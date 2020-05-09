Улучшение ситуации с COVID-19 зафиксировано в двух регионах СКФО

09 мая 2020, 16:14

Число выздоровевших за сутки превысило прирост заражений коронавирусом в Дагестане и Чечне. В остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа болеющих стало больше.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая число заражений коронавирусом в СКФО выросло за сутки на 414 и достигло 8227.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Согласно данным Роспотребнадзора России, за сутки в Дагестане подтвердились 92 случая инфицирования коронавирусом. Это чуть меньше, чем за предыдущие сутки, когда прирост составлял 96. По этому показателю Дагестан опустился с седьмого на девятое место среди российских регионов.

В Кабардино-Балкарии суточный прирост составил 79 заражений, в Северной Осетии и Ставропольском крае - по 69, в Ингушетии - 44, в Карачаево-Черкесии – 31, в Чечне – 28, сообщается в публикации на сайте Роспотребнадзора от 10.50 мск 9 мая. В целом по СКФО суточный прирост заражений составил 412 - почти столько же, сколько было с 7 по 8 мая (414).

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

По общему числу заражений с начала пандемии среди регионов СКФО по-прежнему лидирует Дагестан – там их 2560. Это пятое место по России и самый высокий показатель по югу России. На втором месте в федеральном округе Северная Осетия (1505). Кабардино-Балкария (1168) обогнала Ингушетию (1152 случая инфицирования). В Ставропольском крае их 1012, в Чечне – 733, в Карачаево-Черкесии – 509. Таким образом, в СКФО насчитывается 8639 случаев заражения COVID-19, следует из данных на 10.45 мск 9 мая, опубликованных на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

На сегодня болеют коронавирусом 1199 жителей Северной Осетии, в Кабардино-Балкарии их 973, в Ингушетии – 861, в Ставропольском крае - 713, в Карачаево-Черкесии – 440. Число болеющих сократилось в двух регионах: в Чечне (с 328 до 321) и Дагестане (с 1943 до 1863). Уменьшение числа болеющих в Дагестане продолжается второй день, 7 мая их было 1956. В целом по СКФО число болеющих продолжает расти. На сегодня их 6370 - на 88 больше, чем было 8 мая.

Соответствие официальной статистики реальной ситуации вызвало сомнения в Дагестане и Ингушетии. В Дагестане официальные данные подвергли критике председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, "Сообщество врачей Республики Дагестан" и Фонд патриотического воспитания молодежи. В свою очередь, Правозащитный центр "Мемориал" призвал главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова объяснить жителям республики, каким образом формируется официальная статистика заболеваемости и жертв коронавирусной инфекции.

По уровню заболеваемости в СКФО с большим отрывом лидирует Ингушетия, где 227,19 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения. К этому уровню приближается Северная Осетия, где 215,98 заражений. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии этот показатель превышает 100, в Дагестане составляет 82,29. Уровень заболеваемости в Чечне и Ставропольском крае самый низкий – 49,57 и 36,1 заражений на 100 тысяч населения.

Отметим, что по данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан был самым населенным регионом СКФО, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, указано на сайте Росстата.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".