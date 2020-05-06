Даудов обязал жителей Чечни носить маски вопреки заявлениям Минздрава

06 мая 2020, 12:33

В Чечне, как и в других регионах, вводится обязательный "масочный режим", объявил 5 мая руководитель местного оперштаба Магомед Даудов, пригрозив нарушителям штрафами. Ранее глава Минздрава Чечни и Всемирная организация здравоохранения заверяли, что маски не защищают от коронавируса, напомнили пользователи Instagram и жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая в Чечне было зафиксировано 32 случая заражения за сутки, и общее число пациентов с коронавирусом выросло в республике до 615. Восемь из них скончались.

С 18 марта в Чечне действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа трижды в неделю. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Федеральный оперштаб решил сделать обязательным ношение защитных масок в общественных местах в регионах России, в том числе в Чечне, сообщил спикер парламента Чечни, руководитель местного оперштаба Магомед Даудов.

"На территории региона вводят «масочный режим». В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным. Походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением. В противном случае законом предусмотрен штраф", - привело вечером 5 мая слова Даудова ИА "Чечня сегодня".

Здоровым людям носить медицинскую маску не нужно, заявил 30 марта глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов в эфире телекомпании "Грозный". "Носить маски нужно только в том случае, если человек чихает, если человек кашляет. [...] Здоровому человеку маска не нужна. Она его не защищает", - сказал министр.

Соответствующее обращение оперативного штаба по Чечне размещено сегодня в Instagram-пабликах eldit_net и «ЧП Чечня», насчитывающих 194 тысячи и 87,7 тысячи подписчиков соответственно. В паблике eldit_net оно набрало к 12.30 мск 39 комментариев. В доступном лишь подписчикам паблике "ЧП Чечня" количество комментариев не отображается.

Авторы некоторых комментариев напомнили, что глава Минздрава Чечни называл ношение масок необязательным. "Маски опасно носить, Минздрав говорит, а вы наоборот. Кого слушать, понять невозможно", - указал, в частности, gorod_cvetov95. "А министр здравоохранения ЧР утверждает обратное", – указал dzhabrailov155. "Сказали же, что они (маски) не приносят пользы", – напомнил injektor.95, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "То говорят не носите, потом говорят "носите"", - возмутился architect_adamov, слова которого также перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Минздрав Чечни сегодня разместил на своей странице в Instagram заявление Магомеда Даудова о масочном режиме, не прокомментировав позицию оперштаба. При этом 12 апреля в публикации министерства утверждалось, что маски "хоть как-то способны защитить окружающих от заражения". "Жителям республики необходимо ходить в продуктовые магазины и аптеки, поэтому маски в существующей эпидемиологической ситуации необходимы", - заявил тогда Минздрав Чечни.

Днем ранее, 11 апреля, в Instagram-аккаунте Минздрава было опубликовано разъяснение Эльхана Сулейманова, согласно которому маски "наиболее эффективны в обществе, в магазине, на рынке" - там, где есть "другие люди, которые могут быть носителями этого вируса". "Если они чихают и кашляют рядом с вами, то маска поможет вам избежать заражения через вдыхаемый воздух", - заверило тогда министерство.

Всемирная организация здравоохранения 7 апреля рекомендовала носить маски тем, кто оказывает помощь заболевшим, и людям, находящимся в местах, где были выявлены случаи коронавируса. По данным ВОЗ, не подтверждается версия о том, что ношение масок здоровыми людьми может оградить их от заражения COVID-19, сообщается на сайте "Новости ООН".

На противоречивые заявления чиновников обратила внимание и грозненка Лейла. "В начале (пандемии) тоже требовали обязательно носить маски и перчатки. Но потом министр Сулейманов несколько раз сказал, что они совершенно никакой защиты не дают, а наоборот, повышают риски заболевания. Определились бы они, наконец, чего хотят от людей", - сказала Лейла корреспонденту "Кавказского узла".

Недоумение высказала и жительница Чечни Аминат, имеющая медицинское образование. "То носите маски, то не носите... Зачем их носить, если ВОЗ признала, что это бесполезно? Я понимаю, когда врачи на рабочих местах в масках, или когда кто-то ухаживает за больными. Но зачем здоровым людям эти маски нужны? И наш министр (здравоохранения) про это не раз говорил", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".