ислама, "когда есть угроза, необходимо проявлять опасения". "Биться головой об стену религия никому не предписывает. Но, с другой стороны, если человеку суждено умереть, то он от этого никуда не денется. Дата смерти уже заранее предопределена. Когда на 120-й день Всевышний Аллах вселяет душу в человека, он тут же отмечает и день смерти. И никто не проживет ни на одну секунду дольше или меньше. Все болезни, испытания - от Аллаха", - сказал он.

Мухаммад считает, что властям необходимо было объявить более жесткие ограничительные меры, а не призывать к самоизоляции. "Если был бы объявлен карантин, то это другое дело. А что такое самоизоляция? Это выбор каждого: кто хочет - тот изолируется, а кто не хочет – нет. Получается, что это все какие-то рекомендательные меры", - указал мужчина.

"Мы остались дома на эти праздники, потому что мы - ответственные граждане. Переживаем за родителей и детей. Пойти в гости всегда успеем. Главное, чтобы было, к кому идти", - заявила учительница одной из махачкалинских школ Марина.

Жительница Дербента Раисат рассказала, что они первоначально планировали поехать на праздники в родное село супруга, чтобы навестить родных и посетить кладбище, где похоронены родственники мужа.

"Посещение села на Ураза-байрам – это было обязательным. Мы каждый год ездим. Но после того, как в Instagram был опубликован призыв сельского имама отмечать дома, мы к этому прислушались. Мы никогда не пропускали, но в этом году решили не ехать, чтобы не рисковать. Раздадим саадака (милостыня – прим. "Кавказского узла") в городе. Когда ситуация улучшится, мы обязательно съездим в село. И так решили не только мы, но и все остальные родственники. Нет смысла рисковать здоровьем", - отметила она.

Житель Махачкалы Саид Рустамов попросил всех своих родственников воздержаться от посещения его дома. "Я в семье старший, и поэтому обычно ко мне приходили с поздравлениями родственники. Но сейчас я обзвонил многих и просил не приезжать. Этот вирус когда-нибудь уйдет, и тогда мы все вместе и соберемся", - сказал мужчина.

В Магарамкентском районе ситуация с заболеваемостью относительно спокойная, и люди не осознают в полном мере всю опасность, признался местный житель, который попросил не называть свое имя. "Мне кажется, что у нас не все осознают тяжесть этой болезни. Причем есть люди, кто болеет, но не серьезно. Может быть, это обычный грипп. Но в нашем селе пока никто не погиб", - указал он.

Остаться дома, когда кругом болеют сотни человек - правильное решение, считает житель Махачкалы Махмуд. "Я думаю, что лучше остаться один раз без праздника. Это не сильно скажется на жизни. Куда хуже, если этот праздник потом обернется массовыми болезнями. Нужно заботиться не только о себе, но и о своих близких", - отметил он.

Эксперты оценили призыв не организовывать массовые празднования на Ураза-байрам

По мнению руководителя научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института экономической политики имени Егора Гайдара Ирины Стародубровской, реакция на призыв сидеть дома в Ураза-байрам в многом является проверкой доверия к властям и другим официальным структурам.

"Послушаются там, где есть авторитеты, призывающие ответственно относиться к эпидемии, и коллективные действия по снижению опасности заражения - это уже сейчас видно по некоторым сёлам. Ну и там, где тяжело болели и умирали близкие - люди пережили трагедию и вряд ли будут рисковать вновь", - отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, традиционное восприятие жизни в Дагестан и других регионах Северного Кавказа очень сильно. "Делай, как принято, не задумывайся о последствиях, что будет - то будет. И даже те, кто не хочет, вынуждены: ну как выгнать детей, если придут в праздник" - отметила она.

При этом, по мнению Стародубровской, в регионе наблюдается тяжелейший кризис доверия. "Люди не доверяют никому и готовы скорее верить безумным теориям заговора, чем специалистам и тем, кто владеет информацией, не говоря уже о властных структурах. Поэтому точные предсказания делать трудно. Очень надеюсь, что по результатам новой вспышки заболеваемости не будет", - резюмировала она.

Отношение к призывам оставаться дома на Ураза-байрам у жителей Северного Кавказа неоднозначное, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Ахмет Ярлыкапов.

"Хотя в целом мусульмане все-таки внимательно прислушались к рекомендациям не проводить молитвы и таравих-намазы в мечетях, но были и нарушения. Сейчас в целом пришло осознание, что ситуация серьезная, и нужно потерпеть немного и провести праздник в кругу семьи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что остается надеяться, что мусульмане Северного Кавказа прислушались к призыву.

Руководитель Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова считает, что с момента начала эпидемии в Дагестане многое изменилось.

"Если первоначально было неверие, отрицание, подогреваемое рядом публичных лиц и массово распространяемых в сетях и мессенджерах фейков. Мы сталкивались даже с агрессией, когда пытались как-то предотвратить распространение вируса в республике. Сейчас проблема стала более осязаемой, с ней столкнулись многие семьи, часть населения уже осознала степень угрозы, которую несет коронавирус", - рассказал она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по мнению Сиражудиновой, до сих пор многие люди игнорируют все рекомендации и не задумываются ни о собственной безопасности, ни о том, какой вред своей беспечностью и безответственностью они принесут другим людям.

"Многие гуляют, ходят в гости и даже посещают заболевших. Значительная часть населения не прислушивается к рекомендациям. Мы видим, что власти это понимают, отсюда и превентивные меры, попытки регулировать ситуацию. И это необходимый шаг. Потому что традиции у многих людей сильнее здравого смысла! Одними рекомендациями ситуацию сдержать будет сложно. Но комплексные меры, может быть, и дадут свой эффект", - полагает она.

Сиражудинова приветствовала празднование Ураза-байрама в кругу семьи. "Люди держали пост, они заслужили этот важнейший в жизни мусульман праздник! Но, праздновать можно и в кругу семьи, дома, радуя своих близких вниманием! Хождение по гостям, декорированные стоящей по три дня едой столы, конкуренция за гостей - это все не столь важно. Главное - вера, сохранение жизни и здоровья близких, не нанесение вреда обществу", - подытожила она.

Ситуацию с соблюдением самоизоляции в праздничные дни в Дагестане назвал неоднозначной и журналист телеканала "Дождь" Василий Полонский, автор репортажа о сложном положении в республике.

"Конечно, мечети все закрыты. Но некоторые молодые люди, с которыми я общался, говорили, что готовы прийти утром к закрытым мечетям и совершить на улице праздничный намаз. Я видел, что люди активно закупались на рынке накануне праздника", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Полонский отметил, что Махачкалу закрыли полностью с утра 23 мая. "Въехать или выехать из города довольно сложно. Поэтому в основном останутся по месту жительства люди", - указал он.

Полонский считает, что люди прислушиваются к призывам о необходимости соблюдать меры предосторожности из-за пандемии коронавируса, но власти делают это "топорно". "Власти не объясняют ситуацию, а рассчитывают в основном на полицейских. Которые, в свою очередь, сами являются распространителями инфекции, потому что они постоянно проверяют документы, перчатки не меняют, иногда голыми руками берут документы", - отметил журналист.

Многие люди в селениях заявляли, что не намерены идти в гости или посещать массовые мероприятия, но были и исключения, рассказал Полонский. "В тех селениях, где я был, люди собирались сидеть дома. Хотя есть, конечно, и люди, которым "всё по барабану". Но их, скорее всего, остановят те блокпосты, что выставлены по республике", - резюмирует журналист.

Напомним также, что в Чечне накануне Ураза-байрама местные жители жаловались на рост цен и в магазинах, и на рынках. Богословы напомнили о недопустимости повышения цен на товары и услуги в период празднования. Глава республики Рамзан Кадыров поздравил верующих с праздников на видеоролике, опубликованном информационным агентством "Чечня сегодня". При этом на ролике демонстрировалась только мечеть имени дяди пророка Мухаммада - Хамзы, расположенная на территории резиденции Кадырова. Сам же глава республики в кадре не появился, а верующих поздравил закадровый голос, похожий на голос Кадырова. Видео вызвало сомнение некоторых жителей республики, которые предположили, что Кадыров действительно болен.

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