Глава района в Адыгее после вспышки COVID-19 уволен вопреки просьбе местных жителей

21 мая 2020, 17:49

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно отправлен в отставку после вспышки коронавируса в муниципалитете. Местные жители просили не увольнять Османова, их петиция против его отставки собрала 985 подписей.

Как писал "Кавказский узел", Управление Роспотребнадзора по Адыгее заявило, что многолюдные похороны в ауле Бжедугхабль резко ухудшили ситуацию с коронавирусом в Красногвардейском районе Адыгеи. Глава республики поручил ужесточить контроль за соблюдением ограничений и санитарных требований в муниципалитете.

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия. "На внеочередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района был рассмотрен вопрос об отставке по собственному желанию руководителя муниципального образования Альберта Османова", - говорится в сообщении от 20 мая на сайте исполнительных органов государственной власти Адыгеи.

Руководитель администрации главы и правительства Адыгеи Владимир Свеженец сказал на сессии, что стабилизация ситуации с возникшим очагом коронавирусной инфекции в районе является общей задачей всех ответственных структур муниципалитета, и "ответственность за результат возлагается на каждого члена управленческой команды".

В Красногвардейском районе отмечается самый высокий по республике рост числа инфицированных. За весь период пандемии здесь выявлены 183 больных, из них 11 человек выздоровели, один умер. Сейчас на лечении находится 171 человек, из них 104 человека - на амбулаторном лечении, 67 жителей района госпитализированы в инфекционные госпитали в Майкопе, говорится в сегодняшней публикации на сайте исполнительных органов государственной власти Адыгеи.

По словам министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, в Красногвардейском районе работает шесть медицинских бригад, ежедневно обследуются все амбулаторные больные. Проводится компьютерная томография. В двух госпиталях находятся 167 жителей республики, из них восемь в реанимации. Сегодня ночью умер 27-летний зараженный, у которого была диагностирована двухсторонняя пневмония с тотальным поражением легких, отмечено в публикации.

Адыгея находится на последнем месте в ЮФО по числу зараженных коронавирусом с начала пандемии, а также по числу активных больных. К 21 мая число зараженных в Адыгее достигло 561, из них восемь умерли, говорится на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

20 мая на сайте Change.org была опубликована петиция от имени жителей Красногвардейского района - "Не снимайте с должности нашего главу района Османова Альберта Теучежевича". Адресована петиция главе Адыгеи. К 17.45 мск 21 мая петиция собрала 985 подписей.

"Мы знаем его как профессионала своего дела и надежного руководителя. Его уровень квалификации и умений полностью соответствует занимаемой должности. Просим Вас, как опытного руководителя, прислушаться к нашему мнению и не снимать с должности Османова А.Т. Мы уверены, что это событие (похороны в ауле) и последствия этого инцидента не являются показательными и имеют единичный характер", - говорится в петиции.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".