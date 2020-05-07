Даудов пригрозил мужчинам наказанием за нарушение карантина их родственницами

07 мая 2020, 14:18

Жительницы Чечни пользуются тем, что местные силовики не задерживают их за нарушение карантина, теперь за это будут отвечать мужчины из их семьи, заявил спикер парламента республики Магомед Даудов. Жители Чечни раскритиковали Даудова за ссылку на местные обычаи в правовом вопросе.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне, но через два дня поручил усилить контроль над передвижением людей. Нарушителей карантина будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, заявил Рамзан Кадыров. Местные жители раскритиковали жесткий контроль силовиков за теми, кто выходит на улицу.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителя режима самоизоляции, которым грозят крупные денежные штрафы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительницы Чечни пользуются тем, что местные силовики задерживают за нарушение карантина только мужчин, заявил спикер республиканского парламента Магомед Даудов, возглавляющий Оперативный штаб по противодействию коронавирусу. "Наши женщины, зная, что мужчины [работающие в силовых структурах], им ничего не скажут, не имея в руках пропусков, без масок, на улице здесь, в городе [Грозном], ходят. <...> Мужчина прячется дома. <...> Этого нельзя [делать], и [это] не будет допускаться", - заявил Даудов.

Он пояснил, что ответственность за нарушение карантина женщинами будут нести их родственники-мужчины. "Что бы ни случилось, мы должны сохранять уважение к женщине <...>. Нарушающие порядок женщины, вам говорю. С ваших мужчин будет спрос. <...> Завтра утром следом за тобой придет наш товарищ, у твоего брата, твоего мужа [спросит], почему ты <...> не следишь [за ней], <...> даешь нарушать [карантин]. <...> Всем говорю: берегите женщин, не выпускайте их из дома", - призвал Магомед Даудов в видеообращении, опубликованном сегодня в Instagram-паблике "ЧП Грозный".

Отметим, что ранее указание Даудова об обязательном ношении на улице медицинских масок вызвало возражения пользователей Instagram и жителей республики. Они напомнили о заявлениях главы Минздрава Чечни и Всемирной организации здравоохранения, которые не считают маски эффективным способом защиты от коронавируса.

К 14.17 мск 7 мая эта публикация собрала 12350 просмотров. У паблика 25,2 тысячи подписчиков.

Комментаторы согласились с Даудовым. "Правильно говорит, ради Аллаха прислушайтесь к тому, что вам говорят", - прокомментировал заявление Даудова пользователь atlan0526. "Это верно, правила не соблюдают именно женщины", - заявил graf_iniy_tl.

"Как ни выгляну из окна, наблюдаю немало женщин, которые ходят по улице с детьми и без масок", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя kusina588, написанный по-чеченски.

Ранее пользователей Instagram возмутили видео, на которых дети, несмотря на карантин, играют на площадке во дворе многоквартирного дома и разбегаются при появлении патрульной полицейской машины с включенной сиреной. Жители Грозного, опрошенные "Кавказским узлом", заявили, что устали от многодневного пребывания в домах. Они рассказали, что выходят на прогулки с детьми, стараясь избегать встреч с полицейскими патрулями.

Пользователь соцсети inkognitishe отметил, что не у всех женщин есть мужчины, которые, в соответствии с чеченскими традициями, должны следить за ними. "Сестру брат остановит, жену - муж, ну, а таких (нарушающих карантин. - Прим. "Кавказского узла") матерей кто остановит, если у них мужа нет, а детей [они] не слушают?" - написал этот пользователь по-чеченски.

Даудов в своем обращении апеллирует к чеченским обычаям, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Имран. "По нашим адатам, ответственность за действия женщины несет мужчина: отец, брат, муж, сын. Именно к этим нормам и апеллирует Даудов. Действительно, у правоохранителей возникают определенные трудности именно с женщинами - те могут вступать в пререкания, словесно оскорбить, а применение к ним силы, как к мужчине, чревато серьезными разбирательствами. Отсюда и этот призыв к женщинам соблюдать установленные правила, и к мужчинам, чтобы они контролировали женскую половину своих семей", - сказал житель Чечни.

"По адату это верно, но вот как это соответствует нашим федеральным законам? Или наша власть ставит обычаи и традиции выше всех законов?" – указала корреспонденту "Кавказского узла" другая местная жительница, Хеда.

Жительницу Чечни Аймани также возмутила ссылка Даудова на обычаи. "Женщины у нас выходят за покупками или по каким-то другим делам - не от нечего делать, а оттого, что силовики придираются к мужчинам. Два месяца уже народ в изоляции. Я бы с удовольствием сидела дома, если бы мне каждый день домой приносили продукты и все необходимое. Как это мой сын может запретить мне выходить по своим делам и почему он должен за меня отвечать? Если я что-то нарушила - пожалуйста, отвечу по закону, никаких проблем. Но при чем тут наши адаты и обычаи? Или этот карантин у нас по адату введен?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы у силовиков, следящих за соблюдением карантина, чаще всего возникают именно с женщинами, рассказал сотрудник чеченской полиции Магомед. "Мужчины - они, в целом, с пониманием относятся, когда ты им говоришь, чтобы шли домой, что сейчас карантин и нарушать его недопустимо. Но вот с женщинами реально проблемы возникают. Могут и оскорбить, а что делать? Если есть в доме мужчина, пусть он за ними следит и пусть разбирается. Можно подумать, что мы от нечего делать каждый день часами стоим на постах", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни назвали фейки о COVID-19 источником конфликтов

Ранее Рамзан Кадыров пригрозил общественными работами авторам видеороликов о задержании нарушителей карантина в Чечне. Он сделал это, опасаясь роста протестных настроений в регионе, считает кавказовед Руслан Кутаев. Видеосъемка полицейских при исполнении служебных обязанностей не запрещена, заявили юристы.

Распространение видеороликов сомнительного содержания, направленных на обострение или разжигание нездоровых отношений в обществе, является нарушением закона, пояснил высказываение главы Чечни его пресс-секретарь Ильман Вахидов.

По его мнению, недостоверные публикации "могут вызвать конфликтную ситуацию в медиапространстве". "Веками сложившийся менталитет чеченцев, культура и традиции, внутренняя дисциплина не позволяют оставлять без ответа любое оскорбление, совершенное в их адрес, даже нанесенное в интернете-пространстве. В результате разгораются конфликты между обывателями, которые с трудом удается потушить. С 2010 года специальная комиссия Духовного управления мусульман Чечни урегулировало 1237 конфликтов. Поэтому кажется разумным предотвращение возникновения конфликтных ситуаций, чем потом пытаться уладить их последствия. Заявление Рамзана Кадырова – взвешенное", - приводятся слова Ильмана Вахидова в публикации от 6 мая на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, призвал не доверять слухам и смотреть ЧГТРК "Грозный", указано в другой публикации га странице государственной телекомпании в соцсети.

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