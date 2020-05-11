Видео в соцсетях с силовиками в Чечне стали признаком преодоления страха в обществе

11 мая 2020, 02:09

Число видеороликов, подтверждающих нарушения прав человека в Чечне, растет, что вызывает раздражение властей и подрывает их репутацию на федеральном уровне, считает член экспертного совета московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Подобные видео являются формой протеста людей и свидетельствуют о преодолении обществом страха перед Рамзаном Кадыровым, убежден чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов видеороликов из Чечни, на которых силовики преследуют жителей республики или задерживают предполагаемых нарушителей карантина, и отправлять их на работу уборщиками. Задержание молодежи во время рейдов недопустимо, заявили пользователи Instagram. Местные жители раскритиковали жесткий контроль за теми, кто выходит на улицу, и выступили против публикации роликов с нарушителями. Эксперты объяснили опасениями Кадырова гнев по поводу распространения таких видео.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителей режима самоизоляции, которым грозят крупные денежные штрафы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К вечеру 10 мая в Чечне выявлено 759 случаев заражения коронавирусом, восемь из них - летальные.

Общество в Чечне постепенно перестает бояться запретов, что вызывает раздражение местной власти, отметил член экспертного совета московского центра Карнеги Алексей Малашенко.

"Во-первых, люди перестали бояться, во-вторых, все, что они делают, так или иначе ложится на Кадырова. Это уже признак того, что он не может контролировать ситуацию. В-третьих, народ раздражен в связи с этим коронавирусом, и тут никакой Рамзан Кадыров ничего не сделает. Хочется, конечно, но он побаивается, потому что все это будет опубликовано, и на каком-то комитете в присутствии Путина кто-то скажет: "А вот у меня есть, давайте посмотрим". При этом сейчас во власти половина других людей, типа Мишустина. Ощущение, что он (Рамзан Кадыров, - прим. "Кавказского узла") не совсем понимает новую ситуацию, надо быть осторожнее, потому что раздражение в Чечне будет транслироваться на федеральном уровне", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что возможное применение насилия к авторам роликов с полицейскими в Чечне будет зависеть от общественных настроений по всей России. "Это зависит от того, как будет развиваться коронавирус, а второе - поведение полицейских. Если это будет массово, то это примет характер массового сопротивления, и не только в Грозном, а по средним городам типа Гудермеса, Аргуна, Шали", - считает эксперт.

Малашенко назвал практику наказания недовольных "общим трендом по всей России", предложив не выделять лишь Чеченскую Республику. "Это общий тренд по России - недовольство и наказание. Все будет зависеть от ситуации по стране. Если это прорвется и не будет преследоваться, то у Рамзана будут проблемы", - заключил Малашенко.

7 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что жительницы республики пользуются тем, что местные силовики не задерживают их за нарушение карантина, теперь за это будут отвечать мужчины из их семьи. Жители Чечни раскритиковали Даудова за ссылку на местные обычаи в правовом вопросе.

Публикация видео о нарушении полицейскими прав жителей Чечни - это форма общественного протеста, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Эти видео - это попытка людей высказывать несогласие с беззаконием. Несмотря на жесткую борьбу с подобным явлением, люди все равно на свой страх и риск снимают правонарушения власти. Их наказывают, публично унижают, заставляют извиняться, но люди все равно снимают. Конечно же, это неподчинение, а вернее, такая форма борьбы с властью, частью которой является и полиция", - заявил Абдурахманов "Кавказскому узлу".

По его мнению, указание Кадырова о выявлении авторов видео, "несомненно, станет основанием для наказания, но лишь избирательного".

"Если такую съемку сделает какой-нибудь житель Ахмат-Юрта, да еще и с фамилией Кадыров, то его никто наказывать, разумеется, не будет. Так было на днях, когда гаишники остановили машину, за рулем которой сидел житель Ахмат-Юрта с фамилией Кадыров, а второй пассажир в это время вел прямой эфир в Instagram. Водитель нарушил карантин, у него не было документов на машину, но, узнав, что его фамилия Кадыров, полицейские его сразу отпустили, и весь этот разговор попал в эфир и стал достоянием общественности. Но мы не увидели в эфире ЧГТРК извиняющегося жителя Ахмат-Юрта с фамилией Кадыров", - рассказал блогер, не уточнив, о каком видео идет речь.

Абдурахманов убежден, что угрозы Рамзана Кадырова о наказании за съемку действий силовиков "являются продолжение тренда на публичные извинения".

О том, как за 14 лет руководства Чечней Рамзан Кадыров выстроил в республике тотальный семейный культ, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

В сети активно распространяются видеодоказательства нарушений прав жителей Чечни, несмотря на запрет Рамзана Кадырова снимать действия полицейских, констатировал руководитель "Культурного объединения "Ичкерия" Хусейн Исханов.

"Сегодня получил из Чечни видео, на котором полицейская машина, объезжая квартал, в громкоговоритель призывает людей не выходить на балкон и не выводить на балкон детей", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Исханова, его знакомая, жившая в Серноводске, но переехавшая в Вену, подтвердила, что в этом регионе нарушителей карантина, в основном молодых людей, "ставили в обнимку с деревом и застегивали на руках наручники, оставляя в таком положении до вечера". Он утверждает, что получил видео, подтверждающее применение такого вида наказания.

Кроме того, по его словам, есть информация о том, что силовики отбирают машины у водителей, которые выехали без пропусков.

Исханов уверен, что страх жителей Чечни перед Рамзаном Кадыровым сохраняется лишь из-за беспокойства за родственников. Он считает публичные извинения одной из форм унижения населения республики.

"Безусловно, публичные извинения - одна из форм наказания и унижения населения республики, но, как говорится, все, в конце концов, приедается, и ко всему привыкают. Поэтому Рамзан Кадыров, чувствуя безнаказанность, постоянно ищет новые формы запугивания населения, чтобы удерживать народ в повиновении. На мой взгляд, распространяемые жителями видео о нарушениях прав человека больно бьют по имиджу Кадырова, который довольно часто попадает под критику независимых СМИ", - считает Исханов.

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Глава "Культурного объединения "Ичкерия" полагает, что лояльность населения Чечни к региональной власти продиктована лишь тем, что Рамзан Кадыров опирается на поддержку федерального центра. При этом он высказал опасения по поводу того, что указание Кадырова в отношении авторов роликов может послужить причиной немотивированного насилия в отношении жителей республики.

"Полицейские и администрация районов исполняет указания Кадырова, в том числе устные, из страха быть наказанными. А наказание, как известно, не заставляет себя ждать даже высокопоставленных чиновников, провинившихся перед Кадыровым. Таким образом, единоличная власть падишаха, как его называют чиновники, настолько беспредельна, что люди больше всего остерегаются гнева самого Кадырова. Здесь мне хочется отметить, что федеральный центр умышленно смотрит сквозь пальцы на действия Кадырова", - высказался Исханов.

По мнению собеседника "Кавказского узла", подвергнуться преследованиям может каждый, кого уличат в съемке и распространении видео о нарушении прав человека в регионе.

"Говоря о законности съемки действий полицейских, я должен констатировать, что в республике не действуют никакие законы, как российские, так и чеченские адаты. Работает только один закон - "Рамзан сказал". На днях, слушая новости из Чеченской Республики, столкнулся с очередным изобретением власти - за нарушение женщинами карантина будут отвечать мужчины, отец, братья или муж, причем до населения это поручение "падишаха" доносилось в особо оскорбительной для чеченских мужчин форме. Наказание предусматривается в виде принудительных работ на полях, уборки мусора и так далее, фантазия у власти безгранична", - заключил Исханов.

Информация о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслием в республике публикуется "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".