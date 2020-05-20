Полиция объявила о запрете передвижения по Чечне в Ураза-Байрам

20 мая 2020, 19:25

Передвижение по Чечне будет запрещено в дни, объявленные выходными по случаю Ураза-Байрама, проинформировало МВД республики по итогам сегодняшнего совещания. Все должны следовать призыву Кадырова отметить праздник дома, заявил глава чеченского МВД.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля начался священный для мусульман месяц Рамадан, который завершится праздником Ураза-Байрам. В Чечне по случаю Ураза-Байрама объявили праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. Сегодня муфтият призвал жителей республики встретить праздник в семейном кругу из-за коронавируса. Отмена массового празднования Ураза-Байрама разочаровала жителей Чечни.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о посте месяца Рамадан и празднике разговения после поста - Ураза-Байраме другое название (Ид-аль Фитр). По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных.

О том, что во время празднования Ураза-Байрама передвижение по Чечне будет запрещено, было заявлено на сегодняшнем совещании в МВД республики, следует из публикации в Instagram-аккаунте ведомства. "На совещании было отмечено, что […] в связи с праздником объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено", - говорится в этой публикации.

Глава МВД Руслан Алханов сослался на призывы главы республики Рамзана Кадырова и муфтия Салаха Межиева к жителям республики оставаться дома и отметить праздник Ураза-Байрам в кругу своей семьи. "Все должны следовать этому призыву", - сказал Руслан Алханов, чьи слова приведены в том же сообщении. Он поручил руководителям территориальных органов внутренних дел дополнительно довести требования, озвученные на совещании, до глав райадминистраций и духовенства районов республики.

К сегодняшнему дню в Чечне подтверждено 1005 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли. С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю. На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России, в том числе в Чечне, а информация о динамике распространения вируса собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Призыв оставаться в праздничные дни дома Рамзан Кадыров озвучил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Оперштаб, а также муфтият республики едины в своем решении, что долгожданный и благословенный праздник Ураза-Байрам каждая семья должна отметить дома в самоизоляции. […] Призываю всех жителей Чеченской Республики отметить Ид-аль Фитр дома, исключить физические контакты, не посещая родных и близких. Режим самоизоляции продолжается!" - написал Рамзан Кадыров вечером 19 мая.

Примечательно, что 18 мая в Чечне были частично сняты ограничения на работу общественного транспорта, введенные 1 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом пользователи соцсети и жители республики указали, что после частичного снятия ограничения на работу общественного транспорта некоторые маршруты по-прежнему не обслуживаются, а отведенных на покупки двух часов недостаточно для поездок за продуктами.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".