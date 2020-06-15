Пользователи соцсетей сравнили угрозы Кадырова участникам свадебных кортежей с законами России

15 июня 2020, 10:28

У нарушителей правил проведения свадеб нельзя отбирать автомобили, для этого существуют штрафы, заявили пользователи соцсетей в ответ на приказ главы Чечни Рамзана Кадырова наказывать участников длинных свадебных кортежей. Другая часть пользователей соцсетей считает, что строгие меры необходимы, иначе эпидемия коронавируса закончится еще не скоро.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пышные многолюдные торжества запрещены. Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба 13 июня подверг жесткой критике нарушителей правил организации свадебных торжеств и сообщил, что дал указание отбирать у них автомобили и продавать, а вырученные деньги отдавать на медицину. При этом он анонсировал третий этап смягчения карантина с 20 июня.

Власти Чечни сняли запрет на проведение свадеб в числе первых, этим они хотят компенсировать психологическую усталость местных жителей от карантина, полагают востоковеды Алексей Малашенко и Михаил Рощин. Контролировать численность участников свадеб сложно, соблюдение ограничений зависит от их дисциплинированности, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и профессор Лидия Курбанова.

Под публикацией на странице "Кавказского узла" в Instagram, насчитывающей 32,5 тысяч подписчиков, по данным на 9.30 мск сегодня пользователи оставили 85 комментариев и 605 отметок "нравится".

Мнения пользователей соцсетей относительно указания Кадырова отбирать машины у нарушителей правил проведения свадебных торжеств разделились. Часть пользователей поддержала решение главы республики. "Так и надо, пусть идут волонтёрами они же не верят в вирус, значит не заболеют, пусть людям помогают", - написала пользователь guli221.

"Обязательно... на этих свадьбах и нарушать что-то?? Неужели нельзя сделать, как положено?? Где баракат (благодать) будет в такой семье, которая началась с нарушений?" - задалась вопросом iamyourlifedior.

"Я не большой сторонник Рамзана, но в этом случае согласен на все сто!" - отметил 6578.ruslan.

"Люди болеют, врачи борются за их жизни. И тут люди собираются, распространяя вирус между собой. Я бы тоже пригрозил таким образом!" - написал 7021rustam. "Все верно, если не будет жесткости сейчас, придется посидеть на карантине еще полгода", - поддержала ее pantera_pantera_0808.

"Правильно делает, (у тех), кто нарушает, пусть отбирает машины. Нарушителей веником... подметать, зато город чистый будет", - поддержала решение lace71314.

Другая часть пользователей усомнилась в законности такой меры. "Ну и нравы, причём тут частная собственность? Если ты нарушил, то для этого есть закон, то есть штраф. А отбирать машины и продавать их в пользу медицины или еще куда, это уже нарушения закона РФ, а также прав человека!" - считает mik_dorf.

С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"То есть право на частную собственность на территории Чечни не действует?" - задался вопросом shurik1295. "Видимо, у Кадырова существует два основных вида наказания: извинения и отнять машину", - иронично заметил maks.gutman.

"Ну отбирать собственность - это как раскулачивание прям. А наказывать волонтерством - это как бы идея ничего такая, но в то же время волонтерство - это же добровольный порыв души", - считает nadina_ksi.

Пользователь kazakbiev_m предложил забирать машины за длинные кортежи у чиновников. "И за длинные правительственные кортежи забирать - идея", - написал он. "Хозяину можно все, рабам нельзя", - иронично заметил lorne_marvo3636.

"Так они от самых кадыровцев приняли такой опыт. Правая рука не знает, чем занята левая", - написал пользователь Ибрагим Сабуров в комментарии к публикации на странице "Кавказского узла" "ВКонтакте".

В начале ноября 2019 года пользователи Instagram высмеяли главу Чечни за кортеж из 15 машин. Ради кортежей Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников надолго перекрываются дороги, указали местные жители. Кортежи из десятков автомобилей имеют также имиджевое и культурное значение, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Люди стремятся подражать руководству республики в масштабах кортежей и манере вождения, полагает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Большие свадебные кортежи из множества повозок или машин - традиционный элемент почти любой чеченской свадьбы, считает историк Хасан Бакаев.

"Кортежи в сколько километров длиной он разрешил, непонятно. Какие ограничения по километражу?" - поинтересовался пользователь Igor Batov в комментарии к публикации "Кавказского узла" в Facebook.

В популярных чеченских пабликах нет обсуждений указания Кадырова относительно наказаний участникам кортежей. В частности, обсуждения отсутствуют, по состоянию на 10.00 мск, на странице в Instagram издания "Чечня сегодня", насчитывающей 314 тысяч подписчиков, сообществе visit_chechnya_95, насчитывающем 1,9 миллиона подписчиков, сообществе chechnyatop, на который подписано 109 тысяч пользователей и pro_chechnya с 447 тысячами подписчиков.

Напомним, 24 марта силовики отчитали двух участников свадебного кортежа, которые нарушили правила дорожного движения в Чечне - они несколько раз специально столкнулись, управляя автомобилям, при этом заезжали на тротуар. Ролик об этом был опубликован в Instagram-паблике "ЧП Чечня". Пользователи соцсети и жители Чечни не одобрили поведение водителей, но посчитали излишним их публичное порицание. В Чечне могут самостоятельно определять, как нужно наказывать участников свадебного кортежа за нарушение правил дорожного движения, отметил юрист Тимофей Широков. Полиция сама решает, как классифицировать намеренные столкновения машин, которые движутся в составе подобных кортежей, считает представитель "Синих ведерок" Дмитрий Зворыкин.

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