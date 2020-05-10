Четверть новых случаев заражения COVID-19 в СКФО пришлись на Дагестан

10 мая 2020, 14:06

Из 369 выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе 93 зафиксированы в Дагестане. Регион сохраняет лидерство в округе по числу зараженных с начала пандемии.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая Роспотребнадзор сообщил, что в СКФО за сутки зарегистрированы 412 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число новых зараженных наблюдалось в Дагестане. Всего в округе насчитывалось к 9 мая 8639 случаев заражения.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 10.50 мск 10 мая, в СКФО зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусом, из них 93 в Дагестане, сообщил Роспотребнадзор. В Кабардино-Балкарии зафиксировано 77 новых случаев заражения, в Северной Осетии – 70, в Ингушетии – 47, в Ставропольском крае – 38, в Чечне – 26, а в Карачаево-Черкесии – 18, следует из публикации на сайте ведомства.

Эти же цифры размещены сегодня на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Согласно опубликованной таблице, число инфицированных в СКФО выросло за сутки на 369 и достигло 9008.

При этом наибольшее число зараженных (2653) зафиксировано в Дагестане. На втором месте Северная Осетия, где насчитывается 1575 подтвержденных случаев заражения. В Кабардино-Балкарии тесты на вирус подтвердились у 1245 человек, в Ингушетии – у 1199, на Ставрополье – у 1050, в Чечне – 759, а в Карачаево-Черкесии – у 527, указано в сообщении.

По данным Росстата, 1 января 2020 года Дагестан был самым населенным регионом СКФО, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, говорится в публикации на сайте Росстата.

Напомним, что официальные данные о числе зараженных вызвали критику в Дагестане и Ингушетии. В Дагестане официальную статистику сочли заниженной председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, "Сообщество врачей Республики Дагестан" и Фонд патриотического воспитания молодежи. В свою очередь Правозащитный центр "Мемориал" призвал главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова объяснить жителям республики, каким образом формируется официальная статистика заболеваемости и жертв коронавирусной инфекции.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".