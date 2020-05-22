Жители Чечни сообщили о планах отметить Ураза-байрам в кругу семьи

22 мая 2020, 10:08

В дни празднования Ураза-байрама чеченские силовики пообещали усилить патрулирование на улицах, и местные жители решили отметить праздник в домашних условиях.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля начался священный для мусульман месяц Рамадан, который завершится праздником Ураза-Байрам. В Чечне по случаю Ураза-Байрама объявили праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. В преддверии праздника муфтият призвал жителей республики встретить праздник в семейном кругу из-за коронавируса, что разочаровало жителей Чечни. МВД региона также проинформировало о запрете на передвижение в праздничные дни.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о посте месяца Рамадан и празднике разговения после поста - Ураза-байраме, другое название (Ид-аль Фитр). По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных.

В дни празднования Ураза-байрама никаких послаблений при передвижении жителей республики как пеших, так и на транспорте не будет, сообщила сотрудница аппарата МВД России по Чечне. "Более того, на некоторых участках будут усилены посты полицейских", - уточнили в ведомстве.

Все силовики, которые будут нести дежурство в выходные дни по случаю Ураза-байрама, снабжены необходимыми средствами защиты, заявил сотрудник патрульно-постовой службы.

При острых болях, при ухудшении состояния здоровья в праздничные дни Ураза-байрам нужно вызвать скорую помощь, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. "Врач окажет помощь на месте, а при необходимости госпитализирует больного", - сообщил сотрудник оперштаба.

По его словам, все пропуски на передвижение действительны до указанного в них срока. "Новых пропусков на праздничные дни Ураза-байрама выдаваться не будет", - уточнил дежурный штаба.

Ранее было объявлено о том, что с 18 мая в Чечне частично сняты ограничения на работу общественного транспорта. Однако местные жители пожаловались, что работа маршруток в Грозном остановлена раньше срока на один день до объявленного властями запрета на передвижение общественного транспорта по случаю празднования Ураза-байрама.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни сообщили, что не нарушают режим самоизоляции и намерены соблюдать введенные ограничения в праздничные дни Ураза-байрама.

Яхита Мусхаджиева живет в селе Хаттуни Веденского района вместе с сыном Магомедом и его семьей. А на соседней улице в небольшом доме живут родные сестры Яхиты: Яха и Малкан. "До их дома пешком можно дойти за 10 минут, но вот уже больше месяца мы переговариваемся с сестрами только по телефону. И с праздником Ураза-байрам тоже поздравим по телефону. Все находимся на самоизоляции", - сообщила Яхита. По ее словам, она не слышала о случаях заражения COVID-19 в своем селе.

Яхита также сообщила, что за последнее время в Хаттуни умерли двое сельчан. "Болели, да и возраст был весьма почтенный. Как положено, был совершен необходимый обряд, это делали люди в специальной одежде, да и на кладбище умерших не сопровождали мужчины села, как бывало раньше. Предавали земле усопших четыре человека, которые тоже были одеты в защитные костюмы. Еще двое сельчан жили за пределами Хаттуни и там же и умерли. Обычно наших сельчан привозят сюда, чтобы похоронить на родовом кладбище. А их предали земле там, где они умерли, не разрешили везти в село. Это, конечно, для нас непривычно", - пояснила жительница Чечни.

На 21 мая в Чечне 5435 человек помещены на карантин по предписанию Роспотребнадзора, у 1026 человек подтверждено заражение коронавирусом, 635 человек вылечились и 11 человек умерли, сообщил министр здравоохранения региона. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По ее словам, также запретили ходить на тэзет (поминки, которые длятся три дня, - прим. "Кавказского узла"), чтобы выразить соболезнование родным умершего. "Нужно соблюсти карантин, чтобы избавиться от этой инфекции. И даже в самый светлый для мусульман праздник Ид-аль Фитр (другое название Ураза-байрама, – прим. "Кавказского узла") мы будем находиться в кругу своей семьи и не сможем поздравить своих сестер. Внук, трехлетний Абдулла, все рвется к своим бабушкам – Яхе и Малкан. Мы его не пускаем, он плачет", – поделилась Яхита.

Она рассказала, что в селе многодетным и малоимущим семьям привозили "большие пакеты с продуктами, чтобы хозяйка могла приготовить много еды на три дня праздника Ураза-байрам". "Только раньше готовили много блюд, чтобы угощать соседей, родственников – все в такие дни ходили к друг другу в гости. А сейчас наш праздник будет не таким веселым, как раньше", – сообщила сельчанка, добавив, что введенные ограничительные меры оправданы тем, "чтобы не было такой печальной картины как в Дагестане и Ингушетии".

Минздрав России признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны. По данным главы Минздрава Дагестана от 17 мая, в республике с начала пандемии коронавируса от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что большинство тех, кто зарегистрирован как умерший от такой пневмонии, на самом деле умерли от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Заведующая детским садом № 54, который находится в Старопромысловском районе Грозного, Роза Дадашева соблюдает режим самоизоляции и большую часть времени проводит в своем огороде. По ее словам, все дни режима самоизоляции ни она, ни ее домашние дом не покидали. "Продукты закупали в соседнем продуктовом магазине, телевизор работает, книги есть, компьютер. Всегда найдется работа дома", – сообщила Дадашева.

По ее словам, на праздник, как и в прежние годы, она приготовила праздничные блюда. "Это же самый светлый праздник для нас. Раньше его отмечали – угощали своих родных и близких", – отметила Роза, добавив, раньше больше всего радости в дни Ураза-байрама было у детей, которых жители республики угощали сладостями.

Роза также сочла ограничительные меры на передвижение в праздничные дни оправданными. "Конечно, в такой праздник (Ураза-байрам) очень хочется принять гостей, посетить родственников. Но сейчас выход один – выдержать карантин, не покидать без надобности дом. По-моему, уже нет таких, кто подвергал бы сомнению то, что этот вирус несет смерть, и эти жесткие меры карантина оправданны. Нужно набраться терпения, а потом пусть и задним числом поздравим и родных, и близких", – уверена Дадашева.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому запрет на собрания во время эпидемии оправдан, рассказал ранее "Кавказскому узлу" заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. Мечникова, профессор Михаил Костинов. "В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", – отметил он.

Бекхан Авларигов слепой от рождения, он живет в Урус-Мартане, где работает массажистом, в том числе с детьми, больными детским церебральным параличом. Бекхан сообщил, что он и его домашние соблюдали режим самоизоляции. "Продукты привезла тетя, она имеет пропуск, потому что работает на станции скорой помощи", – пояснил Бекхан.

По его словам, на время карантина он прекратил работать, потому что его пациентам необходимо иметь пропуск, "а его получить не просто". Из-за этого Бекхан переживает о некоторых пациентах, которым сейчас необходима его помощь. "У меня есть пациент, который проходит курс массажа, уже были положительные результаты: у ребенка перестало сводить ножку. А на днях позвонила мама этого ребенка и сказала, что судороги возобновились, и малыш сильно страдает. Это от того, что был прерван курс лечения", – сообщил о своих переживаниях Бекхан.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает мнение только опрошенных жителей Чечни.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".