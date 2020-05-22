Район в Адыгее закрыт после вспышки коронавируса

22 мая 2020, 13:12

Власти закрыли въезд в Красногвардейский район, где вопреки режиму самоизоляции были проведены многолюдные похороны. Все участвовавшие в них установлены и привлечены к ответственности, сообщило МВД по Адыгее.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Адыгее ужесточили контроль за соблюдением самоизоляции в Красногвардейском районе Адыгеи после проведения в ауле Бжедугхабль многолюдных похорон. Обряд стал причиной вспышки коронавируса в регионе, заявили в Роспотребнадзоре региона. Глава района Альберт Османов был досрочно отправлен в отставку.

Адыгея находится на последнем месте в ЮФО по числу зараженных коронавирусом с начала пандемии, а также по числу активных больных. К 21 мая число зараженных в Адыгее достигло 561, из них восемь умерли, говорится на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти установили личности всех участников похорон

Въезд и выезд в Красногвардейский район блокирован, на трассах действуют девять заградительных постов, любые массовые мероприятия запрещены, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора по Адыгее.

Личности всех участников похорон в ауле Бжедугхабль, во время которых 155 человек заразились коронавирусной инфекцией, установлены, в отношении них составляются административные протоколы за нарушение режима самоизоляции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД по Адыгее. "Там присутствовало более 500 человек из разных районов Адыгеи и Краснодарского края, установить личности всех участников траурной церемонии не составило труда", – говорится в письменном ответе пресс-службы.

На трассах Красногвардейского района круглосуточно дежурят девять заградпостов, въезд и выезд из муниципалитета запрещен, также как передвижение между населенными пунктами района. Пропускной режим введен на границе с Усть-Лабинским районом Кубани, который граничит с Красногвардейским районом Адыгеи, на двух мостах установлены заградпосты, на Кубань можно въехать при наличии спецпропуска и после замера температуры тела, отмечается в ответе пресс-службы МВД.

Обязанности главы Красногвардейского района исполняет бывший первый заместитель руководителя муниципалитета Темур Губжоков, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Альберт Османов. "Люди не понимали всю серьезность момента, думаю сейчас все не только в Адыгее поменяли свое мнение. Я тоже не снимаю с себя ответственности, поэтому принял решение об отставке, значит не доработали и поэтому сложилась такая сложная ситуация по распространению коронавируса", – сказал Османов.

Жительница Красногвардейского района Мадина присутствовала на похоронах, у нее выявлена коронавирусная инфекция, которая протекает в легкой форме, вся ее семья находиться в полной изоляции в своем частном доме.

"Ковид подтвердился у всей семьи и у двух наших детей-подростков. К нам приезжали, брали тесты. Мы с мужем "температурили" неделю назад дня три, была небольшая одышка, сейчас намного легче. К нам приезжают каждый день врачи, замеряют уровень кислорода в крови, слушают легкие, порекомендовали сделать КТ, но у нас такой возможности нет, мы живем в отдаленном ауле", – рассказала женщина.

Она пояснила, что поехала на похороны дальнего родственника в аул Бжедугхабль вместе с мужем, невесткой и ее матерью, которые также заразились инфекцией. "У нас даже в мыслях не было, что мы можем заразиться на похоронах. Понимаете, у нас такие традиции, мы обязаны их соблюдать и достойно проводить уважаемого человека. Конечно, мы все обнимали друг друга, высказывали соболезнования семье. Но вся наша семья была в масках", – рассказала женщина.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скончался один участник похорон с диагнозом "COVID-19"

В Адыгее зафиксирован 561 заболевший COVID-19, прирост за сутки составил 36 случаев. За весь период со дня выявления первого заболевшего 274 человека выздоровели, умерли восемь, один из них врач, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора по Адыгее.

"С начала пандемии в Красногвардейском районе Адыгеи выявлено 183 больных, из них 11 человек выздоровели, один умер. В общей сложности врачи оказывают медицинскую помощь 171 человеку, 104 человека из них лечатся амбулаторно. В инфекционные учреждения Майкопа госпитализировано 67 жителей района", – рассказал он.

Всем больным проводится компьютерная томография легких, на коронавирус протестировано 3525 человек, которые присутствовали на похоронах и их круг общения. Вся семья, которая стала распространителем инфекции на похоронах помещена в обсерватор, все остальные участники траурной церемонии изолированы по домам.

"Большее число заболевших COVID-19 зафиксировано в селах Садовое, Еленовское, Верхненазаровское и Преображенское Красногвардейского района. В ауле Бжедугхабль 40 выявленных случаев. В ночь на 21 мая в майкопском госпитале от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, с тотальным поражением легких скончался 27-летний участник траурной церемонии. Он находился в госпитале с 8 мая, с 12 мая на аппарате ИВЛ", – рассказал сотрудник пресс-службы.

Сотрудники Роспотребнадзора принимают участие в контроле за режимом самоизоляции в районе, шесть медицинских бригад каждый день посещают на дому амбулаторных больных и контролируют состояние их здоровья. В Майкопских инфекционных госпиталях по данным на 18 часов 21 мая находились 167 больных, восемь из них в реанимации. Показатель летальности от коронавирусной инфекции в Адыгее на сегодняшний день составил 1,43%.

В регионе развернуто 580 койко-мест для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, необходимые лекарственные препараты, средства защиты для врачей и аппараты ИВЛ закуплены в достаточном количестве. В муниципальных образованиях Красногвардейского района закрыты автовокзалы, остановлено движение общественного транспорта, проводиться дезинфекция магазинов, аптек, других зданий. Во время празднования Ураза-байрама контроль за передвижением жителей района будет усилен, заключил сотрудник пресс-службы.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".